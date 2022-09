Que signifie Liz Truss pour Joe Biden et la “relation spéciale” de la Grande-Bretagne avec les États-Unis ?

Joe Biden et son gouvernement ne sont peut-être pas tout à fait ravis de l’idée de Liz Truss en tant que Premier ministre britannique, mais ils feront en sorte que la relation fonctionne.

Liz Truss aimera peut-être l’idée de mettre un peu d’espace entre la Grande-Bretagne et les États-Unis. Mais l’importance de Washington pour le Royaume-Uni – en particulier un Royaume-Uni sans les garde-fous de soutien de l’UE – signifie qu’elle ne s’éloignera pas si loin du scénario suivi par ses prédécesseurs.

Cela semble être l’essence résumée de ce qui est susceptible de changer et de ce qui est susceptible de rester le même, alors que Truss navigue sur son chemin en tant que prochain Premier ministre britannique et devient le centre d’intérêt et le moteur de la place du Royaume-Uni dans le monde.

Les experts disent qu’elle est gênée par les multiples crises dont elle hérite – une économie avec une inflation galopante, une population angoissée quant à la façon de payer les factures d’énergie de l’hiver, un pays qui perd confiance dans les politiciens et une guerre en Ukraine dont les impacts se répercutent autour le monde.

Du côté positif, en termes d’engagement international et de relation de la Grande-Bretagne avec les États-Unis, elle commence avec une table rase, sans les bagages de Boris Johnson et les accusations de malhonnêteté qui ont conduit à son départ. Les gens l’admirent également, ainsi que la position de Johnson pour contrer Vladimir Poutine.

“Je ne pense pas qu’il y aura une période de lune de miel pour Liz Truss, notamment parce qu’il y a une pression énorme pour que les choses se passent très rapidement”, a déclaré Elisabeth Braw, chercheuse principale à l’American Enterprise Institute à Washington DC. L’indépendant.

“Le Royaume-Uni doit aborder tant de choses au niveau national et sur la scène internationale, et dans un délai très court.”

L’année dernière, lorsque Truss, 47 ans, a été nommée ministre des Affaires étrangères de Johnson et chef de la diplomatie britannique de facto, elle a déclaré à la conférence du Parti conservateur qu’elle souhaitait “construire un réseau de liberté à travers le monde”.

« Je rejette les voix du déclin. Je crois que les meilleurs jours de la Grande-Bretagne sont devant nous. Nous placerons le Royaume-Uni au cœur d’un réseau de partenariats économiques, diplomatiques et de sécurité », a-t-elle déclaré. « Nous aiderons d’autres pays à se développer grâce aux entreprises et au commerce. Et nous rendrons notre pays plus compétitif, plus sûr et plus libre.

Cependant, elle a également affirmé que si le Royaume-Uni appréciait sa relation avec les États-Unis, elle la considérait comme “spéciale mais pas exclusive”.

S’exprimant lors d’un événement en marge de la conférence principale à Manchester, elle a été interrogée sur le terme “relation spéciale”.

“J’adore les États-Unis, je pense que c’est un pays fabuleux et un allié très proche du Royaume-Uni”, a-t-elle répondu.

« Nous avons également d’autres alliés proches. L’Australie est en train de devenir un de nos proches alliés, nous avons des relations importantes à travers l’Europe. Nous avons une relation importante avec l’Inde.

Elle a ajouté : « Je ne pense pas que nous soyons en concurrence avec d’autres pays pour être le meilleur ami des États-Unis. Je ne pense pas que ces choses soient une question d’une sorte de défilé de beauté de pays et le Royaume-Uni doit être au centre et nous sommes inquiets comme une adolescente lors d’une fête si nous ne sommes pas considérés comme assez bons. ”

Pendant quelques années après la Seconde Guerre mondiale, peut-être principalement du vivant de Winston Churchill, les présidents américains étaient généralement assez polis en public pour suggérer qu’il y avait une équité dans les relations entre les deux nations.

En vérité, même lorsque la guerre se déroulait encore, la Grande-Bretagne était un partenaire mineur – économiquement, militairement et stratégiquement.

Cette disparité n’a fait que croître. Les États-Unis sont le premier partenaire commercial de la Grande-Bretagne, mais le Royaume-Uni est le septième des États-Unis et, en 2019, les États-Unis ont enregistré un excédent commercial de 5,9 milliards de dollars.

Parfois, les dirigeants développent un rapport personnel qui rend la relation moins forcée.

On dit que Ronald Reagan et Margaret Thatcher s’entendent bien, le Premier ministre le qualifiant de “deuxième homme le plus important” de sa vie après son mari, Denis.

Bill Clinton et Tony Blair se sont liés par ce qu’on appelle la “troisième voie de triangulation”. Et Blair a suivi les conseils de son ami pour maintenir une relation tout aussi étroite avec son successeur, le républicain George W Bush.

Blair l’a fait avec enthousiasme, déterminant dans les mois tendus et frénétiques après le 11 septembre qu’il était dans l’intérêt de la Grande-Bretagne de se joindre à l’invasion américaine, et plus tard à l’Irak, et à un épisode basé sur des mensonges et de fausses informations qui ont coûté des centaines de milliers de vies.

C’était peut-être l’une des rares fois où le soutien de la Grande-Bretagne aux États-Unis à l’ONU avait une valeur réelle. (Le secrétaire à la Défense, Donald Rumsfeld, a clairement indiqué qu’il pensait que les États-Unis avaient besoin de troupes britanniques.)

La visite de Liz Truss à Washington DC l’année dernière a été qualifiée de “chaleureuse” (PISCINE/AFP via Getty Images)

À Washington DC, les responsables de l’administration Biden auraient perçu Truss comme idéologique et motivé, mais sans les fanfaronnades du Brexit que Johnson avait l’habitude de déployer pour ravir des personnalités comme Donald Trump.

Et en raison de son travail de ministre des Affaires étrangères, elle a déjà noué des relations avec les États-Unis et est mieux connue que Rishi Sunak, son adversaire dans la course à la direction.

La Financial Times c’est noté elle a déjà visité la Maison Blanche, lorsqu’elle s’est jointe à une visite dirigée par Johnson, 58 ans, et qui a été qualifiée de “chaleureuse”. Il a également souligné que Truss et Biden tiendront probablement leur propre réunion en marge de l’Assemblée générale des Nations Unies, qui aura lieu plus tard ce mois-ci.

Braw dit que Truss est considérée comme quelqu’un qui fait ses devoirs et se prépare pour les réunions, quelque chose d’autre qui peut la différencier de Johnson.

S’il existe un domaine de véritable préoccupation pour les États-Unis à propos de Truss, il semble que ce soit son soutien à une législation qui modifierait les accords commerciaux post-Brexit en Irlande du Nord, le soi-disant protocole d’Irlande du Nord.

Bien qu’elle revête une importance considérable pour les Irlandais et l’Irlande du Nord, c’est aussi quelque chose qui préoccupe de nombreux membres éminents du Parti démocrate aux États-Unis.

Plus tôt cette année, la présidente de la Chambre Nancy Pelosi averti Croyez que tout changement pourrait menacer un accord commercial entre le Royaume-Uni et les États-Unis, où de nombreux politiciens et leurs partisans – dont Biden – revendiquent l’héritage irlandais.

“Comme je l’ai déclaré lors de mes conversations avec le Premier ministre, le ministre des Affaires étrangères et les membres de la Chambre des communes, si le Royaume-Uni choisit de saper les accords du Vendredi saint, le Congrès ne peut pas et ne soutiendra pas un accord de libre-échange bilatéral avec le Royaume-Uni », a-t-elle déclaré.

“Il est profondément préoccupant que le Royaume-Uni cherche maintenant à rejeter unilatéralement le protocole d’Irlande du Nord, qui préserve les progrès et la stabilité importants forgés par les accords.”

Braw dit que les multiples crises pourraient jouer en faveur de Truss lors de la consolidation de sa relation personnelle avec Washington DC.

“Les États-Unis peuvent avoir moins besoin du Royaume-Uni que le Royaume-Uni n’a besoin des États-Unis, ou les États-Unis peuvent être moins investis dans la relation spéciale que le Royaume-Uni”, ajoute-t-elle.

“Mais néanmoins, les partenaires occidentaux ont désespérément besoin les uns des autres en ce moment, donc je pense que cela l’aidera.”