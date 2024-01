Que signifient les symboles sur votre étiquette de vêtement ? Votre iPhone peut déchiffrer

(NEXSTAR) — Lorsque vous achetez un nouveau vêtement, vous souhaiterez probablement qu’il dure. Et sa durée de vie dépendra au moins en partie de la façon dont vous en prendrez soin.

Si vous souhaitez laver vos vêtements comme prévu, vous avez probablement consulté l’étiquette pour vous guider. Si vous n’avez pas eu de chance, vous avez rencontré une étiquette comme celle-ci, trouvée sur un sweat-shirt à capuche de The Eras Tour de Taylor Swift.





L’étiquette, accompagnée de l’étiquette d’entretien, d’un sweat-shirt à capuche vendu lors de la tournée The Eras Tour de Taylor Swift. (Addy Bink/Nexstar)

À moins que vous ne connaissiez les hiéroglyphes relatifs à l’entretien du linge, ces symboles peuvent ne signifier presque rien pour vous. Tu n’es pas seul.

C’est là qu’un peu de technologie entre en jeu. Bien sûr, vous pouvez effectuer une recherche sur Internet pour déchiffrer la langue figurant sur l’étiquette, mais c’est comme essayer de demander à Google une chanson dont vous ne vous souvenez que vaguement.

Au lieu de cela, comme certains sur TikTok l’ont découvert, votre iPhone peut traduire pour vous. Il ne vous reste plus qu’à prendre une photo du tag.

Cette fonctionnalité, proposée sur les appareils Apple, s’appelle Visual Look Up. Nous vous avons déjà expliqué comment vous pouvez l’utiliser pour identifier des plantes, des monuments, des œuvres d’art et des livres.

Les utilisateurs d’iPhone ont depuis découvert qu’il pouvait également aider à déchiffrer les étiquettes de vêtements, comme l’a souligné l’utilisateur de TikTok @wtfaleisa dans une vidéo qui a depuis recueilli plus de 3,3 millions de vues.

Voici comment cela fonctionne.

Tout d’abord, prenez une photo de l’étiquette trouvée sur votre chemise, votre pull, votre jean ou autre. Nous utiliserons l’étiquette du sweat à capuche The Eras Tour que nous avons mentionné précédemment.

Ensuite, ouvrez cette image dans votre application Photos. Au bas de l’écran, vous devriez voir ce qui ressemble à une petite machine à laver ou à un sèche-linge en cercle, surmonté d’un ensemble de paillettes. Vous pouvez le voir sur la photo ci-dessous.

Une fois que vous avez appuyé sur cette icône, vous verrez une invite pour rechercher « Entretien du linge ».

Ici, vous verrez les résultats de « Siri Knowledge » décomposant les icônes. Sur la base de ces résultats, notre sweat-shirt à capuche doit être lavé selon un « processus normal », à des températures ne dépassant pas 85 °F ; l’eau de Javel ne doit pas être utilisée ; et il peut être repassé, mais les températures ne doivent pas dépasser 230 °F.

Lorsque vous visualisez une photo de l’étiquette dans l’application Photos, vous remarquerez une icône de machine à laver, entourée ici en rouge. (Addy Bink/Nexstar) Cette fenêtre contextuelle apparaîtra lorsque vous appuyez sur l’icône de la machine à laver. (Addy Bink/Nexstar) Lorsque vous appuyez sur « Rechercher l’entretien du linge », vous verrez une page de résultats comme celle-ci. (Addy Bink/Nexstar)

Nous avons essayé la fonction Visual Look Up sur quelques autres articles, notamment un sweat-shirt à capuche Nike (qui suivait les mêmes directives, ainsi que « ne pas nettoyer à sec » et « sécher en machine » avec une température maximale de 140 °F) et un paire de jeans Levi (laver normalement à des températures ne dépassant pas 85 °F ; « sécher en machine » à une température maximale de 140 °F ; repasser à des températures inférieures à 230 °F ; et blanchir uniquement avec des agents sans chlore). Cependant, le Le PDG de Levi pourrait avoir une suggestion différente.

Les instructions d’entretien figurant sur l’étiquette d’un jean Levi. (Addy Bink/Nexstar) Les instructions d’entretien figurant sur l’étiquette d’un sweat-shirt à capuche Nike. (Addy Bink/Nexstar)

Pourquoi utilisons-nous ces symboles s’ils sont difficiles à comprendre ?

Ils font tous partie de une règle de la Federal Trade Commission qui oblige les fabricants à inclure des instructions d’entretien sur les vêtements. Cela couvre les « vêtements textiles portés pour couvrir ou protéger le corps », mais il existe quelques exceptions : chaussures, gants et chapeaux, ainsi que les mouchoirs, ceintures, bretelles, cravates et « vêtements non tissés destinés à un usage unique ». “, qui sont considérés comme” exclus “.

Cela ne veut pas dire que vous ne trouverez jamais d’étiquette contenant des conseils de lessive sur ces articles « exclus ». Nous avons trouvé l’étiquette ci-dessous sur (ou dans ?) un bonnet Carhartt. Vous remarquerez que cela explique même la signification des icônes.

Les directives d’entretien figurant sur l’étiquette d’un chapeau Carhartt. (Addy Bink/Nexstar)

Selon la FTC, certains vêtements ne nécessitent pas d’étiquette d’entretien permanente. Cela inclut « les produits qui peuvent être lavés, blanchis, séchés, repassés et nettoyés à sec selon les procédures les plus sévères disponibles », à condition que « lavage ou nettoyage à sec, toute méthode normale » apparaisse sur une étiquette temporaire avec le produit.

La FTC explique que les fabricants et les importateurs doivent également « fournir des avertissements si le vêtement ne peut pas être nettoyé sans dommage ». Donc, si votre chemise brûle avec l’utilisation d’un fer à repasser, l’étiquette doit vous l’indiquer.

Les fabricants sont autorisés à utiliser les symboles d’entretien de l’American Society for Testing and Materials (ASTM), qui sont les symboles examinés par votre iPhone. Ces symboles peuvent être utilisés à la place des mots, comme nous l’avons vu sur le sweat à capuche The Eras Tour. La FTC note que ces icônes sont similaires mais pas identiques à celles de l’Organisation internationale de normalisation et sont utilisées dans de nombreux pays européens.

La FTC décrit cinq éléments qui doivent figurer sur l’étiquette : si l’article doit être lavé à la main ou à la machine ; s’il peut être traité avec de l’eau de Javel ; comment il doit être séché ; comment le repasser ; et s’il existe une « procédure d’entretien qui endommagerait le produit ». Celles-ci peuvent être spécifiques en fonction de l’article, comme la température maximale pour un cycle de lavage, ou omises, si cet élément d’entretien spécifique n’endommagera pas le produit. Vous pouvez également trouver des instructions de nettoyage à sec sur une étiquette.

Les symboles de base que vous verrez sur une étiquette, vus ici dans ce document de la FTC, inclure une baignoire avec de l’eau (instructions de lavage); un triangle (blanchiment) ; un carré, parfois avec un cercle (séchage) ; un fer à repasser et un cercle (nettoyage à sec).

Heureusement, vous n’avez pas besoin de mémoriser toutes ces icônes : vous pouvez plutôt demander à votre iPhone de les identifier.