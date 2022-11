Que signifient pour vous 5 problèmes clés de finances personnelles

Voici cinq des problèmes les plus pressants de cette saison électorale – et comment les résultats de mardi pourraient affecter votre portefeuille.

En savoir plus sur les finances personnelles : Ce que la hausse des taux d’intérêt de 0,75 point de pourcentage de la Fed signifie pour vous Les démocrates avertissent que la sécurité sociale et l’assurance-maladie sont en jeu Ce que les plans de «taxe sur les millionnaires» sur le bulletin de vote en Californie et au Massachusetts signifient pour les hauts revenus

“Ils aimeraient que ces dispositions, idéalement, soient rendues permanentes, mais au minimum, qu’elles soient prolongées – et qu’elles soient prolongées le plus tôt possible pour donner une certitude aux contribuables”, a déclaré Gerson chez Miller & Chevalier.

Ces législateurs ciblent certaines dispositions qui expireront après 2025, y compris les allégements fiscaux individuels, une déduction fiscale de 20 % pour les soi-disant « entreprises intermédiaires », où les revenus des entreprises sont versés aux déclarations de revenus des particuliers, et plus encore.

Si la disposition devient loi, “elle démontrera un fort soutien populaire aux droits du travail dans un grand et important État”, a déclaré Daniel Galvin , professeur agrégé à la Northwestern University dont les domaines de recherche incluent les droits des travailleurs et la politique du travail. “Cela signalerait également au reste du pays que le droit de négocier collectivement doit être considéré comme un droit fondamental digne d’une protection constitutionnelle.”

Le résultat d’un vote lors des élections de mi-mandat pourrait accélérer cette croissance : les électeurs de l’Illinois décideront s’ils accordent ou non aux travailleurs le droit fondamental de s’organiser et de négocier collectivement.

Au milieu de la vague nationale de réductions d’impôts, la Californie et le Massachusetts votent sur l’opportunité de décréter une “taxe sur les millionnaires” sur les hauts revenus mardi.

En Californie, la proposition 30 ajouterait une taxe de 1,75 % sur le revenu annuel de plus de 2 millions de dollars, en plus du taux d’imposition le plus élevé de l’État de 13,3 %, à compter du 1er janvier. Le plan vise à financer les programmes de véhicules à zéro émission et les incendies de forêt. réponse et prévention.

L’amendement Fair Share dans le Massachusetts créerait un prélèvement de 4% sur les revenus annuels supérieurs à 1 million de dollars, en plus de l’impôt sur le revenu forfaitaire de 5% de l’État, également à partir de 2023, avec des plans pour payer l’éducation publique, les routes, les ponts et les transports publics.

Cependant, Jared Walczak, vice-président des projets d’État à la Tax Foundation, a déclaré qu’il ne croyait pas que les taxes millionnaires proposées fassent partie d’une tendance plus large au niveau de l’État.

Depuis 2021, quelque 21 États ont réduit l’impôt sur le revenu des particuliers, et un seul État, New York, et le district de Columbia ont augmenté les prélèvements.