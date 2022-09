MENTIR en état est une tradition qui dure depuis des siècles.

Alors qu’est-ce que cela signifie exactement? Voici tout ce que vous devez savoir.

Que signifie mentir en état ?

Mentir en état est une tradition formelle réservée aux personnes d’importance publique telles que les monarques, leurs épouses et parfois les ministres du gouvernement.

Le corps du défunt est placé à l’intérieur d’un bâtiment de l’État, pour permettre aux membres du public de rendre hommage.

Que se passe-t-il lorsqu’un corps est en état ?

Au Royaume-Uni, le défunt est conservé à Westminster Hall à l’intérieur des Chambres du Parlement.

Le cercueil a tendance à être sur une plate-forme surélevée appelée catafalque pendant quelques jours avant la cérémonie funéraire.

Pendant ce temps, le cercueil est gardé 24 heures sur 24 par un officier militaire.

Le cercueil de la reine Elizabeth ll, drapé du Royal Standard of Scotland Crédit : Alamy

Quelle est l’histoire derrière le mensonge en état?

Mentir en état est un rituel qui était à l’origine suivi par des personnes de toutes classes et de tous statuts.

Les corps des morts étaient préparés et habillés puis exposés dans une pièce de leur maison familiale pendant deux à trois jours.

Pendant ce temps, la famille prenait des dispositions pour l’enterrement et les visiteurs lui rendaient hommage.

On pense que le délai entre la mort et l’enterrement provenait de l’idée qu’un cadavre pouvait revenir à la vie, alors ils voulaient s’assurer qu’un décès avait bien eu lieu.

Historiquement, les membres de la noblesse avaient des rituels plus élaborés de mise en état, ils se déroulaient souvent dans un lieu plus public avec des meubles plus flashy affichés.

Le roi Édouard VII a été le premier monarque britannique à s’établir à Westminster en 1910. Il a été inspiré par l’ancien Premier ministre William Gladstone, qui avait été intronisé en 1898.

Le cercueil est-il ouvert lorsqu’il est couché en état ?

Chaque pays a ses propres traditions et la pratique varie à travers le monde.

Mais au Royaume-Uni, le mensonge en état fait généralement référence à un cercueil fermé qui a tendance à être drapé dans un drapeau – les cercueils appartenant aux membres de la famille royale sont drapés dans le drapeau Royal Standard, tandis que les cercueils des fonctionnaires de l’État ont tendance à être enveloppés dans l’Union. Jack.

Le père de la reine Elizabeth II, George VI, est resté en état pendant quatre jours lorsqu’il est décédé en 1952 – plus de 300 000 personnes ont fait la queue par mauvais temps pour dire leur dernier adieu au roi.