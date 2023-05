Que signifie une augmentation de 1,5 °C des températures mondiales pour le Canada?

Un rapport de la Organisation météorologique mondiale suggère qu’il y a deux chances sur trois que les températures mondiales dépassent temporairement une augmentation de 1,5 °C au-dessus des niveaux préindustriels au cours des cinq prochaines années.

Cette référence de 1,5 C est importante car c’est ce que l’Accord de Paris de 2015 et les accords climatiques ultérieurs ont fixé comme seuil pour limiter les impacts les plus catastrophiques du changement climatique.

L’OMM « tire la sonnette d’alarme » face à cette augmentation ; à chaque fraction de degré d’augmentation des températures mondiales, on s’attend à ce que les pertes et les dommages augmentent.

Mais le Canada, en particulier les régions polaires qui se réchauffent le plus rapidement de toutes, a déjà dépassé 1,5 degré de réchauffement par rapport aux niveaux préindustriels.

Selon Environnement et Changement climatique Canada la température annuelle moyenne dans le pays a augmenté de 1,9 °C entre 1948 et 2021.

Les experts disent que l’importance au Canada de franchir ce seuil mondial peut être difficile à déterminer, étant donné le réchauffement ici déjà – mais ce n’est pas bon.

Une militante avec de la peinture sur la main indiquant « 1,5 degré », faisant allusion aux demandes visant à limiter l’augmentation de la température mondiale à 1,5 °C par rapport aux niveaux préindustriels, tient un globe terrestre lors d’une manifestation à la conférence sur le climat COP27 à Charm el-Cheikh, en Égypte , le 16 novembre 2022. (Mohammed Abed/AFP via Getty Images)

Violation de 1,5 C

Alors que le monde pourrait franchir la limite de 1,5 °C au cours des cinq prochaines années, l’Organisation météorologique mondiale note que l’augmentation n’est pas une ligne droite – les températures annuelles pourraient franchir et retomber sous le seuil de 1,5 °C au cours des prochaines années.

Cette prévision est un écart significatif par rapport à 2015, lorsque l’OMM a déclaré que la possibilité de dépasser 1,5 degré de réchauffement mondial avait été proche de zéro .

Francis Zwiers, directeur du Pacific Climate Impact Consortium à l’Université de Victoria, dit qu’il est probable que le monde atteindra un point où les températures seront constamment au-dessus de ce seuil.

« Cela pourrait prendre plus que quelques années, mais nous finirons par être dans un état où chaque année sera supérieure à 1,5 degré au-dessus du niveau préindustriel », a-t-il déclaré.

Djordje Romanic, professeur adjoint au Département des sciences atmosphériques et océaniques de l’Université McGill, affirme qu’il est important de garder à l’esprit les tendances à plus long terme.

« D’année en année, il y a de très grandes oscillations », a-t-il déclaré. « Donc, pour dépasser cette limite, nous devons nous pencher sur des périodes climatologiques, qui sont au moins de 30 ans. »

Une brume orange se trouve sur Calgary mardi alors que la fumée des feux de forêt descend sur le sud de l’Alberta. (el_fotografo_viajero/Instagram)

La température du Canada

Le seuil global de 1,5 C ne doit pas être ignoré simplement parce qu’il a déjà été dépassé au Canada, dit Zwiers, d’autant plus que la température au Canada augmente environ deux fois plus vite que la moyenne mondiale.

« Il y a beaucoup de fluctuations d’une année à l’autre, mais nous nous réchauffons assez rapidement », a déclaré Zwiers.

« Vous devez commencer à vous demander : ‘Quels sont les impacts de trois degrés au-dessus de la normale sur les Canadiens ?' », a déclaré Zwiers, notant que certains résultats attendus pourraient inclure des épisodes de chaleur plus fréquents et plus étendus, une augmentation des pertes de glaciers et des changements dans les habitats fauniques. et habitudes.

La hausse des températures est aussi en partie responsable de la risque élevé d’incendies de forêt dans une grande partie du Canada, dit Zwiers.

Une enseigne en métal brûlé est suspendue à un arbre, endommagé par les récents incendies de forêt, à Drayton Valley, en Alberta, mercredi. Les déclarations sur la qualité de l’air continuent de couvrir une grande partie de la Colombie-Britannique et des provinces des Prairies alors que des dizaines d’incendies de forêt font rage dans la région. (Jason Franson/La Presse canadienne)

Le roman de McGill note que les tendances des températures varient considérablement d’une région à l’autre. Par exemple, malgré la population relativement petite du nord-ouest du Canada et le peu d’émissions totales, les recherches suggèrent que la région pourrait être sujette à la plus grande variation des conditions météorologiques.

Les températures sont augmente à un rythme encore plus rapide dans le Nord canadien où le pergélisol gelé pendant des milliers d’années est en train de dégeler et infrastructure de transport critique est menacée — au Yukon, les températures hivernales plus chaudes perturber l’accès entre les communautés .

Les Territoires du Nord-Ouest ont mis en place un programme d’avertissement de chaleur 2017 pour avertir de la chaleur extrême pendant l’été — la province s’est déjà réchauffée entre 2 et 4 degrés depuis 1950 .

« Les gens qui ne contribuent pas beaucoup pourraient souffrir plus que ceux qui contribuent davantage, car l’atmosphère s’en fiche », a-t-il déclaré.

La station de recherche de Scotty Creek, utilisée pour étudier les changements climatiques près de Fort Simpson, dans les Territoires du Nord-Ouest, a été presque complètement détruite par un feu de forêt inhabituellement tardif en octobre dernier. (Soumis par Mason Dominico)

Et maintenant ?

Bien que le franchissement du seuil mondial de réchauffement de 1,5 °C soit probable dans les années à venir, il ne s’agit pas d’un basculement où le climat passe de confortable à crise.

Les experts soulignent que chaque degré, et la fraction de degré compte en termes d’augmentation du cadran sur le risque d’incendie de forêt, les vagues de chaleur et d’autres conditions météorologiques extrêmes.

« Pour éviter de nouvelles hausses de la température moyenne mondiale, vous devez vraiment réduire considérablement les émissions de gaz à effet de serre et atteindre un point que nous appelons » zéro net « », a déclaré Zwiers.

L’objectif du Canada est d’atteindre zéro émission nette de carbone d’ici 2050 ce qui nécessite une refonte de nombreux secteurs, dont un Réduction de 42 % des émissions du secteur pétrolier et gazier .

Ce n’est pas une tâche facile, dit Zwiers.

« Je pense que ce que nous pouvons éventuellement réaliser en tant que société mondiale est de stabiliser la température moyenne mondiale à un nouveau niveau, mais nous allons devoir, nous allons devoir apprendre par l’adaptation à vivre avec ce nouveau niveau, malheureusement. »