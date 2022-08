Que signifie ‘plaider le Cinquième’ ?

Jennifer Peltz, l’Associated Press

















NEW YORK (AP) – L’ancien président Donald Trump s’est présenté mercredi pour un interrogatoire sous serment dans le cadre de l’enquête civile de New York sur ses pratiques commerciales. Mais il a rapidement précisé qu’il ne répondrait pas. L’ex-président a publié une déclaration disant qu’il n’avait rien fait de mal mais invoquait la protection du cinquième amendement contre l’auto-incrimination. C’est un droit constitutionnel qui bénéficie d’une grande visibilité dans des contextes allant du Congrès aux émissions policières télévisées, mais il y a des nuances. Voici ce que cela signifie – et ne signifie pas – de “plaider (ou ‘prendre’) le Cinquième”. QU’EST-CE QUE “LE CINQUIÈME” ? Le cinquième amendement à la Constitution des États-Unis établit un certain nombre de droits liés aux procédures judiciaires, notamment le fait que nul “ne sera contraint, dans une affaire pénale, à témoigner contre lui-même”. Dans le sens le plus direct, cela signifie que les accusés n’ont pas à donner de témoignage accablant dans leurs propres affaires. Mais cela s’applique également à des contextes non criminels. QUELLE EST LA PENSÉE DERRIÈRE ÇA ? « Cela reflète bon nombre de nos valeurs fondamentales et de nos aspirations les plus nobles », écrivait la Cour suprême en 1964. Parmi ces idéaux : empêcher les gens d’être torturés pour qu’ils avouent ou d’être entraînés dans un « trilemme cruel d’auto-accusation, de parjure ou d’outrage » au tribunal. Plusieurs décennies plus tôt, le tribunal avait également mis en doute la fiabilité des aveux faits sous la contrainte. L’AMENDEMENT SE RÉFÈRE SPÉCIFIQUEMENT AUX AFFAIRES PÉNALES. COMMENT CELA PEUT-IL S’APPLIQUER À UNE ENQUÊTE CIVILE? Au fil du temps, les protections du cinquième amendement ont été comprises comme couvrant les témoins – et pas seulement les accusés – devant les tribunaux pénaux et civils et d’autres cadres gouvernementaux. La Cour suprême a même jugé que les droits du cinquième amendement protégeaient les emplois des fonctionnaires qui ont été licenciés après avoir refusé de témoigner dans les enquêtes à moins qu’ils n’obtiennent l’immunité contre les poursuites. Le cinquième amendement sous-tend également le célèbre avertissement de Miranda sur le droit de garder le silence et d’avoir un avocat sous la main pendant son interrogatoire en garde à vue. ALORS, Y A-T-IL DES LIMITES ? Selon ce qui est devenu la norme juridique, le témoin doit être confronté à un risque réel de poursuites pénales, a déclaré Paul Cassell, professeur de droit pénal à l’Université de l’Utah. Cela signifie des poursuites pour toute accusation devant n’importe quel tribunal américain. Il y a parfois des différends quant à savoir si le droit est invoqué de manière inappropriée. La partie interrogatrice peut demander à un juge de déclarer que quelqu’un doit répondre ou faire face à un outrage au tribunal et à d’éventuelles sanctions. Mais “les tribunaux ont généralement pensé qu’ils devraient accorder le bénéfice du doute à quelqu’un qui pourrait être poursuivi pénalement, plutôt que de forcer quelqu’un à témoigner et d’apprendre ensuite : ‘Oups !'”, a déclaré Cassell. D’ACCORD. QUELQU’UN QUI PREND LE CINQUIEME PEUT-IL DECIDER DE REPONDRE A CERTAINES QUESTIONS, MAIS PAS A D’AUTRES ? Oui, ce n’est pas nécessairement tout ou rien. Mais même décider de répondre de manière sélective pourrait être risqué : répondre à une question peut permettre à l’autre partie de faire valoir que le témoin ne peut pas refuser de répondre à d’autres questions connexes. Autre préoccupation : des questions apparemment sûres pourraient être destinées à constituer des preuves d’une allégation qui n’est pas encore sur le radar du témoin. SI VOUS INVOQUEZ LA PROTECTION, EST-CE QUE CELA FONCTIONNE CONTRE VOUS ? Juridiquement, ça dépend. Dans une affaire pénale, les procureurs ne peuvent pas commenter le refus d’un accusé de témoigner, et un jury ne peut pas être informé qu’il est acceptable de considérer le silence des accusés comme un signe de culpabilité. La Cour suprême a déclaré qu’autoriser cette inférence pénalise les accusés qui se prévalent simplement d’une protection constitutionnelle. Mais dans les affaires civiles, les jurés sont généralement autorisés à garder le silence contre un accusé ou un témoin. Ensuite, il y a le tribunal de l’opinion publique. « Ça a l’air mauvais ? Pour le grand public, oui », déclare Lenese Herbert, professeur de droit pénal à l’Université Howard. “Mais c’est juste le résultat d’une mauvaise éducation civique.” L’ancienne procureure fédérale rappelle souvent à ses étudiants que même si les jurés peuvent vouloir entendre la version de l’accusé, c’est le travail d’un avocat de la défense de s’assurer que le jury comprend que le client a le droit de ne pas prendre position. POUVONS-NOUS REVENIR À TRUMP ? IL EST INTERROGÉ DANS UNE ENQUÊTE CIVILE. PEUT-IL RÉCLAMER QU’IL Y A UN POTENTIEL DE POURSUITES CRIMINELLES ? En effet, ses avocats ont déjà affirmé que l’enquête civile du procureur général de New York, Letitia James, est essentiellement une mission d’enquête pour l’enquête criminelle parallèle du procureur du district de Manhattan, Alvin Bragg. James a déclaré que son enquête avait trouvé des preuves que la société de l’homme d’affaires devenu politicien, appelée Trump Organization, avait augmenté la valeur des actifs immobiliers pour obtenir des prêts, des assurances et des allégements fiscaux pour les dons de terres. Trump a nié les allégations et le républicain a qualifié l’enquête de “chasse aux sorcières” politique par des responsables démocrates. Pendant ce temps, d’autres fruits de l’enquête de James ont conduit le bureau du procureur à porter des accusations de fraude fiscale pénale contre l’organisation Trump et son chef des finances. Les accusés ont plaidé non coupables dans cette affaire, qui implique des demandes d’indemnisation informelles. QU’EST-CE QUE TRUMP A DIT DE TOUT CELA ? Dans le passé, Trump a suggéré à plusieurs reprises que seules les personnes ayant quelque chose à cacher se prévalent de la protection contre l’auto-incrimination. Il a déclaré un jour que “la foule prend le Cinquième”. Mais mercredi, il a déclaré qu’il n’avait pas d’autre choix que de le faire. “J’ai demandé une fois, ‘Si vous êtes innocent, pourquoi prenez-vous le cinquième amendement?’ Maintenant, je connais la réponse à cette question », a-t-il déclaré dans sa déclaration, qualifiant l’enquête d’« expédition de pêche vindicative et intéressée ». “La Constitution des États-Unis existe dans ce but précis, et je l’utiliserai au maximum pour me défendre contre cette attaque malveillante.” L’avocat de Trump, Ronald Fischetti, avait déclaré qu’il conseillerait à Trump de prendre le cinquième à moins qu’il ne bénéficie d’une immunité légale pour ses réponses, bien que Fischetti se soit plaint que la publicité entourant un tel choix pourrait maintenant nuire à la défense de Trump s’il y avait une accusation criminelle sur la route. “Comment puis-je éventuellement choisir un jury dans cette affaire?” a déclaré Fischetti en essayant, sans succès, de bloquer le témoignage de mercredi. Trois des enfants adultes de Trump – Donald Jr., Ivanka et Eric – ont déjà été interrogés. Eric Trump a invoqué le cinquième amendement plus de 500 fois lors de sa déposition en 2020, selon un dossier judiciaire. Donald Jr. et Ivanka auraient fait leurs dépositions récemment, et on ne sait pas encore s’ils ont pris le Cinquième.

jQuery(document).ready( function(){ window.fbAsyncInit = function() { FB.init({ appId : '117341078420651', // App ID channelUrl : 'https://static.ctvnews.ca/bellmedia/common/channel.html', // Channel File status : true, // check login status cookie : true, // enable cookies to allow the server to access the session xfbml : true // parse XFBML }); FB.Event.subscribe("edge.create", function (response) { Tracking.trackSocial('facebook_like_btn_click'); });

// BEGIN: Facebook clicks on unlike button FB.Event.subscribe("edge.remove", function (response) { Tracking.trackSocial('facebook_unlike_btn_click'); }); };

var plusoneOmnitureTrack = function () { $(function () { Tracking.trackSocial('google_plus_one_btn'); }) } var facebookCallback = null; requiresDependency('https://connect.facebook.net/en_US/all.js#xfbml=1&appId=117341078420651', facebookCallback, 'facebook-jssdk'); });

jQuery(document).ready( function(){ window.fbAsyncInit = function() { FB.init({ appId : '117341078420651', // App ID channelUrl : 'https://static.ctvnews.ca/bellmedia/common/channel.html', // Channel File status : true, // check login status cookie : true, // enable cookies to allow the server to access the session xfbml : true // parse XFBML }); FB.Event.subscribe("edge.create", function (response) { Tracking.trackSocial('facebook_like_btn_click'); });

// BEGIN: Facebook clicks on unlike button FB.Event.subscribe("edge.remove", function (response) { Tracking.trackSocial('facebook_unlike_btn_click'); }); };

var plusoneOmnitureTrack = function () { $(function () { Tracking.trackSocial('google_plus_one_btn'); }) } var facebookCallback = null; requiresDependency('https://connect.facebook.net/en_US/all.js#xfbml=1&appId=117341078420651', facebookCallback, 'facebook-jssdk'); });