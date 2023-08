Que signifient pour vous les prédictions d’un « atterrissage en douceur, pas de récession »

Lucigerme | Istock | Getty Images

Les prédictions d’une récession imminente pour l’économie américaine ne se sont jusqu’à présent pas concrétisées. Maintenant, certains experts annulent complètement la prédiction, y compris Économistes de la Réserve fédérale. « Qu’en est-il : Récession légère », indique une nouvelle étude économique publiée par Bank of America cette semaine. « Qu’y a-t-il : Atterrissage en douceur, pas de récession », déclare la recherche de l’entreprise. Les économistes et autres experts appellent à un ralentissement depuis plus d’un an maintenant, principalement en raison de la forte inflation et des mesures prises par les décideurs politiques pour la freiner. Officiellement, un ralentissement est défini comme une baisse du produit intérieur brut pendant deux trimestres consécutifs. Alors que la Réserve fédérale s’est lancée dans une série de hausses de taux d’intérêt pour ramener l’inflation à son objectif de 2 %, on craint que l’économie ne bascule dans une récession. L’inflation a diminué, bien qu’elle soit toujours supérieure à 2 %, selon les dernières données du gouvernement. Le taux de chômage est toujours à « presque des plus bas historiques », a noté Bank of America. Le rapport sur l’emploi de vendredi a montré que le taux de chômage était de 3,5% sur la base des nouvelles données de juillet, « juste au-dessus du niveau le plus bas depuis la fin de 1969 ».

Le chômage et d’autres facteurs – croissance de l’activité économique, pressions sur les salaires et les prix dans la « bonne direction » – ont incité Bank of America à réévaluer ses précédents appels à une légère récession en 2024. Alors que l’entreprise pondère ces attentes de base pour un atterrissage en douceur entre 45% et 50%, d’autres résultats sont encore possibles. « Nous pensons toujours que l’alternative la plus probable est une légère récession », a déclaré Michael Gapen, responsable de l’économie américaine à Bank of America, que l’entreprise met à une cote de 35% à 40%. Pendant ce temps, le résultat le plus optimiste, avec une croissance du PIB plus forte, se situe entre 10% et 15%. Historiquement, les récessions ont tendance à être causées par des événements de cygne noir – des circonstances imprévisibles qui surprennent – ​​qui sont difficiles à prévoir avec précision, a noté Mark Hamrick, analyste économique principal chez Bankrate. « Je n’ai pas du tout confiance dans la capacité de prédire le moment d’une récession à moins qu’il y ait un événement juste devant nous qui suggère qu’il est imminent », a déclaré Hamrick. En savoir plus sur les finances personnelles :

61% des Américains vivent d’un chèque de paie à l’autre

Comment la hausse des taux d’intérêt d’un quart de point de la Fed vous affecte

Vous oubliez peut-être des vérités importantes sur les fonds à date cible D’autres experts soulignent le rôle de la Réserve fédérale dans le pilotage de l’économie. « Lorsque nous avons une récession, c’est généralement parce que nous avons eu un problème avec la politique monétaire », a déclaré William Luther, directeur du Sound Money Project à l’American Institute for Economic Research. Alors que les responsables de la Fed visent un atterrissage en douceur de l’économie américaine, plusieurs facteurs en mouvement continueront d’affecter les portefeuilles des Américains dans les mois à venir.

1. Le refroidissement de l’inflation peut ne pas entraîner une baisse des prix

Bien que l’économie américaine ne soit pas en récession, de nombreux Américains pensent que nous sommes déjà en récession, selon diverses enquêtes. De plus, certaines personnes craignent un ralentissement aussi grave que la Grande Récession. La faute à une inflation élevée, qui a fait monter en flèche les prix des articles de tous les jours que les consommateurs achètent. « Lorsque l’inflation reprend, les gens deviennent plus pessimistes en général », a déclaré Luther. « Le grand public n’aime pas l’inflation. » Les nouvelles projections de Bank of America voient l’inflation ralentir plus progressivement, la mesure préférée de la Réserve fédérale pour l’inflation – les dépenses de consommation personnelle, ou PCE – tombant à 2% d’une année sur l’autre au second semestre 2025. Même si cela va dans la bonne direction, les ménages devront encore rattraper leur retard, a déclaré Gapen. « Ce n’est pas parce que l’inflation baisse que le niveau de ces prix baisse », a déclaré Gapen. « Juste le rythme auquel ils augmentent ralentit. » Par exemple, un dîner de steak qui coûte maintenant 50 $ dans un restaurant de New York peut monter à 52 $ au lieu de 60 $ à mesure que l’inflation ralentit. Mais le prix ne descendra pas à 35 $, a-t-il dit. Pour récupérer, les consommateurs devront rattraper leurs salaires par rapport à l’inflation, ce qui pourrait prendre quelques années, a déclaré Gapen.

2. Il peut y avoir une modération supplémentaire dans l’embauche

Alors que le taux de chômage a atteint 3,5% en juillet, qui pourrait augmenter et culminer à 4,3% en 2025, selon les projets de Bank of America. « Je pense que le marché du travail va continuer à se refroidir », a déclaré Gapen. « La question est de savoir si nous obtenons des licenciements à grande échelle ? À l’heure actuelle, les données ne le confirment pas. » Les employeurs ont annoncé leur intention de supprimer 481 906 emplois au cours des sept premiers mois de cette année, en hausse de 203% par rapport aux 159 021 suppressions pour la même période en 2022, selon Challenger, Gray & Christmas, Inc., une entreprise mondiale d’outplacement et de coaching d’affaires et de cadres. . Selon les recherches de Challenger, cette variation en pourcentage d’une année sur l’autre des suppressions d’emplois a diminué régulièrement au cours des derniers mois, les entreprises cherchant d’autres moyens de réduire les coûts plutôt que de licencier des travailleurs. Pour de nombreux employeurs, cela signifie une embauche plus lente. Le taux de chômage se situe entre 3,4% et 3,7% depuis mars 2022, a noté Hamrick. Alors que les deux dernières récessions ont entraîné des taux de chômage beaucoup plus élevés, avec 10% en octobre 2009 et 14,7% en avril 2020, un futur ralentissement ne doit pas nécessairement faire grimper le chômage aussi haut, a-t-il déclaré. « Les récessions n’entraînent pas toujours des taux de chômage à deux chiffres », a déclaré Hamrick.

3. Il est maintenant temps de verrouiller des taux élevés sur les espèces