Que signifie un coquelicot violet et où puis-je en acheter un pour le jour du Souvenir ? – Le soleil

EN novembre, vous verrez de nombreuses personnes portant des coquelicots rouges, mais vous pourrez parfois aussi en voir un violet.

Voici la signification du coquelicot violet.

Des coquelicots violets sont portés pour se souvenir des animaux morts à la guerre

Que signifie un coquelicot violet ?

Le coquelicot violet a été créé en 2006 en souvenir des animaux victimes de la guerre.

Le Purple Poppy Appeal, organisé par le War Horse Memorial, fera des dons à des organisations caritatives telles que World Horse Welfare et l’association caritative pour les animaux Blue Cross.

Les coquelicots violets sont également vendus par l’association caritative Murphy’s Army. Depuis que l’organisme de bienfaisance s’est impliqué en 2016, il a aidé à collecter plus de 75 000 £.

Cette année, les fonds recueillis auprès de Murphy’s Army iront à la National Foundation For Retired Service Animals (NFRSA).

Il s’agit d’une fondation nouvellement créée qui promeut les soins, le bien-être et le bien-être des animaux d’assistance à la retraite des services d’urgence tels que la police, les pompiers et les services pénitentiaires.

Il aidera également l’association caritative Hero Paws – Life After Service qui aide à soutenir les services des chiens de travail employés qui travaillent dans des secteurs tels que le HMPS, la sécurité, la conservation et la recherche.

Où puis-je acheter un coquelicot violet pour le jour du Souvenir ?

Les badges à épingle coûtent 2 £ plus une livre supplémentaire pour les frais de port et d’emballage si vous en commandez un à la boutique War Horse Memorial.

Ils peuvent également être achetés directement dans de nombreuses jardineries, supermarchés, animaleries et centres équestres.

Les coquelicots peuvent également être achetés sur le site Web de l’armée de Murphy.

Une gamme de marchandises de pavot violet telles que des bracelets et des vitrines est également disponible. Les badges et autres produits peuvent être achetés sur Ebay, mais tous ces paiements ne seront pas reversés à des œuvres caritatives.

Un badge Purple Paw – pour commémorer tous les animaux victimes de l’exploitation humaine – peut être acheté sur le site Web d’Animal Aid.

Quelles autres couleurs de coquelicots y a-t-il pour le jour du Souvenir ?

La coquelicot rouge est le traditionnel et est vendu par la Royal British Legion depuis plus de 100 ans.

L’organisme de bienfaisance dit que le symbole représente : “Tous ceux qui ont perdu la vie en service actif dans tous les conflits ; depuis le début de la Première Guerre mondiale jusqu’à nos jours.

“Il honore également la contribution des services civils et des services en uniforme qui contribuent à la paix et à la sécurité nationales et reconnaît les civils innocents qui ont perdu la vie dans des conflits et des actes de terrorisme.”

Les coquelicots rouges sont largement vendus dans tout le pays, mais des dons peuvent également être effectués via le site Web de la Royal British Legion.

La coquelicot blanc signifie un symbole de paix.

Les membres de la Women’s Co-operative Guild qui avaient perdu des êtres chers pendant la Première Guerre mondiale les ont créées pour la première fois en 1933 et ont été adoptées par la Peace Pledge Union comme leur symbole de paix en 1936.

Symon Hill, responsable des campagnes à la Peace Pledge Union, a déclaré à Metro : “Les coquelicots blancs ne sont pas un symbole de paix générique.

“Ils ne sont pas non plus une protestation contre le souvenir.

« Bien au contraire : ils sont un symbole du souvenir des personnes qui sont mortes ou ont souffert à la guerre.

“C’est pourquoi nous les portons le jour du Souvenir.

“Les coquelicots blancs représentent aussi un engagement pour la paix.

“Cela découle du souvenir des horreurs de la guerre.

“Nous ne disons jamais que les coquelicots rouges glorifient la guerre – nous savons que de nombreux porteurs de coquelicots rouges partagent bon nombre de nos valeurs.

“Au lieu de cela, nous contestons les façons dont le souvenir est utilisé à mauvais escient pour promouvoir une image positive de la guerre ou des affirmations douteuses sur ce que la guerre a soi-disant accompli.”

Les coquelicots blancs peuvent être achetés sur le site Web de Peace Pledge Union.

La coquelicot noir a été lancé en septembre 2010 et a été introduit pour commémorer les personnes de toutes les nations d’origine africaine, noire, antillaise et insulaire du Pacifique qui ont contribué aux efforts de guerre.

Le site Web de Black Poppy Rose déclare : “Un symbole qui signifie fierté, honneur et gloire, avec l’espoir que les générations futures seront inspirées par ces héritages historiques largement indicibles.”

Des épingles, des badges et des couronnes de pavot noir peuvent être achetés sur le site officiel de Black Poppy Rose.

La poétesse LGBT Trudy Howson a présenté le concept d’un coquelicot arc-en-ciel en 2016, cependant, il a été accueilli avec beaucoup de controverse.

Elle a déclaré: “Le coquelicot arc-en-ciel est une campagne que je mène pour attirer l’attention sur les braves soldats qui sont morts pour notre pays pendant la Première Guerre mondiale à une époque où leur sexualité était criminalisée.”

Certains critiques ont affirmé que ce coquelicot manque de respect aux soldats tombés au combat car le coquelicot rouge représente tous les soldats.

Quel est le coquelicot le plus rare ?

Le coquelicot le plus rare est celui qui a commémoré les 100 ans de l’Armistice le 11 novembre 1918.

En 2019, des coquelicots avec une feuille en relief avec une écriture dorée étaient vendus.

Ils avaient “1918-2018” en relief en or.

Il y avait aussi un coquelicot “khadi” encore plus rare fabriqué à partir de lin indien.

Il a été créé en l’honneur du Mahatma Gandhi et pour se souvenir des 74 000 militaires indiens qui ont perdu la vie pendant la Grande Guerre.