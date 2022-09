Que signifiera la tenue de référendums pour certaines parties de l’Ukraine occupée par la Russie et du monde ? | Nouvelles du monde

Vladimir Poutine a apporté son soutien explicite aux référendums qui se tiendront dans les prochains jours dans les parties de l’Ukraine occupées par les forces russes.

Ils doivent se tenir dans les républiques populaires autoproclamées de Donetsk (RPD) et de Lougansk (RPL), ainsi que dans les parties occupées par la Russie des régions de Kherson et de Zaporizhzhia.

Cela pourrait conduire à l’annexion formelle par la Russie d’environ 15% du territoire ukrainien, une zone légèrement plus grande que le Portugal.

Cette décision intervient huit ans après un processus similaire en Crimée occupée par la Russie, qui, selon Moscou, justifiait l’annexion de la péninsule.

Les troupes russes, dont beaucoup agissent incognito, ont envahi la Crimée avant que les dirigeants locaux alignés sur Moscou n’annoncent puis procèdent à un vote que beaucoup ont qualifié d’illégitime et d’illégal.

On craint que les derniers référendums annoncés ne soient tout aussi antidémocratiques.

L’Ukraine et les pays occidentaux ont condamné les projets de référendum comme une imposture illégale et ont clairement indiqué qu’ils n’accepteraient jamais ses résultats.

Le président français Emmanuel Macron a déclaré que les projets de vote étaient “une parodie”.

Des fonctionnaires attendent les électeurs lors du référendum sur le statut de la région ukrainienne de Crimée dans un bureau de vote en 2014



Quel est le précédent ?

En février 2014, ce qui était décrit à l’époque comme de mystérieux petits hommes verts a soudainement commencé à apparaître sur le territoire ukrainien de Crimée, qui aux yeux du monde ressemblait à des troupes russes, mais sans aucun insigne sur leurs treillis.

Alors que la Crimée avait été transférée à l’Ukraine à l’époque soviétique, elle a une majorité ethniquement russe, et certains ont accueilli les envahisseurs.

À l’époque, le Kremlin a catégoriquement nié qu’il s’agissait de ses troupes ou qu’il était en train d’annexer une partie d’un autre pays européen.

L’Ukraine a été stupéfaite et incapable d’agir assez rapidement ou efficacement pour défier les envahisseurs.

Quelques jours après l’apparition des soldats, un nouveau gouvernement a pris le pouvoir – effectivement installé par les forces d’occupation – qui a ensuite déclaré son indépendance de l’Ukraine et a déclaré qu’il organiserait un référendum sur l’avenir du territoire.

Le vote a été décisif, avec 97 % dans la région autonome de Crimée en faveur de l’intégration du territoire à la Fédération de Russie, avec une participation de 83 %, et au sein du gouvernement local de Sébastopol, 97 % en faveur de l’intégration à la Russie, avec une 89% de participation électorale.

Le résultat a été célébré par beaucoup avec des gens agitant des drapeaux russes et de Crimée dans la capitale de Simferopol



Quelques jours plus tard, Vladimir Poutine a déclaré que la Crimée faisait désormais partie de la Russie, malgré la condamnation généralisée du reste du monde.

Le gouvernement ukrainien, qui n’était pas au pouvoir depuis longtemps après la révolution de Maïdan, était furieux, mais manquait de force militaire pour expulser la Russie d’un territoire qu’elle était reconnue comme possédant en vertu d’une série d’accords internationaux.

L’Assemblée générale des Nations Unies a adopté une résolution non contraignante déclarant invalide le référendum soutenu par Moscou en Crimée, avec 100 pays votant pour, 11 contre et 58 s’abstenant sur 193 nations, mais peu de mesures positives ont été prises.

De nombreux pays occidentaux ont imposé des sanctions, mais la Russie les a prises sur le menton.

Les événements ont été rapidement dépassés par les séparatistes qui se sont soulevés et ont exigé l’indépendance dans certaines parties de Lougansk et de Donetsk, les combats qui y ont éclaté gardant l’armée ukrainienne occupée pendant le reste de la décennie.

Si la Russie a tiré des leçons, c’est que l’annexion pourrait être réalisée, si elle agissait d’une manière qui signifiait que toute contestation à son encontre serait limitée.

Au lendemain du référendum en Crimée, les gouvernements séparatistes soutenus par la Russie à Lougansk et à Donetsk ont ​​organisé leurs propres sondages sur le droit à l’autonomie, mais au milieu de vives critiques internationales, ils n’ont pas proposé l’intégration russe en option.

Des agents électoraux accompagnés d’un policier arrivent dans une maison avec une urne mobile lors d’un vote lors d’un référendum en Crimée en 2014



Pourquoi un référendum ?

Alors que le référendum en Crimée a été largement condamné, le résultat a été suffisamment décisif pour que la Russie puisse affirmer que la population du territoire était favorable à l’adhésion à la Fédération.

Les référendums ont été largement utilisés pour déterminer l’avenir des territoires où une partie de l’électorat demande l’indépendance, notamment en Écosse en 2014.

L’ONU a soutenu des référendums dans de nombreux autres pays qui ont demandé l’indépendance des autres, comme le Soudan du Sud et le Timor oriental, sur la base du principe fondamental du droit à l’autodétermination.

Mais, contrairement à la Crimée, et probablement dans les quatre régions occupées par la Russie, bon nombre de ces référendums précédents ont été supervisés par des observateurs internationaux indépendants, pour s’assurer qu’ils se déroulent de la manière la plus équitable possible.

Alors que le soutien à l’intégration avec la Russie semble avoir été fort, les résultats du référendum en Crimée ont été remis en question à plusieurs reprises, car aucun observateur international n’était présent et le processus s’est déroulé si rapidement.

Les critiques disent que le taux de participation était bien inférieur aux quelque 90 % annoncés par les autorités installées à Moscou, et la dissidence est pratiquement inexistante en raison de la menace de ce que les groupes de défense des droits de l’homme qualifient de répression.

Vladimir Poutine a salué le résultat du référendum en Crimée un an après sa tenue



Qu’est-ce qui va se passer?

Plusieurs des régions occupées par la Russie avaient déclaré qu’elles prévoyaient d’organiser des référendums dans le passé, mais n’avaient jusqu’à présent pas été en mesure de les organiser.

Cette fois, les responsables de Louhansk, Donetsk et Kherson ont déclaré que les référendums auraient lieu entre le vendredi 23 septembre et le lundi 27 septembre.

La Russie ne contrôle entièrement aucune des quatre régions, avec seulement environ 60% de la région de Donetsk aux mains de la Russie, ce qui indique que seuls ceux des zones contrôlées par la Russie pourront voter. Dans de nombreuses régions que Moscou contrôle, la capacité des gens à voter est susceptible d’être limitée par les conditions de guerre.

En cas de majorité dans ces quatre régions votant pour l’adhésion à la Russie – probablement indépendamment du fait que le vote soit considéré comme légitime au niveau international – M. Poutine pourrait bien déclarer qu’elles font désormais partie de la Fédération de Russie.

Quel est le danger ?

Si Moscou annexe officiellement une partie supplémentaire de l’Ukraine, Vladimir Poutine défie essentiellement les États-Unis et leurs alliés européens de risquer une confrontation militaire directe avec la Russie, la plus grande puissance nucléaire du monde.

M. Poutine utilise son arsenal nucléaire comme levier.

La doctrine nucléaire de la Russie autorise l’utilisation de telles armes si la Russie est confrontée à une menace existentielle d’armes conventionnelles ou si des armes de destruction massive sont utilisées contre elle.

Bien qu’il n’y ait aucune chance que l’Occident utilise des armes nucléaires contre la Russie comme première frappe, l’Ukraine utilise des armes conventionnelles pour se défendre, tirant sur le territoire occupé par la Russie pour perturber les lignes d’approvisionnement.

Si ces territoires occupés par la Russie sont annexés et que M. Poutine déclare qu’ils font partie de la Russie, toute attaque contre les territoires annexés pourrait être interprétée comme une attaque contre la Russie.

Cela donnerait à M. Poutine le prétexte potentiel d’utiliser des armes nucléaires en représailles du vaste arsenal russe, qui a plus d’ogives que même les États-Unis.

Dmitri Medvedev, qui a été président russe de 2008 à 2012 et est aujourd’hui vice-président du Conseil de sécurité russe, a déclaré : “L’empiètement sur le territoire russe est un crime qui vous permet d’utiliser toutes les forces de légitime défense”.