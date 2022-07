Que signifie un dollar fort pour les Américains ?

La valeur du dollar américain par rapport aux autres principales devises a atteint son plus haut niveau depuis le début des années 2000. Alors même que les craintes de récession augmentent et que l’économie montre des signes de ralentissement, le dollar continue de monter en flèche.

Le dollar, qui est en forte hausse depuis environ un an maintenant, a égalé la valeur de l’euro ce mois-ci pour la première fois en deux décennies. Le yen japonais a également fortement baissé face au dollar.

Un dollar fort peut rendre les produits importés en Amérique moins chers et rendre les voyages à l’étranger moins chers pour les voyageurs américains. Les grandes entreprises qui opèrent dans plusieurs pays, telles que Johnson & Johnson, se sont récemment plaintes que la hausse du dollar pourrait nuire à leurs bénéfices puisque les ventes à l’étranger perdent de la valeur lorsqu’elles sont reconverties en dollars et qu’elles deviennent moins compétitives avec les entreprises locales à mesure que leurs produits deviennent plus chers à l’étranger. .

Les décideurs économiques et les responsables de l’administration Biden ont affirmé que la force du dollar pourrait même contribuer à faire baisser l’inflation aux États-Unis, qui a atteint son rythme le plus rapide depuis quatre décennies. Les économistes disent que l’impact serait relativement faible, mais toujours positif, étant donné que de nombreux ménages ont du mal à s’offrir des produits de première nécessité comme la nourriture, le loyer et l’essence.

Un dollar fort a également de vastes implications pour l’économie mondiale, dévaluant les devises d’autres pays. La valeur du dollar compte également beaucoup pour les économies émergentes, car elle expose ces pays à un plus grand risque de défaut de paiement sur leurs dettes.

Voici les réponses à quatre questions clés que vous pourriez vous poser sur la force du dollar.

1) Pourquoi le dollar est-il extrêmement fort en ce moment ?

L’explication de base de la force du dollar se résume à ceci : bien que les choses puissent être bizarres dans l’économie américaine en ce moment, une combinaison de facteurs a fait du dollar un meilleur pari pour les investisseurs que la plupart des autres devises.

Le dollar a augmenté en grande partie parce que la Réserve fédérale est sur la bonne voie pour augmenter les taux d’intérêt plus rapidement que les autres grands pays, a déclaré Kenneth Rogoff, professeur d’économie à l’Université de Harvard et ancien économiste en chef au Fonds monétaire international.

La banque centrale a commencé à relever les taux d’intérêt en mars après les avoir maintenus à près de zéro pendant une grande partie de la pandémie, et a procédé à une autre forte augmentation des taux mercredi, augmentant les taux de trois quarts de point de pourcentage. Des taux d’intérêt plus élevés rendent le dollar plus attrayant pour les investisseurs, car cela signifie qu’ils obtiendraient un rendement plus important.

L’invasion de l’Ukraine par la Russie a également mis à rude épreuve les économies européennes et fait monter en flèche les prix du gaz naturel, ce qui rend l’économie américaine plus saine en comparaison, a déclaré Rogoff.

“Tout le monde parle de récession, mais l’économie américaine se porte mieux que beaucoup d’autres économies”, a-t-il déclaré.

Le dollar agit comme un “refuge sûr”, a déclaré Vassili Serebriakov, stratège de change chez UBS, une banque d’investissement. Alors que les perspectives de croissance de l’économie mondiale se détériorent, les investisseurs sont devenus plus inquiets et ont afflué vers le dollar, plaçant leur argent dans des actifs plus sûrs comme les bons du Trésor américain, a déclaré Serebriakov. Cela a à son tour fait grimper la valeur de la monnaie.

“Plus récemment, cela a moins à voir avec les États-Unis et plus avec un ralentissement mondial”, a déclaré Serebriakov.

2) Qu’est-ce que cela signifie pour les Américains ?

Entre autres choses, un dollar plus fort contribue à freiner l’inflation en rendant les importations moins chères, a déclaré Marc Chandler, stratège en chef du marché chez Bannockburn Global Forex, une société de négoce. Les vendeurs étrangers sont plus enclins à baisser les prix lorsque le dollar prend de la valeur, ce qui se traduit par une baisse des prix des produits importés que les Américains achètent.

Mais avec des prix aussi élevés qu’ils le sont actuellement, cela ne soulagera peut-être pas beaucoup les consommateurs. Chandler a déclaré que la force du dollar pourrait réduire de 0,2 ou 0,3% l’inflation globale, une petite quantité par rapport à l’augmentation de 9,1% des prix à la consommation d’il y a un an.

“Les salaires ne suivent pas le rythme de l’inflation”, a déclaré Chandler. «Et alors, un dollar plus fort fait-il vraiment beaucoup pour cela? Probablement pas.”

Il y a d’autres points lumineux. Il est bien connu qu’un dollar plus fort est bon pour les voyageurs américains, qui peuvent en avoir plus pour leur argent dans d’autres pays. Les Américains trouvent déjà plus facile de financer des vacances en Europe et d’acheter des produits de luxe et des vins fins dans d’autres pays. Certains acheteurs américains recherchent même un logement dans des pays comme la France, car la faiblesse de l’euro signifie qu’il est moins cher pour eux d’acheter un bien immobilier en Europe par rapport à il y a un an.

Bien qu’un dollar fort soit principalement favorable aux consommateurs américains, il peut avoir des impacts plus négatifs sur les entreprises qui exploitent des entreprises dans d’autres pays, car les revenus et les bénéfices réalisés en devises locales valent moins en dollars et leurs produits deviennent plus chers à l’étranger, ce qui réduit la demande.

Les exportations deviennent également plus chères à l’étranger, ce qui pourrait nuire aux entreprises américaines qui exportent des biens ou des services. Les travailleurs de secteurs comme l’agriculture ou la fabrication pourraient également être touchés si leurs emplois dépendent des exportations.

Dans l’ensemble, cependant, de nombreux Américains pourraient ne pas remarquer les effets d’un dollar plus fort dans leur vie quotidienne, a déclaré David Wessel, directeur du Hutchins Center on Fiscal and Monetary Policy de la Brookings Institution. Comparés à de nombreux pays européens, les États-Unis sont plus autosuffisants, produisant une grande partie de ce que les Américains consomment, a déclaré Wessel.

Wessel a noté qu’un dollar plus fort peut rendre l’immobilier aux États-Unis plus cher pour les acheteurs étrangers, rendant ces investissements moins attrayants pour eux. Cela pourrait aider à soulager certaines pressions sur les prix sur le marché du logement, un résultat positif pour les Américains qui tentent d’acheter des maisons, a-t-il déclaré. Mais en général, les habitants d’autres pays sont plus susceptibles de ressentir l’impact d’un dollar plus fort que les Américains.

“Si vous allez dans d’autres pays, les gens sont obsédés par le taux de change”, a déclaré Wessel. “Alors que je suppose que la plupart des Américains ne savent pas si le dollar est fort ou faible.”

3) Qu’est-ce que cela signifie pour les autres pays ?

Pour d’autres pays, un dollar fort fait grimper les prix des importations, ce qui peut créer de l’inflation dans ces régions. L’impact peut aussi être brutal pour les économies émergentes.

Lorsque les taux d’intérêt américains sont bas, les investisseurs mondiaux ont tendance à investir davantage dans les marchés émergents ou dans les économies des pays en transition vers les économies développées. Mais lorsque les taux commencent à augmenter aux États-Unis et que le dollar grimpe, l’argent commence à sortir de ces pays, a déclaré Wessel.

Certains pays en développement sont mieux équipés pour gérer cela, car ils ont plus de réserves ou leurs exportations sont évaluées en dollars et ont augmenté en valeur, mais d’autres pays pourraient avoir du mal. L’économie du Sri Lanka, par exemple, commence à s’effondrer car elle fait face à une montagne de dettes et à un manque de dollars américains pour payer les importations de biens essentiels.

Les pays qui empruntent massivement en dollars pourraient souffrir car il devient plus difficile d’effectuer des remboursements à mesure que le dollar augmente et que leurs devises se déprécient, a déclaré Mark Sobel, président américain du Forum officiel des institutions monétaires et financières et ancien haut responsable du département du Trésor.

“Cela signifie que le montant de dollars dont ils ont besoin pour effectuer des remboursements augmente”, a déclaré Sobel.

4) Où va le dollar à partir d’ici ?

Les marchés des devises sont extrêmement difficiles à prévoir, il est donc difficile de dire si le dollar continuera de grimper ou de baisser dans les mois à venir. Rogoff, professeur d’économie à Harvard, a déclaré que le dollar pourrait chuter si la guerre en Ukraine cessait « miraculeusement », allégeant la pression sur les économies européennes et faisant grimper leurs devises.

Le dollar pourrait également chuter si les États-Unis entrent en récession et que la Fed doit réduire les taux d’intérêt pour stimuler l’économie, ce que certains analystes prédisent pourrait se produire l’année prochaine. Un ralentissement économique aux États-Unis pourrait également rendre les investissements dans des actifs et des entreprises américains moins attrayants, ce qui pourrait entraîner une chute du dollar, a déclaré Rogoff.

D’un autre côté, si l’inflation reste obstinément élevée et que la Fed doit continuer à augmenter les taux d’intérêt plus que prévu, le dollar pourrait continuer à monter. Il pourrait également grimper si la Banque centrale européenne, qui a relevé les taux d’intérêt pour la première fois en plus d’une décennie la semaine dernière, devait faire marche arrière et réduire les taux, a déclaré Rogoff.

“C’est un environnement très incertain, et le taux de change va probablement être difficile à prévoir”, a déclaré Rogoff.