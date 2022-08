Que sont les araignées Huntsman et sont-elles dangereuses pour les humains ? – Le soleil

Ces araignées massives ressemblant à des crabes peuvent avoir une envergure de patte allant jusqu’à 25 à 30 cm.

Ils vivent normalement dans de petits trous dans l’écorce des arbres, mais errent fréquemment dans les maisons et les voitures à la recherche de nourriture. Ils se déplacent à la vitesse de l’éclair, peuvent marcher sur les murs et même les plafonds et sauter soudainement sur de grandes distances.

Contrairement aux autres types d’araignées, elles sortent pour traquer et tuer leurs proies au lieu de tisser des toiles, se régalant d’insectes et de petits animaux comme les souris et les lézards.

Vous ne voulez pas mettre en colère une momie chasseuse – elle défend férocement ses petits, attaquant et mordant ceux qui les menacent.

S’ils sont touchés, ils ont un réflexe « d’accrochage » et s’accrochent fermement. Les secouer ne fonctionne pas, mais les rend fâchés et susceptibles de mordre.

Bien qu’ils se trouvent généralement dans l’hémisphère sud, ils sont connus pour se cacher dans des cargaisons et arriver de manière inattendue en Europe. Cependant, ils ne dureraient pas longtemps dans le froid hivernal du Royaume-Uni.

Malgré leur apparence effrayante et leur agressivité, ils ne devraient pas trop alarmer – leur venin n’est pas mortel pour les humains, bien qu’il soit connu pour provoquer des maux de tête, des vomissements et des palpitations cardiaques.