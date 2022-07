Que signifierait une urgence climatique ? Voici 4 points clés.

L’administration Biden est déjà en mesure de le faire en vertu d’une loi différente, la loi sur les terres du plateau continental extérieur, qui oblige le ministère de l’Intérieur à publier tous les cinq ans un plan pour de nouveaux baux pétroliers et gaziers dans les eaux fédérales. Ce mois-ci, l’administration Biden a publié son dernier plan, qui proposait un menu d’options, notamment la fin des baux pétroliers et gaziers dans les océans Atlantique, Pacifique et Arctique, mais autorisant de nouvelles ventes de baux pour le forage dans le golfe du Mexique et Cook Inlet en Alaska.

Pistes supplémentaires

L’autorité de la loi sur les urgences nationales permettrait également à M. Biden de freiner les importations et les exportations de combustibles fossiles et d’arrêter des centaines de milliards de dollars d’investissements américains dans des projets de combustibles fossiles à l’étranger, selon un rapport de 2022 du Center for Biological Diversity.

En dehors de la loi sur les urgences nationales, M. Biden a également d’autres options. Premièrement, il pourrait mobiliser des entreprises privées américaines pour construire davantage d’énergies renouvelables et de technologies de transport propres en vertu de la Defense Production Act. Son administration a déjà invoqué la loi le mois dernier pour accélérer la production de panneaux solaires, d’isolation et de pompes à chaleur.

Déclarer une urgence nationale libérerait des fonds fédéraux et d’autres ressources de secours en cas de catastrophe mis de côté par le Congrès en vertu de la loi Stafford. L’Agence fédérale de gestion des urgences obtiendrait automatiquement le pouvoir de coordonner ces ressources, qui, selon certains experts, pourraient être utilisées pour soutenir la construction de systèmes d’énergie renouvelable, en particulier dans les communautés à faible revenu et minoritaires les plus vulnérables aux catastrophes climatiques.

Une déclaration aiderait-elle ou blesserait-elle ?

Certains chercheurs préviennent que déclarer le climat une urgence nationale constituerait un excès du pouvoir exécutif. Dans le passé, les pouvoirs d’urgence ont été massivement utilisés pour imposer des sanctions à des groupes et à des responsables étrangers en guise de punition pour des violations des droits de l’homme ou du terrorisme, ou en réponse à des crises et des catastrophes de santé publique. En février, M. Biden a prolongé une urgence nationale concernant Covid-19, et en mars, il a invoqué une urgence lors de l’arrêt des importations de pétrole russe.

Les pouvoirs d’urgence n’ont jamais été destinés à fournir des solutions à long terme à des problèmes persistants, même aussi urgents que la crise climatique, a déclaré Elizabeth Goitein, codirectrice du programme de liberté et de sécurité nationale au Brennan Center. Le dangereux précédent que cela créerait l’emporterait sur les avantages, qui seraient limités, a-t-elle déclaré.