Que signifient les transferts de Caleb Downs et Kadyn Proctor vers l’Alabama ?

Caleb Downs et Nick Saban étaient les deux faces d’une même médaille : « faire confiance au processus ». Au cours de la première année de la première année en Alabama, ses coéquipiers ont comparé Downs à leur entraîneur-chef de 72 ans. Lors des réunions d’équipe et des conférences des conférenciers invités, Downs était souvent assis près de Saban, au premier rang de l’auditorium, chacun notant avec impatience les points à retenir sur un bloc-notes.

Interrogé sur les comparaisons de personnalité, Saban a hésité mais a loué l’éthique de travail de Downs. Sans surprise, Downs a répondu de la même manière.

«Ma discipline m’a permis d’apprendre la défense à un niveau élevé et de l’apprendre plus vite que beaucoup de gens. Je pense vraiment que ma cohérence a été une bonne chose », a déclaré Downs à AL.com avant le Rose Bowl. “… (Saban et Travaris Robinson) ont été patients avec moi et ils m’ont permis de grandir.”

Mais vendredi dernier, Downs est entré dans la salle de réunion avec ses coéquipiers, et Saban n’était pas là. Au lieu de cela, devant l’entraîneur nouvellement embauché Kalen DeBoer, Downs a entendu le pitch de la prochaine ère à Tuscaloosa. Downs faisait alors partie des joueurs pour partager un petit mot avec DeBoer. Les fans enragés sur les réseaux sociaux en ont mangé. Le lendemain, alors que DeBoer entrait dans le stade Bryant-Denny pour une conférence de presse d’introduction, un fan a demandé à DeBoer une mise à jour sur Downs.

Il s’avère que, comme 23 autres joueurs, Downs envisage d’explorer un avenir en dehors du programme. Il serait entré sur le portail des transferts mercredi. La nouvelle du plaqueur gauche Kadyn Proctor rejoignant Downs est tombée peu de temps après.

Dans la vague de départs de portails et de projets de déclarations, leurs pertes potentielles dépassent les autres. Downs et Proctor représentaient l’avenir il y a huit jours. Ils sont désormais les précurseurs d’une nouvelle ère trouble.

Caleb Downs (2) quitte le terrain après la perte de l’Alabama contre le Michigan dans le Rose Bowl. Le football Alabama Crimson Tide affronte les Michigan Wolverines au Rose Bowl à Pasadena, en Californie, le lundi 1er janvier 2024. (Ben Flanagan / AL.com)Ben Flanagan

Proctor a débuté les 14 matchs au cours de sa première année, traversant des difficultés mais développant finalement une cohérence. Avec JC Latham entrant dans le repêchage de la NFL et Seth McLaughlin partant pour Ohio State, le Tide aura besoin d’une nouvelle série de plaqués offensifs de départ et d’un centre.

Du côté défensif du ballon, l’Alabama perd plus de la moitié de ses titulaires. Downs, Terrion Arnold et Kool-Aid McKinstry ont joué à chaque essai tandis que le Michigan avait le ballon le 1er janvier. Jaylen Key et Trey Amos ont ajouté 64 clichés combinés. (par Pro Football Focus). Aucun de ces joueurs ne figurait sur la liste de l’UA mercredi après-midi.

On ne sait pas qui débuterait aux côtés de Malachi Moore et du transfert de l’USC Domani Jackson si la saison commençait demain. Les transferts d’Earl Little, Dezz Ricks, Amos et Kristian Story ont zappé l’équipe de sa profondeur. L’Alabama s’appuie actuellement sur DeVonta Smith (blessé – 30 snaps défensifs en 2023), Tony Mitchell (15) et Bray Hubbard (quatre). Il convient également de noter que le portail ne ferme pour l’Alabama que la première semaine de février.

La classe de recrutement 2024 de l’Alabama, la dernière de Saban, est classée troisième au classement général avec cinq arrières défensifs – avec en tête d’affiche Jaylen Mbakwe et Zabien Brown – et trois joueurs de ligne offensive. Pourtant, comme le reste de l’équipe, ils bénéficieront d’une courte période d’acclimatation avant le bal de printemps et une autre fenêtre de transfert. DeBoer et son équipe d’entraîneurs, qui doivent encore être finalisés, seront chargés de prévenir d’autres dommages.

Le joueur de ligne offensive de l’Alabama, Kadyn Proctor (74 ans), se prépare pour un match contre le Mississippi pendant la première moitié d’un match de football universitaire de la NCAA, le samedi 23 septembre 2023, à Tuscaloosa, en Alabama (AP Photo/Vasha Hunt)PA

“C’est vraiment fort”, a déclaré DeBoer à propos des efforts de recrutement des autres équipes sur les joueurs de Tide, ce qui va à l’encontre des règles de la NCAA. « Peu m’importe où vous en êtes si vous voyez une opportunité d’étoffer votre équipe, et surtout si cela pourrait nuire à l’un de vos concurrents, vous allez le faire. Malheureusement, c’est la situation dans laquelle se trouvent actuellement le football universitaire et l’athlétisme universitaire, où ces choses peuvent arriver assez rapidement et dans de nombreux cas, il n’y a pas beaucoup de conséquences si vous ne gérez pas les choses de la bonne manière.

L’Alabama est toujours en mesure de recharger. Les Huskies luttent contre les départs de portail et le demi défensif All-Pac 12 de la deuxième équipe, Jabbar Muhammad, est en visite à Tuscaloosa, selon plusieurs rapports. Le joueur de ligne offensive de Washington, Nate Kalepo et Julius Buelow, sont sur le portail, selon 247Sports. Mais même si UA l’éloigne du Texas, ce ne sera que le début du processus de DeBoer.

Le directeur sportif de Crimson Tide, Greg Byrne, a embauché DeBoer, en partie à cause de la personnalité de l’entraîneur et de son penchant pour la victoire. Les deux seront testés lors de sa première saison.

