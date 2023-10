Que signifie un changement de président de la Chambre pour l’aide à l’Ukraine ?

L’avenir de l’aide à l’Ukraine est en jeu alors que les républicains de la Chambre débattent pour savoir qui sera leur prochain orateur.

La sélection d’un successeur à l’ancien président de la Chambre, Kevin McCarthy jouera un rôle important dans le financement que les États-Unis fournissent à l’Ukraine. La Maison Blanche et de nombreux législateurs souhaitent que des fonds supplémentaires soient votés pendant que le Congrès élaborera ses projets de loi de dépenses pour éviter une fermeture du gouvernement à la mi-novembre. Mais pour l’instant, le Congrès est paralysé sans président élu.

L’Ukraine est devenue une question de plus en plus controversée au sein de la conférence républicaine, où les conservateurs extrémistes exercent une influence démesurée. Au cours du week-end, le House a adopté une mesure financer temporairement le gouvernement jusqu’à la mi-novembre, mais seulement après que les Républicains aient abandonné 6 milliards de dollars d’aide à l’Ukraine.

Après l’éviction de McCarthy mardi, le président Biden a exprimé ses inquiétudes quant à l’avenir de l’aide à l’Ukraine et a déclaré qu’il prévoyait de prononcer un « discours majeur » sur l’Ukraine à une date qui n’a pas encore été annoncée. Le président n’a pas répondu directement combien de temps encore les États-Unis pourraient financer l’Ukraine sans autorisation supplémentaire du Congrès.

« Cela m’inquiète, mais je sais qu’il y a une majorité de membres de la Chambre et du Sénat des deux partis qui ont déclaré qu’ils soutenaient le financement de l’Ukraine », a déclaré M. Biden à propos de l’aide future à l’Ukraine après que les républicains extrémistes et le caucus démocrate aient voté en faveur. évincer McCarthy, c’est la première fois dans l’histoire qu’un président de la Chambre est destitué.

Bien qu’une majorité de législateurs puissent soutenir le financement de l’Ukraine, cela pourrait ne pas signifier grand-chose si le prochain orateur choisit de ne pas soumettre le vote sur le financement de l’Ukraine à la Chambre.

Le représentant républicain Jim Jordan, qui a annoncé sa candidature mercredi, a mis en doute la priorité accordée aux nouveaux financements pour l’Ukraine.

Lorsqu’on lui a demandé s’il présenterait un paquet sur l’Ukraine s’il était élu président, il a répondu : « Je suis contre cela », ajoutant que « le problème le plus pressant dans l’esprit des Américains n’est pas l’Ukraine, mais la situation frontalière et la criminalité ». dans les rues », a-t-il déclaré aux journalistes mercredi. « Alors abordons-les. »

Républicains pour l’Ukraine, un projet pro-ukrainien du groupe conservateur à but non lucratif Defending Democracy Together, a attribué à la Jordanie un « F » pour son score. bulletin du Congrès sur son soutien global à l’Ukraine, notant que sur six votes en faveur de l’aide à l’Ukraine, il n’a soutenu que le premier et a voté non sur le reste.

Le whip de la majorité parlementaire, Steve Scalise, autre candidat déclaré à la présidence, ne s’est pas particulièrement prononcé sur l’Ukraine ces derniers temps. Mais il a soutenu l’aide à l’Ukraine avec certains de ses votes, notamment un vote en fin de semaine en faveur d’un plan de financement de 300 millions de dollars pour l’Ukraine. Le paquet supplémentaire a finalement échoué. Scalise a reçu la note « B » au bulletin de notes des Républicains pour l’Ukraine, après avoir voté trois fois en faveur de l’aide et trois fois contre.

Lorsque Zelensky s’est rendu à Washington en décembre, Scalise a laissé entendre que les contribuables s’inquiètent de la destination de l’aide à l’Ukraine.

« On craint que l’argent aille là où il est destiné. Le fait que l’argent des contribuables aille n’importe où, que ce soit au pays ou à l’étranger, mérite un examen minutieux », a déclaré Scalise après la visite du président ukrainien, ajoutant qu’il avait soulevé le sujet de la transparence et de la responsabilité. avec Zelensky.

Mais les luttes intestines des Républicains au sujet de l’Ukraine surviennent à un moment critique, alors que l’Ukraine lutte contre l’invasion russe. Les responsables américains ont averti que l’hiver pourrait entraîner de nouvelles attaques de la part du président russe Vladimir Poutine. Et La Corée du Nord a commencé transférer de l’artillerie vers la Russie, renforçant ainsi les approvisionnements de Moscou, a déclaré un responsable américain à CBS News plus tôt cette semaine.

« La bonne nouvelle, c’est que nous pouvons probablement soutenir l’Ukraine de la même manière que nous l’avons fait au cours des deux prochains mois, mais ensuite l’argent a disparu », et le président ne peut pas donner à l’Ukraine les munitions et les fournitures dont elle aura désespérément besoin, a déclaré Max Bergmann, directeur du programme Europe, Russie et Eurasie au Centre d’études stratégiques et internationales.

Sans l’aide américaine, l’Ukraine pourrait manquer de munitions en plein hiver, a-t-il déclaré. Si les Ukrainiens ne peuvent pas compter sur un réapprovisionnement en munitions de défense aérienne, ils devront alors choisir entre protéger leur population et protéger leurs troupes sur la ligne de front, a-t-il expliqué. « Et cela signifie que beaucoup d’Ukrainiens vont probablement mourir. »

« Le fait que la Chambre n’adopte pas un projet de loi supplémentaire sur l’Ukraine, soyons clairs, aura des conséquences tragiques pour l’Ukraine : cela coûtera de nombreuses vies et sera incroyablement coûteux pour la reconstruction de l’Ukraine… Pire encore, cela pourrait potentiellement inverser la tendance. guerre », a déclaré Bergmann.

Le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy a rendu visite aux membres du Congrès en personne le mois dernier alors que la Chambre et le Sénat débattaient d’un accord de dépenses, les remerciant pour leur soutien mais exprimant à quel point le soutien continu des États-Unis est vital pour le succès de l’Ukraine. McCarthy a déclaré que Zelenskky n’avait pas assez de temps pour prononcer un discours commun au Congrès, comme Zelenskyy l’a fait en décembre 2022, signe d’une fracture du soutien à la conférence du GOP.

Lors de la visite de Zelenzkky le mois dernier, M. Biden a reconnu qu’il ne pouvait pas faire grand-chose pour soutenir financièrement l’Ukraine à l’avenir sans le soutien du Congrès.

« Je compte sur le bon jugement du Congrès américain », avait alors déclaré le président. « Il n’y a pas d’alternative. »

Le président a déclaré mercredi aux journalistes qu’il pourrait y avoir un autre moyen d’aider financièrement l’Ukraine sans soutien supplémentaire du Congrès, mais il n’a pas donné plus de détails.

« Nous pouvons soutenir l’Ukraine dans la prochaine tranche dont nous avons besoin », a déclaré mercredi M. Biden aux journalistes. « Et il existe un autre moyen par lequel nous pourrions trouver des fonds pour cela. Mais je ne vais pas aborder ce sujet maintenant. »

La Maison Blanche n’a pas encore précisé quand le président prononcerait son discours en Ukraine.

Pour l’instant, aucun financement pour l’Ukraine – ou pour quoi que ce soit d’autre – ne peut être adopté par la Chambre. Intervenant Pro Tempore Patrick McHenry a une autorité limitée dans ce qu’il peut faire jusqu’à ce qu’un nouveau président soit élu.

Les États-Unis ont déjà fourni environ 113 milliards de dollars d’aide sécuritaire, humanitaire et économique à l’Ukraine depuis le début de la guerre russe.

Le déclin du soutien à l’Ukraine parmi certains républicains du Congrès reflète le déclin du soutien parmi les électeurs républicains, plus d’un an et demi après le lancement de l’assaut de la Russie.

Parmi les républicains, 56 % ont déclaré que l’administration Biden devrait en faire moins pour aider l’Ukraine, contre 15 % des démocrates qui ont déclaré que l’administration devrait en faire moins. selon un sondage CBS News de septembre.

