Le site Web de micro-blogging Twitter a récemment relancé sa procédure de vérification après avoir été interrompu pendant plus de trois ans. Twitter a relancé la vérification de la coche bleue le vendredi 22 janvier et a détaillé comment les utilisateurs éminents peuvent obtenir une coche bleue sur leur profil cette fois-ci. La coche bleue de Twitter est un point de discorde entre l’entreprise et ses utilisateurs depuis un certain temps, avant même que Twitter n’interrompe le programme de vérification le 17 novembre. est exactement la signification de la coche bleue très recherchée et pourquoi Twitter a interrompu le programme en 2017.

Qui tous peuvent obtenir une coche bleue sur Twitter

Désormais, pour être éligible à la coche bleue, les utilisateurs doivent appartenir à six catégories de personnes mentionnées par Twitter. Ceux-ci incluent les gouvernements, les entreprises, les agences de presse, les divertissements, les sports (y compris les sports électroniques), les militants et autres personnes influentes. Twitter affirme que les représentants du gouvernement comme le chef de l’État, les élus, les ministres nommés, les entités institutionnelles, les ambassadeurs et les porte-parole officiels sont éligibles pour la coche bleue. Les candidats officiels à une fonction publique au niveau de l’État ou au niveau national peuvent également être vérifiés dans certains pays. Pour être admissible, il doit y avoir une référence publique au compte sur un site officiel du gouvernement ou d’un parti ou une publication avec plusieurs références dans les médias d’information. Les comptes officiels des services publics et autres services peuvent également être vérifiés, de même que les personnes occupant des postes de direction et les porte-parole officiels.

Si une entreprise ou une marque souhaite afficher le badge bleu sur son profil Twitter, l’entité doit répondre à deux exigences essentielles. Premièrement, la présence dans les indices publics, y compris les bourses publiques, les articles Wikipédia stables qui répondent aux normes de notabilité de l’encyclopédie et les bases de données telles que GlobalGiving. Le compte doit également avoir un nombre d’abonnés dans le premier pour cent des comptes actifs situés dans la même région géographique.

En outre, tous les comptes officiels des agences de presse éligibles, ainsi que les comptes individuels de journalistes employés par des organisations éligibles peuvent être vérifiés. Ces organisations doivent être reconnues par les organes gouvernementaux et adhérer aux normes professionnelles reconnues du journalisme, établies par la Society of Professional Journalists, l’Independent Press Standards Organization et la Fédération internationale des journalistes. Les journalistes indépendants ou indépendants peuvent être vérifiés s’ils peuvent fournir au moins trois bylines ou crédits dans des publications éligibles, publiées dans les six mois précédant la candidature.

Les comptes des grandes sociétés de divertissement et des studios de cinéma ou de musique (même les organisateurs d’événements) sont éligibles au processus de vérification. Afin d’être vérifié, l’étiquette doit avoir une connexion à une organisation vérifiée et le site Web associé à la maison de production comprend un lien vers le profil. Les acteurs ou autres professionnels (comédiens, agents) de l’industrie doivent assurer au moins trois références en vedette ou avoir cinq crédits de production sur leur profil IMDB. Ils peuvent également fournir le lien de leur site Web pour le processus de vérification.

Les personnalités sportives et les comptes d’équipe répertoriés sur le site Web officiel de l’équipe ou dans les services de données sportives tels que Sportradar peuvent également être vérifiés. Les futurs athlètes participant à des compétitions mondiales telles que les Jeux olympiques et paralympiques peuvent également être vérifiés. Twitter indique que la plateforme ne donnera pas de logo Blue Tick sur le profil des athlètes amateurs à moins qu’ils ne remplissent les critères d’individus influents (expliqués ci-dessous). Les comptes de ligues, d’équipes et d’entraîneurs d’esports professionnels répertoriés sur le site Web officiel de l’équipe ou qui ont trois références ou plus en vedette dans des médias tels que Kotaku, Polygon ou IGN peuvent être vérifiés. Les références sur les sites de publication ne doivent pas dater de plus de six mois.

En dehors des catégories professionnelles, les personnes qui utilisent efficacement Twitter pour sensibiliser, partager des informations et «galvaniser les membres de la communauté» autour d’une cause peuvent obtenir la coche bleue. Les comptes de ces personnes doivent garantir une activité saine (tweets, likes, etc.) au cours des six derniers mois et respecter généralement les règles de Twitter. Pour une notoriété hors Twitter, l’individu doit figurer sur Google Trends avec la preuve d’une activité de recherche récente. Un article Wikipédia stable à leur sujet qui répond aux normes de notabilité de l’encyclopédie pour les personnes peut également être utilisé pour la vérification. De même, les références dans les publications d’information compteront également.

Que signifie Twitter Blue Tick

Une coche bleue sur Twitter signifie que le profil est vérifié par Twitter, qu’il appartient à cette certaine personnalité éminente. Twitter lui-même dit que la coche bleue est destinée à «authentifier l’identité et la voix sur la plate-forme». Cependant, la vérification de la société a été grouillée de controverses, certains affirmant que le processus était arbitraire et d’autres accusant Twitter d’être partial en termes de distribution de la coche bleue.

Pourquoi Twitter a-t-il cessé de vérifier les comptes en 2017

En 2017, Twitter a déclaré qu’il interrompait la procédure car elle était « interrompue ». Il avait dit à l’époque: « Nous reconnaissons que nous avons créé cette confusion et que nous devons la résoudre. Nous avons suspendu toutes les vérifications générales pendant que nous travaillons et nous ferons un rapport bientôt. » Twitter avait alors déclaré qu’il corrigerait sa politique de vérification et qu’il reviendrait bientôt. Il a fallu bien plus de trois ans à l’entreprise pour y parvenir.

Tout en annonçant le redémarrage de la procédure de vérification en novembre 2020, Twitter avait déclaré: «Nous avons suspendu notre programme de vérification publique après avoir entendu des commentaires selon lesquels il semblait arbitraire et déroutant pour de nombreuses personnes. Un an plus tard, nous avons réduit la priorité de ce travail pour nous concentrer sur la protection du l’intégrité de la conversation publique autour de moments critiques comme les élections américaines de 2020. Depuis lors, nous ne savons pas clairement qui peut être vérifié et quand, pourquoi un compte peut ne pas être vérifié ou ce que signifie être vérifié. «

En novembre 2017, la décision de Twitter de suspendre la procédure de vérification est intervenue après que la société a vérifié le compte d’un Jason Kessler, qui a organisé le rassemblement « Unite the Right » de Charlottesville, où un contre-manifestant est mort après qu’un sympathisant nazi présumé ait labouré son véhicule devant des personnes. . À l’époque, on disait que la suspension par Twitter du programme de vérification était due à la vérification du compte de Kessler, ce qui avait provoqué une indignation massive parmi les gens du monde entier.