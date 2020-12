À moins que l’Union européenne et le Royaume-Uni ne s’accordent sur un accord post-Brexit dans les prochains jours, les deux parties risquent d’entrer dans la nouvelle année sans aucun arrangement négocié pour l’avenir.

Qu’il y ait ou non un accord, les règles sur le commerce et de nombreux autres domaines de la vie changeront considérablement lorsque la période de transition expirera et que le Royaume-Uni quittera le marché unique et l’union douanière de l’UE.

Mais les perturbations et les coûts seraient amplifiés si aucun accord n’était conclu sur le commerce et les relations futures. En l’absence de nouvel accord commercial en place, les deux parties opéreraient selon les règles de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) à partir du 1er janvier, introduisant des barrières tarifaires et non tarifaires.

Pendant ce temps, de nombreux autres aspects de la future relation UE-Royaume-Uni, des services à la coopération en matière de sécurité, resteraient dans l’incertitude.

Vous trouverez ci-dessous une sélection de commentaires de divers politiciens, organismes commerciaux, particuliers et autres sur ce que signifierait un tel «scénario sans accord».

Johnson: un « bon résultat pour le Royaume-Uni », mais l’industrie demande à différer

(S’il n’y a pas d’accord) … « Nous aurons alors un accord commercial avec l’UE comme celui de l’Australie. Je veux être absolument clair que, comme nous l’avons dit dès le début, ce serait un bon résultat pour le Royaume-Uni. . En tant que gouvernement, nous nous préparons, à nos frontières et dans nos ports, à y être prêts. Nous aurons un contrôle total sur nos lois, nos règles et nos eaux de pêche. Nous aurons la liberté de conclure des accords commerciaux avec tous pays dans le monde. Et nous prospérerons puissamment en conséquence. » – Boris Johnson, Premier ministre britannique, Octobre 2020.

« Les coûts économiques associés à un tel résultat (commerce aux conditions de l’OMC) s’ajouteraient à la perte de production à long terme de 4% associée à la sortie de l’UE avec un ALE (accord de libre-échange) typique qui figure déjà dans nos prévisions centrales[…]On estime qu’un Brexit sans accord réduira le PIB réel d’environ 2% supplémentaires en 2021. » -ROYAUME-UNI Bureau de la responsabilité budgétaire, Novembre 2020.

«Le risque de non-accord est réel. Cela entraînerait des conséquences en cascade pour nos entreprises ainsi que pour nos citoyens: droits de douane, contrôles, bureaucratie, retards, blocages, sous-traitance, etc. Une scission brutale entre l’Europe continentale et le Royaume-Uni ajouterait de nouvelles difficultés aux difficultés et saperait des dizaines de milliers d’emplois et d’activités dans tous nos pays. » —Appel conjoint des chefs de major organisations d’entreprises en France, Allemagne, Italie, Octobre 2020.

« Un scénario sans accord … serait désastreux pour le secteur manufacturier et pour les millions d’autres employés dans les industries de soutien, ici au Royaume-Uni et dans l’UE … Les impacts iraient bien au-delà des perturbations des échanges à la frontière. Familles et les communautés seraient laissées en suspens, affectant de vraies personnes qui ont besoin des emplois bien rémunérés que fournit le secteur manufacturier … La crise du COVID a eu un impact incroyablement néfaste au Royaume-Uni et en Europe … Devrions-nous relever le défi d’un sortie acrimonieuse sans accord, les entreprises du Royaume-Uni et d’Europe sont unies, estimant qu’elles ne le sont pas et ne peuvent pas être prêtes pour les perturbations auxquelles nous sommes confrontés. » –80 fabricants britanniques et européens dans un appel conjoint, octobre 2020.

«Un Hard Brexit pourrait coûter jusqu’à 33 milliards d’euros d’exportations annuelles vers l’UE, l’Allemagne (8,2 milliards d’euros), les Pays-Bas (4,8 milliards d’euros) et la France (3,6 milliards d’euros) étant les plus durement touchées … d’un no deal au 1er janvier 2021 (probablement annoncé après mi-novembre pour permettre au moins un mois de préparation), le Royaume-Uni pourrait voir une contraction de -5% du PIB et une baisse de -15% des exportations, outre une inflation au-delà de 5% pendant au moins six mois. » –Euler Hermes / Allianz rapport, octobre 2020.

Les tarifs de l’UE et du Royaume-Uni en vertu des règles de l’OMC « entraîneraient des charges supplémentaires pour l’industrie d’exportation allemande s’élevant à des milliards d’euros et affecteront peut-être également la réimportation de marchandises précédemment exportées ». – Chambre de commerce allemande (DIHK), 2020.

L’industrie automobile ferait face à des tarifs de 10%

« Sans un accord en place … les tarifs – bien plus élevés que les faibles marges de la plupart des fabricants – devraient presque certainement être répercutés sur les consommateurs, rendant les véhicules plus chers, réduisant le choix et affectant la demande … De nouveaux calculs suggèrent que , pour les seules voitures et camionnettes, une réduction de la demande résultant d’un tarif OMC de 10% pourrait effacer quelque trois millions d’unités de la production des usines de l’UE et du Royaume-Uni au cours des cinq prochaines années, avec des pertes de 52,8 milliards d’euros pour les usines britanniques et 57,7 milliards ceux basés à travers l’UE. Les fournisseurs souffriraient également de ces changements. » – Association européenne des constructeurs automobiles (ACEA) et l’Association européenne des fournisseurs automobiles (CLEPA), ainsi que 21 associations nationales dans un appel conjoint, septembre 2020.

« Les tarifs de l’OMC ajouteraient en moyenne 2000 £ au coût des voitures électriques de construction britannique vendues dans l’UE, rendant les usines britanniques considérablement moins compétitives et sapant l’attractivité de la Grande-Bretagne en tant que destination pour les investissements étrangers … Pendant ce temps, ces tarifs signifieraient un £ 2 800 de marche par véhicule construit dans l’UE pour les consommateurs britanniques. » – ROYAUME-UNI Société des constructeurs et commerçants automobiles (SMMT), Novembre 2020.

Un « double coup dur » pour les agriculteurs et l’alimentation

« La perspective que les négociateurs ne parviennent pas à un accord sur les futures relations commerciales UE-Royaume-Uni entraînera un double coup dur dévastateur pour les agriculteurs, les entreprises agroalimentaires et les commerçants qui luttent déjà pour faire face à la pandémie de Covid-19. » – Déclaration conjointe de Copa-Cogeca, Celcaa et FoodDrinkEurope, trois organismes représentant la chaîne agroalimentaire de l’UE, septembre 2020.

«Cela fait maintenant quatre ans que nous savons clairement qu’une absence d’accord pour l’agriculture est catastrophique … Nous (serions) exclus du marché. Vous auriez des tarifs énormes sur tous les secteurs – 62% sur l’agneau , 85 pour cent sur le bœuf, 51 pour cent sur le malt et l’orge. Ce serait très sauvage et un coût total de 1,36 milliard de livres sterling en droits de douane. » – Minette Batters, présidente de l’Union nationale des agriculteurs du Royaume-Uni (NFU), BBC Radio, décembre 2020.

« L’impact d’un Brexit sans accord affectera de manière disproportionnée le secteur de l’alimentation et des boissons, en particulier les produits frais … Le tarif moyen lors de l’exportation de produits alimentaires et de boissons de l’UE vers le Royaume-Uni passera de 0% à 17,7% … La moyenne tarif lors de l’exportation de produits alimentaires et de boissons du Royaume-Uni vers l’UE passera de 0% à 21,7%. » – Rapport de la London School of Economics (LSE) pour la multinationale laitière scandinave Arla Foods, septembre 2020.

«S’il n’y a pas d’accord, cela privilégiera les grands importateurs comme les grands supermarchés, les gens qui peuvent se permettre de commander de gros volumes … Cela va porter préjudice au petit caviste entrepreneur, au restaurateur, au grossiste. réétiqueter et analyser le vin, nous devrons le leur transmettre. Et cela rendra leurs coûts d’importation tellement plus élevés que les grands. » – Tim Ford, directeur général, Domaine Gayda, exportateur de vin de France vers le Royaume-Uni.

L’industrie de la pêche britannique envisage une chance d’équilibrer les échelles

« Il n’y a aucun déguisement qui (pas d’accord) entraînerait des implications négatives graves pour le Royaume-Uni et de nombreux États membres de l’UE … Aucun accord ne signifierait également que l’UE entamera immédiatement des négociations avec le Royaume-Uni … pour un accord de pêche annuel pour 2021, sans aucune garantie préalable que les flottes de l’UE auraient accès à la pêche dans n’importe quelle partie des eaux britanniques à partir du 1er janvier … En l’absence d’un accord de pêche pour 2021, quelque 3000 navires de pêche de l’UE n’auront aucun accès légal au poisson Eaux britanniques, jusqu’à ce qu’il y ait un accord. » – ROYAUME-UNI Fédération nationale des organisations de pêcheurs (NFFO), Décembre 2020.

« Il doit y avoir un accord, s’il n’y a pas d’accord, que ce soit la pêche régionale ou la flotte locale, cela signifierait une mort certaine … Si nous sommes dans les eaux françaises, nous nous retrouverons avec des Belges, des Néerlandais, des Espagnols, donc il y aura une surexploitation des ressources. Nous ne devons pas surexploiter la ressource. » – Olivier Leprêtre, président du Comité régional des pêches des Hauts-de-France, Décembre 2020.

«Pour la Bretagne, 130 bateaux exercent une part importante de leur activité dans les eaux britanniques et seraient gravement touchés. Leur activité représente un tiers des débarquements dans les ports bretons … Il y aura de très fortes perturbations … Mais cela ne va pas signifie qu’il n’y aura pas d’accord par la suite, ni que 130 équipages se retrouveront à l’oreille le lendemain … L’Europe a déjà prévu un financement de soutien pour les entreprises de pêche touchées par le Brexit. » – Jacques Doudet, Comité régional de la pêche maritime et de l’élevage marin de Bretagne, Novembre 2020.

Peurs pour l’approvisionnement en médicaments et la sécurité

«Pour le secteur des sciences de la vie, indépendamment de notre état de préparation, un tel résultat entraînera, à court terme, des perturbations dans les chaînes d’approvisionnement des médicaments, entraînant des retards dans l’accès aux médicaments pour les patients de l’UE et du Royaume-Uni et, à long terme, réduira la compétitivité des pôles des sciences de la vie de l’UE et du Royaume-Uni vis-à-vis des États-Unis, du Japon et de la Chine. » – les chefs de cinq organismes pharmaceutiques et biotechnologiques paneuropéens dans une lettre conjointe aux dirigeants de l’UE, juin 2020.

« Les exportations totales de produits pharmaceutiques de l’UE devraient chuter de 1,2% en cas de non-accord. » – EFPIA (Fédération européenne des associations et industries pharmaceutiques), Juillet 2020.

« La perte potentielle d’accès à Europol dans un NNO (résultat non négocié) est le domaine d’outils qui nous préoccupe le plus du point de vue SOC (crime organisé grave) … La coordination multilatérale et les services d’analyse spécialisés offerts par Europol ne peuvent pas être L’échange d’informations sera plus lent, plus intensif en main-d’œuvre, et les opportunités d’identifier de nouvelles pistes de renseignement pourraient être réduites sans l’accès aux nombreuses données détenues sur les projets d’analyse d’Europol. » – Steve Rodhouse, directeur général des opérations, UK National Crime Agency (NCA), Novembre 2020.

« Si nous avons augmenté les écarts en termes de tarifs et d’autres problèmes autour de la frontière, alors nous finirons avec une aubaine potentielle pour le crime organisé. » – Naomi Long, ministre de la Justice dans l’exécutif d’Irlande du Nord et chef du parti de l’Alliance, Novembre 2020.

Le dernier mot à un partisan de Johnson …

« L’optimisme de M. Johnson selon lequel, selon les règles de l’OMC, la Grande-Bretagne, comme l’Australie, sera en mesure de maintenir ses relations commerciales avec l’Europe et le reste du monde est bien fondé … Conduire ses relations commerciales selon les règles de l’OMC avec les pays du monde entier, y compris L’Australie, avec laquelle elle négocie un accord de libre-échange, ouvrira de vastes nouvelles opportunités pour la Grande-Bretagne. » – Éditorial, The Australian, Décembre 2020.