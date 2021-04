F

impitoyable comme il l’a été depuis la perte du référendum sur le Brexit, David Cameron fait désormais l’objet d’une enquête à l’échelle de Whitehall sur ses activités de lobbying au nom du financier australien Lex Greensill, de sa société Greensill Capital et des intérêts associés. L’examen sera dirigé par Nigel Boardman, membre du conseil d’administration du Department of Business, associé chez Solicitors Slaughter and May depuis 1982, et lauréat du prix de l’avocat de la décennie décerné par Nouvelles financières.

Reste à savoir s’il remportera le prix du Rapport de la Décennie. Le parti travailliste a déjà tourné en dérision sa nomination. Rachel Reeves, ministre du cabinet fantôme, lui a offert cet accueil glacial: «Cela a toutes les caractéristiques d’une autre dissimulation par les conservateurs … Il s’agit d’une autre tentative du gouvernement conservateur de pousser les mauvais comportements dans l’herbe longue.

Néanmoins, tous les départements gouvernementaux sont invités à parcourir leurs journaux et registres pour dénicher tous les textes errants de l’ancien Premier ministre et pour dépister toute rencontre «informelle» avec lui. Nous connaissons déjà les SMS que M. Cameron a envoyés au chancelier de l’Échiquier, Rishi Sunak, à la suite desquels M. Sunak s’est engagé à «pousser» les fonctionnaires à examiner la demande d’aide financière de M. Cameron du contribuable pour ses clients. Ils ont également eu une conversation téléphonique de 10 minutes. M. Cameron a également appelé le secrétaire économique John Glen et le secrétaire financier Jesse Norman au sujet de l’accès à la facilité de financement des entreprises de Covid (CCFF).