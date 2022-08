Que sont devenus nos pollinisateurs ? – Section locale de Shaw

Pour l’éditeur:

La lecture de la pulvérisation anti-moustiques (dans notre bulletin d’information du village d’Oswego) me fait me demander si ce «contrôle» est ce qui a éliminé nos papillons et nos abeilles cette année?

J’ai lu une lettre à l’éditeur de Ken Mozingo qui dit exactement ce que j’ai observé. Très peu de monarques [butterflies] ou d’autres espèces visitent nos jardins, malgré nos efforts pour planter les plantes nécessaires à leur survie.

Qu’est-il arrivé à nos pollinisateurs et amis?

Maintenant, je demande aux administrateurs du village : Qui est notre gardien local de l’environnement ?

Oublions-nous les préoccupations environnementales pour une raison économique ?

Valérie Henrich

Oswego