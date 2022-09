Que signifient les lignes blanches en zigzag sur la route et puis-je être condamné à une amende pour avoir stationné dessus ?

NOUS voulons tous éviter la frustration et les dépenses coûteuses d’un ticket de parking – mais le problème est qu’il est parfois difficile de savoir quelles sont les règles en matière de stationnement.

Et l’une de ces règles comprend des lignes blanches en zigzag – que signifient-elles et pouvez-vous être condamné à une amende pour vous y être garé ? Voici tout ce que vous devez savoir.

Que signifient les lignes blanches en zigzag ?

Marquage routier en zigzag blanc se trouvent généralement de part et d’autre des passages pour piétons.

Ils indiquent que le stationnement et le dépassement dans ces zones sont strictement interdits – offrant une vue dégagée aux piétons.

Ils ont été placés de chaque côté des passages piétons en 1971 et ils ont ensuite été ajoutés aux passages Pélican beaucoup plus tard dans les années 1980.

Il en va de même pour les lignes jaunes en zigzag, qui se trouvent à l’extérieur des écoles, des hôpitaux, de la police et des casernes de pompiers.

Le stationnement sur un zig-zag blanc pourrait vous encourir une lourde amende Crédit : Alamy

Leur but est de fournir aux piétons, aux enfants et au personnel une vue claire et dégagée de la route devant eux – minimisant ainsi le risque de danger.

Les zig-zags blancs sont appliqués 24 heures sur 24, chaque jour de l’année et n’ont pas besoin de panneau pour faire respecter l’interdiction de stationner.

Contrairement aux lignes en zig-zag jaunes, il n’y a pas d’exception à l’arrêt sur les lignes en zig-zag blanches.

Puis-je être condamné à une amende pour avoir stationné sur des lignes blanches en zigzag ?

La réponse est oui – vous pouvez être condamné à une amende pour avoir stationné sur des lignes blanches en zigzag.

Vous risquez d’être condamné à une amende et de recevoir des points de pénalité en garant votre véhicule sur des lignes en zigzag blanches ou jaunes – mais les zigzags jaunes ont besoin d’un panneau d’accompagnement pour être légalement exécutoires.

Les lignes blanches, en revanche, sont appliquées par les autorités locales et la police, et elles ne nécessitent pas de panneau pour être applicables.

Il est particulièrement difficile de se garer sur des lignes blanches en zigzag pour contester une pénalité donnée – car peu d’exceptions sont données.

Contester une pénalité peut entraîner l’annulation des billets s’ils sont arrêtés en raison d’une urgence, comme aider une personne blessée par exemple.

Combien coûte le stationnement ?

Comme le stationnement sur des lignes blanches en zigzag met les piétons en danger, la police émettra presque toujours un avis de pénalité fixe sans exception.

Le FPN émis par la police est de 100 £ avec 3 points de pénalité – si vous refusez, vous pouvez porter l’affaire devant les tribunaux.

Les points de pénalité restent sur les permis de conduire entre quatre et 11 ans selon l’infraction.

Si le paiement est reçu dans les 14 premiers jours, les conducteurs ne doivent payer que la moitié de la pénalité.

Au-delà de cette quinzaine, les automobilistes perdent leur droit au paiement de l’astreinte réduite.

Les avis de pénalité augmentent de 50 % si les conducteurs ne paient pas à temps.