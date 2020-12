Le spectre d’un Brexit sans accord, qui plane sur le Royaume-Uni depuis le vote de sortie de l’UE il y a quatre ans et demi, pourrait devenir réalité en quelques jours.

À moins que Boris Johnson ne puisse sceller un accord de libre-échange (ALE) avec Bruxelles avant la fin de 2020, la Grande-Bretagne doit quitter le marché unique et l’union douanière de l’UE à 23 heures le 31 décembre sans aucun accord bilatéral pour faciliter le commerce avec ses voisins les plus proches.

Les prévisionnistes officiels du gouvernement au Bureau de la responsabilité budgétaire calculent qu’un Brexit sans accord réduirait la croissance du PIB d’environ deux points de pourcentage en 2021, et le gouverneur de la Banque d’Angleterre a déclaré que l’effet à long terme sur l’économie britannique serait être pire que la pandémie de coronavirus.

Le Premier ministre, bien sûr, nie la menace de non-accord depuis la date officielle du Brexit le 31 janvier, se référant constamment à des «arrangements de style australien» comme une alternative à un ALE.

Cet euphémisme est exact jusqu’à un certain point, car l’Australie n’a pas d’accord commercial avec l’UE.

Mais il néglige le fait que Canberra considère l’arrangement comme économiquement désavantageux et tente activement de conclure un ALE avec Bruxelles – ainsi que le fait qu’il a un certain nombre d’accords parallèles couvrant des secteurs individuels qui ne sont pas en place pour le Royaume-Uni.

Infolettre Inside Politics Les dernières nouvelles sur le Brexit, la politique et au-delà directement dans votre boîte de réception tous les jours de la semaine Infolettre Inside Politics Les dernières nouvelles sur le Brexit, la politique et au-delà directement dans votre boîte de réception tous les jours de la semaine

Le proche lieutenant du Premier ministre, Michael Gove, n’a pas répondu à la question de savoir si le résultat pouvait tout aussi bien être décrit comme étant de style mongol ou afghan.

En réalité, le Brexit sans accord signifie passer du jour au lendemain aux conditions de l’Organisation mondiale du commerce pour les relations commerciales du Royaume-Uni avec son partenaire commercial le plus grand et le plus proche.

Et ce que cela signifie en termes pratiques, c’est l’imposition de droits de douane sur toute une gamme d’importations et d’exportations, ainsi que des quotas sur certains produits, augmentant le coût des affaires et signifiant potentiellement des prix plus élevés dans les magasins.

En vertu des règles de l’OMC sur la «nation la plus favorisée», les pays qui imposent des droits de douane sur les marchandises – en fait une taxe sur les importations – doivent appliquer le même taux aux produits de partout ailleurs dans le monde. Une deuxième règle exige que les réglementations sur les normes soient les mêmes pour les produits nationaux et étrangers.

La seule exception concerne les pays membres d’unions douanières ou de zones de libre-échange, qui ont pendant de nombreuses années permis au Royaume-Uni et à l’UE de maintenir un régime de quota zéro à tarif nul.

Sans un ALE, les importations en provenance de l’UE seront soumises au barème des tarifs établi par le gouvernement britannique.

De nombreuses marchandises seront détaxées, mais les droits de douane prévus incluent une taxe de 10 pour cent sur les voitures importées, 12 pour cent plus 1,96 £ le kilo sur l’agneau congelé et jusqu’à 1,85 £ le kilo pour le fromage.

Les frais sont conçus pour protéger les producteurs locaux contre la concurrence à bas prix de l’étranger, mais pourraient ajouter 1500 £ au coût d’une berline typique produite dans l’UE, comme une VW Polo, s’ils étaient répercutés sur le consommateur.

Pendant ce temps, l’UE imposerait ses propres tarifs sur les produits britanniques, rendant les entreprises britanniques moins compétitives sur un marché qui représentait 43% des exportations britanniques en 2019.

À cela s’ajouteraient des «barrières non tarifaires» au commerce, telles que des règles de normes de produits, des règles de sécurité et des contrôles sanitaires sur les aliments et les animaux.

Certains d’entre eux s’appliqueront avec ou sans accord, mais les exportateurs craignent que les formalités administratives et les retards impliqués ne s’aggravent dans un scénario de non-accord.

Les partisans du non-accord soutiennent que cela permettrait au Royaume-Uni d’adopter ses propres normes dans des domaines tels que les droits sur le lieu de travail, le bien-être des animaux et la protection de l’environnement, ce qui réduirait potentiellement les formalités administratives et donnerait aux entreprises britanniques un avantage concurrentiel.

Mais il est probable que de nombreuses entreprises exportatrices opteraient pour le respect des normes de l’UE afin de pouvoir continuer à vendre des produits sur un marché d’un demi-milliard de clients aux portes de la Grande-Bretagne.

Aucun accord signifierait également une absence de liens formels avec l’UE dans d’autres domaines cruciaux tels que la coopération judiciaire et policière, la sécurité, la reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles, l’échange de données et la réglementation des marchés financiers.

Le seul traité bilatéral en place serait l’accord de retrait de 2019 de M. Johnson, qui engage le Royaume-Uni à remettre environ 30 milliards de livres sterling à Bruxelles et à garantir les droits aux résidents nationaux de l’UE, ainsi qu’à tracer une frontière douanière le long de la mer d’Irlande, mais n’a rien. à dire sur les futures relations commerciales ou sécuritaires.

De manière générale, il est à craindre qu’un Brexit effondré n’entraîne également un lourd tribut en perte de bonne volonté et de coopération, augmentant le potentiel de files d’attente aux frontières et de différends pour infractions à la réglementation.

Mais ironiquement, l’une des premières conséquences d’un Brexit sans accord sera probablement un regain de clameur en faveur d’un accord, car l’impact financier devient clair et les entreprises britanniques exigent un meilleur environnement commercial.