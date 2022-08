Que signifie le verdict d’Alex Jones pour la désinformation ?

Alex Jones fait face à un prix élevé pour ses mensonges sur le massacre de l’école primaire de Sandy Hook – 49,3 millions de dollars de dommages et intérêts, et ce n’est pas fini, pour avoir affirmé que la fusillade dans une école la plus meurtrière du pays était un canular – une salve punitive dans une guerre naissante contre la désinformation nuisible.

Mais qu’est-ce que le verdict de cette semaine, le premier des trois cas liés à Sandy Hook contre Jones à trancher, signifie pour l’écosystème plus large de la désinformation, un monde de déni électoral alimenté par les médias sociaux, le scepticisme COVID-19 et d’autres affirmations douteuses que les Infowars théoricien du complot a aidé à construire?

“Je pense que beaucoup de gens voient cela comme une sorte de coup porté aux fausses nouvelles, et il est important de réaliser que la loi sur la diffamation traite d’un type très particulier de fausses nouvelles”, a déclaré Eugene Volokh, professeur du premier amendement à l’UCLA. École de droit.

Les tribunaux américains ont longtemps soutenu que les déclarations diffamatoires – des mensonges portant atteinte à la réputation d’une personne ou d’une entreprise – ne sont pas protégées en tant que liberté d’expression, mais les mensonges sur d’autres sujets, comme la science, l’histoire ou le gouvernement, le sont. Par exemple, dire que COVID-19 n’est pas réel n’est pas diffamatoire, mais répandre des mensonges sur un médecin traitant des patients atteints de coronavirus l’est.

Cette distinction est la raison pour laquelle Jones, qui a attaqué les parents des victimes de Sandy Hook et a affirmé que la fusillade de 2012 avait été organisée avec des acteurs pour renforcer le contrôle des armes à feu, est obligé de payer tandis que les négationnistes de l’Holocauste, les partisans de la terre plate et les sceptiques des vaccins sont libres de publier leurs théories. sans trop craindre un jugement de plusieurs millions de dollars.

“Alex Jones attaquait des individus”, a déclaré Stephen D. Solomon, professeur de droit et rédacteur en chef fondateur de First Amendment Watch de l’Université de New York. « Et c’est important. Beaucoup de désinformation ne s’attaquent pas aux individus.

Les avocats des plaignants, les parents de l’un des 20 élèves de première année tués à l’école du Connecticut en 2012, ont déclaré qu’ils espéraient qu’un verdict de grosse somme d’argent contre Jones aurait un effet dissuasif sur lui et sur d’autres qui colportent de fausses informations à des fins lucratives.

“Je vous demande de retirer le porte-voix d’Alex Jones et de tous les autres qui croient pouvoir profiter de la peur et de la désinformation”, a déclaré Wesley Ball dans sa plaidoirie vendredi. “La ruée vers l’or de la peur et de la désinformation doit prendre fin, et elle doit prendre fin aujourd’hui.”

Jones, qui a depuis reconnu que la fusillade était réelle, a affirmé que ses déclarations sur Sandy Hook étaient protégées par le premier amendement. Il s’est même présenté au tribunal avec “Save the 1st” griffonné sur un morceau de ruban adhésif sur sa bouche.

Mais malgré le théâtre public, Jones n’a jamais pu faire valoir cet argument devant le tribunal. Après que Jones n’ait pas respecté les ordres de remettre des preuves critiques, un juge a rendu un jugement par défaut pour les plaignants et a sauté directement à la phase de punition.

L’avocat de Jones, Andino Reynal, a déclaré au jury lors des plaidoiries finales qu’un jugement important aurait un effet dissuasif sur les personnes cherchant à tenir les gouvernements responsables.

« Vous avez déjà envoyé un message. Un message pour la première fois à un animateur de talk-show, à tous les animateurs de talk-show, que leur niveau de diligence doit changer », a déclaré Reynal aux jurés.

Les experts de la liberté d’expression affirment que tout effet dissuasif devrait être limité aux personnes qui diffusent gratuitement de fausses informations, et non aux journalistes ou à d’autres citoyens qui font des efforts de bonne foi pour découvrir la vérité sur une affaire.

“Vous devez regarder ce cas particulier et vous demander, qu’est-ce que vous détendez exactement?” dit Salomon.

« Le genre de discours qui diffame les parents qui ont perdu leurs enfants dans un massacre est peut-être le genre de discours que vous voulez dissuader. Vous voulez refroidir ce discours », a déclaré Solomon. “C’est le message que potentiellement le jury voulait envoyer ici, que c’est inacceptable dans une société civilisée.”

Quant à Jones, Reynal a déclaré qu’il ne partirait pas de si tôt. Il restera à l’antenne pendant qu’ils font appel du verdict, l’une des décisions les plus importantes et les plus médiatisées dans une affaire de diffamation ces dernières années.

Entre autres : un taon condamné en février à payer 50 millions de dollars à un maire de Caroline du Sud après l’avoir accusée dans des courriels d’avoir commis un crime et d’être inapte à exercer ses fonctions ; un ancien locataire condamné en 2016 à payer 38,3 millions de dollars pour la publication d’un site Web accusant un investisseur immobilier de diriger une chaîne de Ponzi ; et un fournisseur de prêts hypothécaires du New Hampshire condamné en 2017 à payer 274 millions de dollars à trois hommes d’affaires après avoir affiché des panneaux d’affichage les accusant de trafic de drogue et d’extorsion.

“Ce genre de dommages et de verdicts a un effet dissuasif”, a déclaré Volokh. “Ils sont destinés à avoir un effet dissuasif sur les mensonges qui nuisent à la réputation des gens.”