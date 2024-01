Que signifient réellement les tests qui indiquent votre « véritable âge »

Vite, quel âge as-tu ? Il y a de fortes chances que la réponse qui vous vient à l’esprit corresponde au nombre de bougies sur votre dernier gâteau d’anniversaire. Mais notre corps vieillit de manière unique et individuelle, et la chronologie n’est qu’une façon – même si elle est simple et universellement acceptée – d’envisager nos vies.

Aujourd’hui, de nouvelles méthodes sophistiquées de quantification de « l’âge biologique » offrent la possibilité, du moins en théorie, de remettre en question ce que nous dit le calendrier. Mais ces services de tests attrayants nous offrent-ils une chance d’optimiser notre santé et d’anticiper les facteurs de risque précoces de maladies et de maladies chroniques – ou sont-ils simplement un outil pour quantifier (et exploiter) notre peur de vieillir ?

Le concept d’âge biologique est un concept relativement nouveau, dont la popularité récente est largement attribuée au professeur de l’UCLA. Dr Steve Horvath. En 2013, Horvath a proposé l’idée d’un «horloge épigénétique … pour répondre à une multitude de questions en matière de biologie du développement, de recherche sur le cancer et le vieillissement. » L’épigénétique examine comment les facteurs externes interagissent avec votre constitution génétique. Vous ne pouvez pas plus modifier votre ADN que votre date de naissance, mais pour le meilleur ou pour le pire, votre comportement peut influencer votre santé. L’exposition aux rayons UV et au virus du papillome humain, par exemple, peut muter votre ADNmais ce n’est pas comme si vous pouviez prendre rendez-vous avec un généticien pour devenir membre des X-Men.

Pour la plupart d’entre nous, ces connaissances de base proviennent du fait que nos médecins nous disent d’arrêter de fumer ou de la prise de conscience que nous nous sentons mieux lorsque nous mangeons plus de fibres et dormons suffisamment. Mais maintenant, dans notre monde axé sur les données, nous pouvons – si nous en avons l’envie, l’argent et la volonté de faire un test de sang et/ou d’urine – aller plus loin.

Un marché de consommation croissant pour les kits de tests à domicile qui promettent de vous aider à « prendre le contrôle de votre vieillissement » – et peuvent coûter plus de 300 $ pour un seul kit, sans parler de 130 $ par mois pour des « plans d’action » personnalisés, suppléments non inclus. Le marché global des tests génétiques représente une activité de près de 2 milliards de dollars par an, avec un récent rapport de Precedence Research expliquant sombrement que « la prévalence accrue de diverses maladies chroniques parmi la majorité de la population, associée à l’augmentation des dépenses de santé des consommateurs, a a stimulé de manière exponentielle la croissance du marché” Mais qu’est-ce que vous obtenez réellement pour votre argent avec ces choses-là ?

“Ces kits de test d’âge biologique évaluent divers marqueurs biologiques au sein de votre corps”, explique le Dr Johannes Uys, médecin généraliste travaillant au Cabinet généraliste Broadgate à Londres. “Des facteurs comme longueur des télomères, Modèles de méthylation de l’ADN, et les biomarqueurs liés au métabolisme, à l’inflammation et à la santé cellulaire sont généralement analysés dans les tests de bio-âge. L’idée derrière ces kits est qu’un individu peut modifier son mode de vie une fois qu’il comprend mieux son âge biologique, ce qui pourrait potentiellement ralentir le processus de vieillissement et améliorer son bien-être mental et physique. »

“L’exactitude et l’efficacité de ces tests restent spéculatives, des recherches et des débats étant en cours.”

Uys note qu’« il ne fait aucun doute que ces tests ont gagné en popularité ces dernières années », mais ajoute : « Cela étant dit, l’exactitude et l’efficacité de ces tests restent spéculatives, des recherches et des débats étant en cours. Les tests d’âge biologique ont leurs critiques, beaucoup soutiennent que le concept de bio-âge est une question complexe. Nous n’avons pas de méthode universellement acceptée pour sa mesure précise, ce qui rend difficile la validation de l’efficacité de ces kits avec une précision définie.

Il est également intéressant de noter la façon dont ces kits sont commercialisés, mettant généralement le mot « âge » au premier plan. Tout cela sert peut-être à suivre votre santé, mais vous ne pouvez pas ignorer l’incitation évidente à se vanter sur un terrain de jeu où la jeunesse triomphe de tout le reste.

Cela ne veut pas dire que ces kits ne sont pas utiles, tant pour les consommateurs que pour les chercheurs. Gil Blanderdirecteur scientifique de la société de tests d’âge biologique et de bien-être À l’intérieur du tracker, souhaite que les consommateurs reconnaissent ce que ces tests peuvent et ne peuvent pas faire. En me parlant en plein froid hivernal, il cite un exemple personnel. “Lorsque vous êtes malade, vous constatez une augmentation d’une population spécifique de cellules, par exemple les lymphocytes”, explique-t-il. “Lorsque vous en avez, ces types de cellules ont tendance à être plus âgées que les autres types de cellules. Cela ne signifie pas que lorsque vous êtes malade, vous vieillissez, puis une semaine plus tard, vous rajeunissez à nouveau. ”

Mais lorsqu’ils sont utilisés et évalués correctement, Blander affirme que ces tests peuvent détecter des biomarqueurs pour certaines conditions pour lesquelles vous pouvez commencer à intervenir sur votre mode de vie.

“Commençons par la prédisposition génétique aux maladies génétiques”, dit-il. “Vous pouvez faire des tests ADN et découvrir si vous avez une prédisposition à un taux de cholestérol élevé ou à un taux de glucose élevé. Les tests génétiques peuvent vous fournir un indice.” Mais Blander explique : « Même si vous présentez des risques élevés de cholestérol, 80 % de ce risque est sous votre contrôle, grâce à votre mode de vie, à votre alimentation et à l’exercice. Le problème avec nos prestataires de soins de santé est qu’ils traitent les maladies ; ils ne préviennent pas les maladies. “.

Il a souligné le terme « durée de santé », expliquant : « Cela signifie que vous vivrez jusqu’à votre dernier moment en bonne santé. Et c’est ce que nous essayons de faire ici. »

Xiaojing Yang, scientifique principal de monADNAge, note un autre attrait, plus large, pour le boom des tests d’âge biologique. “La recherche sur le vieillissement est un sujet scientifique sérieux”, dit-elle. “Nous travaillons dans ce domaine pour la santé publique. Nous comprenons le vieillissement de la population mondiale et nous voulons vraiment étudier pourquoi les gens vieillissent et comment mieux comprendre ce processus de vieillissement, pour aider la population générale à devenir en meilleure santé.”

Elle explique : « Ceci [testing] c’est une chose assez nouvelle, il y a environ dix ans. Avant cela, votre âge chronologique était presque le seul facteur de risque pour de nombreuses maladies : cancer, diabète, maladies cardiaques. Mais nous voyons de plus en plus de recherches montrant que l’âge épigénétique, dans certains cas, peut être un facteur plus important et plus précis. Vous pouvez constater que si votre âge épigénétique est plus jeune, vous devriez être moins exposé à certaines maladies. Je ne pense pas que nous allons remplacer le bilan de santé de routine, mais nous sommes sur le point d’utiliser cette technologie moléculaire pour vous fournir des indicateurs précoces, avant qu’un syndrome ne soit détecté, à des fins d’observation. » Et elle dit : « Non. Qu’il y ait ou non des solutions, ma vision de ce travail aujourd’hui est que j’aimerais vous informer des risques plus tôt. »

Nous sommes tous naturellement curieux de nous-mêmes. Il suffit de considérer la popularité explosive de l’ascendance et des tests ADN comme preuve. J’ai certainement été intrigué par l’idée de découvrir quel âge j’ai “réellement”. Mais je sais aussi que c’est compliqué. Après mon dernier examen médical, j’ai pu constater dans mes laboratoires que ma tension artérielle, mon IMC et mon taux de glucose sont tous sains et se maintiennent dans la même fourchette depuis plusieurs années. J’ai également reçu un diagnostic (et un traitement) d’ostéoporose précoce, ce qui me donne la densité osseuse d’une personne de plusieurs décennies plus âgée.

Donc, je suppose qu’à ce stade, je ne sais pas si un kit à 300 $ pourrait m’apprendre quelque chose d’utile que je ne connais pas déjà, ou si cette génération Xer grisonnante voudrait simplement avoir l’assurance qu’elle gagne en vieillissant. Plus important encore, je doute de savoir jusqu’où je pourrais remonter le temps, même si je me lançais vraiment dans l’effort.

Un profil récent du New York Times de l’entrepreneur Bryan Johnson, 46 ans, a souligné son régime alimentaire et sa routine de remise en forme élaborés, ainsi que sa fixation sur le fait de tester et de documenter méticuleusement différents marqueurs de son âge, de son audition à ses rides en passant par sa santé cardiaque. Et il a noté que “Son ‘âge biologique’ il a affirmé jusqu’à récemment, est de 42,5. … En d’autres termes, il a passé environ trois ans à raser – peut-être – un peu plus de trois ans. » Trois ans et, selon ses propres calculs, « des millions de dollars ».

Un épisode de 2020 de « The Goop Lab » de Netflix a produit des résultats similaires, alors que Gwyneth Paltrow et deux de ses collègues ont expérimenté un « plan de santé » pour « prolonger la jeunesse ». Et après un nettoyage vraiment horrible et incroyablement restrictif, qui, selon elle, la faisait se sentir « mourante et affamée », elle avait rasé à peine 1,7 an de son âge biologique. Et elle est Gwyneth Paltrow.

Si tout cela n’est qu’une question de chiffres, ce n’est pas vraiment incitatif. Peut-être que si j’avais une préoccupation majeure concernant mes choix de vie ou un risque génétique auquel je ne pensais pas que mon équipe soignante prenait en compte, je pourrais investir dans un kit bio-âge. Pour l’instant, de toute façon, je préfère économiser mon argent, tenter ma chance et simplement avoir l’âge indiqué sur mon permis de conduire.