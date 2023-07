Que sont le Gallium et le Germanium ? La Chine freine les exportations de métaux pour la technologie

Mais quels sont-ils et à quel point sont-ils cruciaux ?

Le germanium et le gallium sont les deux métaux à l’honneur.

La Chine restreint les exportations de deux métaux de niche qui sont essentiels à la fabrication d’électronique et de semi-conducteurs, alors que la bataille technologique avec les États-Unis et l’Europe s’intensifie.

La Chine et les États-Unis sont enfermés dans une guerre commerciale technologique qui s’intensifie depuis 2019. Les États-Unis ont utilisé des listes noires commerciales et des restrictions radicales à l’exportation pour couper la Chine des composants technologiques clés et des semi-conducteurs ou des puces.

Ces éléments technologiques critiques sont devenus un point central dans la bataille entre les deux superpuissances.

La Chine n’a pas beaucoup riposté jusqu’à présent, mais en mai, la société américaine de puces Micron a été qualifiée de « risque majeur pour la sécurité ». Maintenant, Pékin se tourne vers des domaines dans lesquels il a une certaine force – les métaux et les matériaux qui entrent dans l’électronique et les semi-conducteurs.

Le ministère chinois du Commerce a déclaré lundi que de nouvelles réglementations obligeront les exportateurs de gallium et de germanium à obtenir une licence pour expédier les métaux. Pékin a introduit les nouvelles règles pour des raisons de sécurité nationale.