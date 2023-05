Que signifient les résultats des élections en Turquie et qui remportera le second tour ?

Pour recevoir gratuitement des alertes d’actualité en temps réel directement dans votre boîte de réception, inscrivez-vous à nos e-mails d’actualité Inscrivez-vous à nos e-mails gratuits d’actualité

Le président turc Recep Tayyip Erdogan a reçu le plus de voix lors de l’élection présidentielle de ce week-end, mais n’a pas réussi à revendiquer la victoire pure et simple car il ne pouvait pas revendiquer le soutien majoritaire dont il avait besoin pour franchir la barre magique des 50 %.

Les résultats préliminaires ont montré que le leader de longue date avait 49,5% des voix. Son principal challenger, le chef de l’opposition Kemal Kilicdaroglu, a obtenu 45 %, selon les autorités électorales turques.

Un troisième candidat, le politicien nationaliste Sinan Ogan, a obtenu 5,2 %.

L’élection est suivie au niveau international pour voir l’orientation future de la Turquie.

Le membre de l’OTAN stratégiquement situé a cultivé des relations chaleureuses avec la Russie, est devenu moins laïc et incliné vers l’autoritarisme sous M. Erdogan, 69 ans, qui a récemment fait la une des journaux en négociant les négociations d’exportation de la mer Noire depuis le début de la guerre en Ukraine et en s’opposant à la candidature de la Suède à rejoindre l’alliance militaire de l’Atlantique Nord. Sa défaite provoquerait certainement l’alarme au Kremlin.

M. Kilicdaroglu, 74 ans, a promis de réorienter le pays en tant que démocratie et devrait adopter une position plus pro-occidentale, capitalisant sur la frustration face à une crise économique en cours et à un autoritarisme rampant pour trouver une base de soutien solide et sondait bien dans avant le jour du scrutin avant de subir un résultat décevant.

« Ne perdez pas espoir… Nous nous lèverons et gagnerons cette élection ensemble », a-t-il tweeté depuis, espérant rallier ses partisans dans une atmosphère de morosité et de consternation.

M. Erdogan, très acclamé par le résultat, a déclaré à ses propres partisans à Ankara : « Le gagnant a sans aucun doute été notre pays ».

Le conseil électoral suprême a déclaré lundi que les résultats signifient que M. Erdogan et M. Kilicdaroglu participeront à un second tour le dimanche 28 mai.

Voici un aperçu du système d’élection présidentielle à deux tours de la Turquie et de ce qui se passera ensuite.

Comment fonctionne l’élection à deux tours ?

M. Erdogan, qui a renforcé son emprise sur la Turquie, membre de l’OTAN, depuis son arrivée au pouvoir en tant que Premier ministre en 2003, a réussi à faire passer le système de gouvernement du pays d’une démocratie parlementaire à une présidence exécutive lors d’un référendum en 2017.

Le changement, qui est entré en vigueur après les élections de 2018, a aboli le bureau du Premier ministre et concentré de larges pouvoirs entre les mains du président.

Il a donc été décidé que le chef de l’État et du gouvernement devait obtenir plus de 50 % des voix pour être élu lors d’une seule élection. Comme ni M. Erdogan ni M. Kilicdaroglu ne l’ont fait dimanche, les deux têtes de liste doivent se retrouver dans deux semaines, tandis que le troisième candidat est hors course.

La France et certains autres pays européens utilisent un processus similaire pour élire les présidents.

Quel rôle joue le troisième candidat ?

M. Ogan, 55 ans, ancien universitaire soutenu par un parti anti-migrants, pourrait devenir un « faiseur de rois » dans le second tour maintenant qu’il est hors course. Il n’a encore approuvé aucun des candidats restants.

Les nationalistes turcs mécontents de M. Erdogan mais réticents à voter pour M. Kilicdaroglu, qui bénéficiait du soutien d’une alliance à six et du Parti démocratique populaire pro-kurde (HDP) semblent avoir représenté la plupart des voix de M. Ogan.

L’extrême droite accuse le parti pro-kurde d’avoir des liens avec des militants kurdes hors-la-loi – une accusation que le parti nie. M. Ogan a déclaré qu’il ne soutiendrait aucun candidat « qui ne garde pas ses distances avec l’organisation terroriste ».

Soner Cagaptay, un expert de la Turquie au groupe de réflexion du Washington Institute, a déclaré que la plupart des électeurs d’Ogan opteraient probablement pour M. Erdogan, que leur candidat d’origine approuve ou non le dirigeant turc.

« Il est certain que M. Erdogan va balayer le second tour », a déclaré M. Cagaptay.

Quels sont les scénarios probables ?

M. Erdogan a obtenu de meilleurs résultats que prévu lors des élections de dimanche et l’Alliance populaire dirigée par son parti a conservé la majorité au parlement turc de 600 sièges. Les analystes disent que cela donne au dirigeant turc un avantage dans le second tour, car les électeurs voudront peut-être éviter que différentes factions dirigent les pouvoirs exécutif et législatif.

M. Erdogan l’a dit tôt lundi.

« Nous ne doutons pas que la préférence de notre nation, qui a donné la majorité au parlement à l’Alliance populaire, ira en faveur de la confiance et de la stabilité dans le [second round]», a déclaré le président à ses partisans à Ankara.

M. Kilicdaroglu, le chef du Parti républicain du peuple (CHP), a déclaré qu’il était certain d’une victoire au deuxième tour, mais les résultats de dimanche indiquent qu’il pourrait avoir du mal à attirer suffisamment de voix même s’il était le candidat de l’Alliance nationale à six.

À quoi s’attendre avant le second tour

Les analystes suggèrent que la campagne avant le second tour pourrait être brutale.

Avant le vote de dimanche, M. Erdogan a dénigré l’opposition comme étant soutenue par le Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK), interdit. Lors d’un rassemblement, il a montré à des centaines de milliers de ses partisans une fausse vidéo prétendant montrer un commandant du PKK chantant une chanson de campagne de l’opposition.

« Le contrôle de l’information a été le plus grand atout du président Erdogan pour se présenter et entrer dans la saison électorale. Et je pense que ses médias qui lui sont fidèles ont réussi à qualifier le soutien du HDP à Kilicdaroglu de « soutien terroriste » », a déclaré M. Cagaptay. « Cela a aidé à effrayer certains électeurs nationalistes. »

Recep Tayyip Erdogan, accompagné de son épouse Ermine Erdogan, salue des supporters à Ankara (Umit Bektas/Reuters)

M. Kilicdaroglu a déclaré que M. Erdogan n’avait pas obtenu le résultat qu’il souhaitait malgré les « calomnies et insultes » envers l’opposition. Cela a inclus la suggestion que M. Kilicdaroglu est un mandataire des puissances occidentales.

Cette attitude a été exprimée par l’un des partisans du président, Ziya Uztok, 73 ans, qui a déclaré avec confiance aux médias : « Erdogan s’est montré fort pour nous. Kilicdaroglu est un projet américain. J’accepte Kilicdaroglu comme concitoyen, mais je ne voterais pas pour lui.

Les analystes ont également mis en garde contre des turbulences économiques au cours des deux prochaines semaines. Les marchés regardaient les élections pour voir si la Turquie reviendrait à des politiques économiques plus traditionnelles, comme promis par M. Kilidaroglu.

Les experts disent que les politiques économiques de M. Erdogan, qui allaient à l’encontre des théories dominantes, ont conduit à la crise monétaire du pays et à la flambée de l’inflation.

La bourse turque, l’indice Borsa Istanbul BIST 100, a chuté de 6,2% à l’ouverture de lundi avant de reprendre du terrain.

« Le destin politique de la Turquie reste en suspens jusqu’au second tour, prévu le 28 mai », a déclaré Bartosz Sawicki, analyste de marché à la société de services financiers Conotoxia.

« [The outcome will] déterminer si la Turquie continuera sur la voie de politiques non orthodoxes qui accentuent les déséquilibres ou si, après 20 ans, elle reviendra sur la voie de la réforme et de la reprise en utilisant des méthodes plus conformes aux manuels économiques.