Heureusement, les méthodes de chiffrement à clé symétrique ne sont pas en danger car elles fonctionnent très différemment et peuvent être sécurisées en augmentant simplement la taille des clés qu’elles utilisent, c’est-à-dire à moins que les mathématiciens ne trouvent un moyen pour les ordinateurs quantiques de les casser également. . Mais même l’augmentation de la taille de la clé ne peut pas protéger les algorithmes de chiffrement à clé publique existants des ordinateurs quantiques. De nouveaux algorithmes sont nécessaires.

Quelles sont les répercussions si les ordinateurs quantiques cassent le cryptage que nous utilisons actuellement ?

Ouais, c’est mauvais. Si le cryptage à clé publique était soudainement cassé sans remplacement, la sécurité numérique serait gravement compromise. Par exemple, les sites Web utilisent le cryptage à clé publique pour maintenir des connexions Internet sécurisées, de sorte que l’envoi d’informations sensibles via des sites Web ne serait plus sûr. Les crypto-monnaies dépendent également du cryptage à clé publique pour sécuriser leur technologie de blockchain sous-jacente, de sorte que les données de leurs registres ne seraient plus fiables.

On craint également que les pirates et les États-nations accumulent des données gouvernementales ou de renseignement hautement sensibles – des données qu’ils ne peuvent pas déchiffrer actuellement – afin de les déchiffrer plus tard une fois que les ordinateurs quantiques seront disponibles.

Comment progressent les travaux sur les algorithmes résistants quantiques ?

Aux États-Unis, le NIST a recherché de nouveaux algorithmes capables de résister aux attaques des ordinateurs quantiques. L’agence a commencé à accepter des soumissions publiques en 2016, et jusqu’à présent, celles-ci ont été réduites à quatre finalistes et trois algorithmes de sauvegarde. Ces nouveaux algorithmes utilisent des techniques capables de résister aux attaques des ordinateurs quantiques utilisant l’algorithme de Shor.

Le responsable du projet, Dustin Moody, a déclaré que le NIST est dans les délais pour achever la normalisation des quatre finalistes en 2024, ce qui implique la création de lignes directrices pour garantir que les nouveaux algorithmes sont utilisés correctement et en toute sécurité. La normalisation des trois algorithmes restants est prévue en 2028.

Le travail de sélection des candidats pour la nouvelle norme incombe principalement aux mathématiciens et aux cryptographes des universités et des instituts de recherche. Ils soumettent des propositions de schémas cryptographiques post-quantiques et recherchent des moyens de les attaquer, partageant leurs découvertes en publiant des articles et en s’appuyant sur les différentes méthodes d’attaque de chacun.