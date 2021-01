Si vous souhaitez recevoir deux fois par jour des briefings comme celui-ci par e-mail, inscrivez-vous à la newsletter de la première page ici. Pour des mises à jour audio de deux minutes, essayez The Briefing – sur les podcasts, les haut-parleurs intelligents et WhatsApp.

La police appelle à des règles Covid plus claires après la balade à vélo du Premier ministre

Le gouvernement devrait définir ce que signifie «rester local» pour faire de l’exercice à la suite du week-end de randonnée à vélo de Boris Johnson, a déclaré le plus haut responsable de la police britannique. Dame Cressida Dick, la commissaire de la police métropolitaine, a déclaré que le Premier ministre n’avait pas enfreint la loi en faisant du vélo à sept miles de Downing Street ce week-end. Cependant, elle a appelé à des orientations plus précises à l’intention du public. Cela intervient alors que le ministre de la Police, Kit Malthouse, a décrit la balade à vélo du premier ministre comme «un moment Scotch Egg». M. Johnson a déclaré lors d’une réunion de son cabinet ce matin qu’il était « plus important que jamais » que les gens restent chez eux alors que la pandémie atteint un moment « charnière ». Lors d’une conférence de presse à Downing Street, la ministre de l’Intérieur, Priti Patel, a déclaré qu’une «minorité de personnes» mettait la santé de la nation en danger en ne respectant pas les règles, confirmant la mort de 1 243 personnes supplémentaires, portant le bilan national à 83 203 morts. Lisez ce guide sur les règles – et comment elles peuvent changer.

Pendant ce temps, les quatre plus grands supermarchés britanniques ont déclaré qu’ils interdiraient les acheteurs qui refusent de porter un masque, à moins qu’ils ne soient exemptés pour des raisons médicales. Morrisons a déclaré que les clients qui refusent de porter un masque sans exemption médicale seront invités à quitter ses magasins, tandis que Sainsbury’s a déclaré que son personnel de sécurité «défierait» les acheteurs qui ne portent pas de masque ou qui entrent dans les magasins en groupe. Tesco et Asda ont également soutenu cette décision.

Les passeports de vaccins seront testés par des milliers de Britanniques

Des milliers de Britanniques qui ont reçu leur vaccin contre le coronavirus devraient se voir offrir un passeport de santé dans le cadre d’un essai financé par le gouvernement qui se déroule ce mois-ci. Le passeport sera délivré sous la forme d’une application gratuite permettant aux utilisateurs de prouver numériquement s’ils ont reçu le vaccin. Cela intervient alors qu’un haut député conservateur a déclaré que le calendrier de fabrication des doses de vaccin Covid devrait être publié pour renforcer la transparence et la confiance du public dans le déploiement des injections, a déclaré un haut député conservateur. Mark Harper, le président du Covid Recovery Group des députés conservateurs, a exhorté le gouvernement à «définir à quoi ressemble le pipeline». Ailleurs, Dame Joan Bakewell a menacé de poursuites judiciaires contre la décision du gouvernement de retarder la deuxième dose du vaccin Pfizer-BioNTech. Utilisez notre outil de recherche pour voir si le déploiement du vaccin est sur la bonne voie.

Des familles ont envoyé des packs de repas scolaires « malheureusement insuffisants »

Pourriez-vous nourrir une famille pendant 10 jours avec 5 £ de nourriture? Telle est la crise à laquelle sont confrontés de nombreux parents après avoir reçu gratuitement des colis de repas scolaires «terriblement insuffisants». La ministre des Enfants, Vicky Ford, a déclaré qu’elle examinerait « de toute urgence » la question après qu’une mère ait publié sur les médias sociaux l’image d’un colis de 30 £ qui contenait clairement beaucoup moins que cela. Le footballeur et militant Marcus Rashford a tweeté une autre photo et a écrit: « Trois jours de nourriture pour une famille … Tout simplement pas assez bien. » Voir l’image du colis alimentaire envoyé et voici ce que Le télégraphe considère comme un plan de repas de sept jours pendant le verrouillage.

En un coup d’œil: les derniers titres des coronavirus

Également dans l’actualité: les autres gros titres d’aujourd’hui

Libby Squire tuant | Un étudiant de premier cycle universitaire a été violé et assassiné par un boucher polonais qui l’a attirée dans sa voiture alors qu’elle était «ivre et vulnérable» sur le bord de la route, a appris un tribunal.

Partout dans le monde: Trump claque une tentative de destitution

Donald Trump a appelé des démarches pour le destituer au Congrès pour la deuxième fois « absolument ridicule » lors de sa première apparition publique depuis les émeutes meurtrières sur Capitol Hill. Cela survient alors que l’administration sortante du président a renvoyé Cuba sur la liste noire des États-Unis qui soutiennent le terrorisme, la dernière d’une série d’actions de dernière minute visant à entraver la diplomatie du président élu Joe Biden. Pendant ce temps, la suspension de M. Trump de Facebook pourrait être examinée par le conseil indépendant mis en place par le réseau social pour examiner ses décisions les plus controversées. Et James Corrigan analyse pourquoi, au golf, le président a fini – avec son isolement dans le sport susceptible de lui couper le cœur.

Entretien du mardi

« Ils disent que l’America’s Cup est comme la F1 sur l’eau – ils ont raison »