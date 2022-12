Que signifie le revirement zéro Covid de la Chine pour Xi Jinping ?

Note de l’éditeur: Une version de cette histoire est apparue dans le bulletin d’information de CNN Pendant ce temps en Chine, une mise à jour trois fois par semaine explorant ce que vous devez savoir sur l’essor du pays et son impact sur le monde. Inscrivez-vous ici.



Hong Kong

CNN

—



Depuis près de trois ans, le dirigeant chinois Xi Jinping a misé sa légitimité politique et son prestige sur le zéro-Covid.

Se présentant comme le «commandant en chef» d’une «guerre populaire» contre le virus, il a salué la politique intransigeante consistant à «faire passer les gens et leur vie en premier» et a présenté son succès comme la preuve de la supériorité de Le système autoritaire chinois.

Maintenant, alors que sa stratégie coûteuse est démantelée dans un brusque revirement à la suite de protestations nationales contre elle, Xi s’est tu.

Dans tout le pays, les cabines de test Covid, les panneaux de lecture des codes de santé et les barrières de verrouillage sont supprimés à une vitesse vertigineuse. Alors que les infections sévissent, les autorités ont abandonné une application de suivi des virus et ont complètement renoncé à signaler les infections asymptomatiques (elles représentaient l’essentiel du nombre de cas officiels du pays). Le reste du nombre de cas a également perdu tout sens, car les villes annulent les tests de masse et permettent aux gens d’utiliser des tests d’antigène et de s’isoler à la maison.

Alors que l’assouplissement des restrictions étouffantes est un soulagement attendu depuis longtemps pour beaucoup de ceux qui sont devenus frustrés par les coûts économiques et sociaux du zéro-Covid, la brusquerie et le hasard de celui-ci ont laissé les résidents surpris, confus ou anxieux.

Ayant vu leur vie quotidienne dictée par les contrôles Covid imposés par l’État et la peur du virus insufflée par la propagande tout au long de la pandémie, le public est désormais invité à être “le premier responsable de sa propre santé” – ou essentiellement, à se débrouiller seul .

Les médias d’État et les responsables de la santé sont passés de la prédication des dangers du virus à la minimisation de sa menace. Zhong Nanshan, un expert de premier plan de Covid-19 et une voix publique clé dans la pandémie, a suggéré jeudi qu’Omicron devrait vraiment être appelé “coronavirus froid”, citant son taux de mortalité similaire à la grippe saisonnière et une infection limitée dans les poumons.

À Pékin, les habitants se sont précipités pour s’approvisionner en médicaments et tests antigéniques en vente libre, entraînant des pénuries dans les pharmacies et les sites d’achat en ligne. Les rues et les centres commerciaux restent largement déserts, car les gens restent chez eux pour se remettre de Covid ou pour éviter d’être infectés.

Alors que la capitale chinoise est aux prises avec une vague de coronavirus sans précédent, le reste du pays devrait suivre – sinon déjà au milieu.

Pendant tout ce temps, Xi n’a fait aucune remarque publique sur le changement crucial ou le chaos qu’il a déclenché.

Le chef de file a été cité pour la dernière fois dans les médias d’État commandant la lutte contre Covid le 10 novembre, lors d’une réunion du Politburo au pouvoir du Parti communiste. Là, il s’est engagé à mener “sans broncher” une “dynamique zéro-Covid”, tout en minimisant son impact sur l’économie et la société. Il a exhorté les responsables à guider correctement l’opinion publique et à canaliser les sentiments du public, s’engageant à “gagner résolument la bataille”.

Le lendemain, le gouvernement chinois a publié 20 nouvelles directives pour “optimiser” les mesures Covid afin de limiter leur perturbation de la vie quotidienne et de l’économie, tout en insistant sur le fait “qu’il ne s’agissait pas d’un assouplissement du contrôle, encore moins d’une réouverture ou d’un” plat “” – un expression couramment utilisée pour décrire faire le strict minimum.

Mais les directives de Xi pour l’élimination du virus et la stabilité économique se sont avérées une mission impossible pour les autorités locales, étant donné la transmissibilité élevée d’Omicron. Alors que les cas augmentaient à Pékin, Guangzhou et Chongqing, les autorités locales sont revenues à des verrouillages et des quarantaines stricts, anéantissant les espoirs du public d’un répit face aux mesures étouffantes qui ont bouleversé des vies, fermé des entreprises et conduit à une liste croissante de tragédies.

Puis, un incendie mortel dans un appartement dans la ville occidentale d’Urumqi est devenu la goutte d’eau qui a fait déborder le vase, déclenchant un tollé collectif parmi les gens qui en avaient assez. Des manifestations contre le zéro-Covid ont éclaté à travers le pays, posant le défi le plus sévère à l’autorité de Xi depuis son arrivée au pouvoir.

Ce qui a suivi est un démantèlement rapide et radical du régime zéro-Covid et une volte-face précipitée dans les messages de propagande. Le bilan économique, le fardeau financier et la nature imparable d’un virus hautement infectieux sont tous des facteurs sous-jacents qui ont nécessité le changement, mais il a fallu une explosion sans précédent de dissidence pour inciter le gouvernement à accélérer le processus attendu depuis longtemps.

“Cela montre à quel point ces protestations sociales étaient importantes pour convaincre le dirigeant lui-même qu’il était temps de passer à autre chose”, a déclaré Yanzhong Huang, chercheur principal en santé mondiale au Council on Foreign Relations à New York. “Sinon, on ne pourrait pas expliquer pourquoi juste avant les manifestations, ils doublaient en fait le zéro-Covid et inversaient les politiques de relaxation.”

Expert: la Chine n’a pas préparé les résidents à la fin de la politique zéro-Covid

Compte tenu de l’obsession du gouvernement pour le contrôle, il est frappant de constater à quel point il s’est peu préparé à une sortie aussi radicale de la politique. Le pays a manqué de préparations telles que le renforcement du taux de vaccination des personnes âgées, l’augmentation de la capacité de pointe et de soins intensifs dans les hôpitaux et la constitution de stocks de médicaments antiviraux.

Alors que des experts extérieurs à la Chine mettent en garde contre un hiver sombre à venir – certaines études prévoyant plus d’un million de morts de Covid, la machine de propagande du parti dépeint déjà une Chine marchant «de victoire en nouvelle victoire».

Jeudi, un commentaire en première page du Quotidien du Peuple, porte-parole phare du parti, a dressé un bilan élogieux de la lutte du pays contre le Covid au cours des trois dernières années. La conclusion : la politique de Xi a toujours été « tout à fait correcte ».

« La réalité a pleinement prouvé que notre politique pandémique est correcte, scientifique et efficace. Il a gagné l’approbation du peuple et peut résister à l’épreuve de l’histoire », a déclaré l’article de 11 000 mots, qui cite le douloureux verrouillage de deux mois de Shanghai comme une réalisation notable.

“Après trois ans d’efforts, nous avons les conditions, les mécanismes, les systèmes, les équipes et les médicaments pour jeter les bases d’une victoire totale dans la lutte contre l’épidémie”, a-t-il déclaré.

Selon le récit officiel, le parti – et par extension son chef suprême Xi – est infaillible. Mais peu importe à quel point le parti tente de réécrire l’histoire et de soigner la mémoire collective du peuple chinois, une partie du public se souviendra toujours de son expérience vécue pendant le zéro-Covid – la frustration d’être confiné à la maison pendant des semaines, voire des mois. , le désespoir de perdre des emplois et des revenus, le chagrin de voir des êtres chers se voir refuser des soins médicaux d’urgence en raison de fermetures draconiennes. Pour certains, leur confiance dans le gouvernement a été ébranlée à jamais.

“En Chine, depuis des décennies, la société a traversé de nombreuses cicatrices”, a déclaré Dali Yang, politologue à l’Université de Chicago. « Il y a eu pas mal de ces cicatrices qui sont générationnelles. Et à certains égards, c’est l’un d’entre eux », a-t-il déclaré, faisant référence à la souffrance des gens sous zéro-Covid.

Les responsables chinois, les experts de la santé et les médias d’État ont qualifié la retraite abrupte de science, citant la nature moins meurtrière de la variante Omicron.

Mais Omicron est apparu il y a près d’un an, et les experts disent que le gouvernement a gaspillé beaucoup de ressources et de temps au cours des derniers mois sur des tests de masse et la construction d’installations de quarantaine de fortune, au lieu de vacciner les personnes âgées ou d’améliorer la capacité des soins intensifs.

« Arrêtez de blanchir. Vous ne savez vraiment pas ce qui a déclenché la réouverture ? a déclaré un commentaire de Weibo.

«Alors, dites-moi, pourquoi (le gouvernement) a-t-il choisi de reculer et d’ouvrir en hiver? Pourquoi n’aurait-il pas pu le faire au printemps ou en été ? Pourquoi a-t-il fallu attendre après la réunion importante ? » a déclaré un commentaire de Weibo, faisant référence au Congrès du Parti en octobre.

Certaines personnes qui n’ont pas été personnellement autant touchées – ou qui considèrent l’impact comme un sacrifice digne – soutiennent toujours le zéro-Covid et redoutent de vivre avec le virus. Au lieu de demander pourquoi le gouvernement n’avait pas fait les préparatifs adéquats avant d’abandonner soudainement les restrictions, ils ont rejeté la faute sur ceux qui ont appelé à la réouverture – y compris les manifestants qui sont descendus dans la rue pour faire valoir leur point de vue.

“Chilling”: un manifestant raconte à CNN à quoi ressemble l’atmosphère en Chine

Certains experts estiment que Pékin avait besoin d’un bretelle de sortie politique pour sortir du zéro-Covid, et les protestations lui ont offert une excuse opportune – bien qu’elle n’ait pas pu reconnaître publiquement au public chinois que les protestations avaient eu lieu. En plus de la fin des blocages de Covid, certains manifestants ont également appelé aux libertés politiques et ont exigé que le parti et Xi se retirent – ​​un acte inimaginable de défi politique envers le dirigeant le plus puissant et le plus autoritaire du pays depuis des décennies.

Sans surprise, un haut diplomate chinois a accusé les forces étrangères de “saisir l’opportunité de la politisation” et d’attiser une “révolution de couleur”.

“Au début, les gens sont descendus dans la rue pour exprimer leur mécontentement face à l’incapacité des gouvernements locaux à mettre en œuvre complètement et avec précision les mesures introduites par le gouvernement central, mais les protestations ont été rapidement exploitées par des forces étrangères”, a déclaré Lu Yashi, ambassadeur de Chine en France. a déclaré aux journalistes français lors d’un événement à l’ambassade la semaine dernière.

Blâmer les gouvernements locaux et les forces étrangères est la réponse du parti à la dissidence publique. Mais ayant centralisé un pouvoir sans précédent entre ses propres mains, Xi porte inévitablement la responsabilité personnelle des politiques du parti et de leur mise en œuvre. Et en se liant si étroitement au zéro-Covid, il est également lié à toute retombée potentielle de la sortie brutale de celui-ci.

Si la vague d’infections massives entraîne une augmentation des décès, en particulier parmi les personnes âgées vulnérables, la vantardise du parti de «faire passer la vie des gens en premier» sonnera creux. Les autorités pourraient essayer de masquer le nombre de morts de Covid (les experts ont longtemps remis en question les normes arbitraires de la Chine pour compter les décès de Covid), mais il sera plus difficile de cacher les longues files d’attente et les sacs mortuaires dans les salons funéraires.

Pour l’instant, Xi a continué à garder le silence – comme il le fait souvent pendant les périodes d’incertitude, comme les premiers jours de l’épidémie de Wuhan et les semaines meurtrières du verrouillage de Shanghai.

Huang, l’expert du Council of Foreign Relations, a déclaré que Xi semblait s’éloigner temporairement du demi-tour zéro Covid.

Le 7 décembre, jour où le gouvernement a annoncé un retrait drastique de sa stratégie zéro Covid, Xi a embarqué sur un vol pour l’Arabie saoudite pour une visite d’État et des sommets régionaux.

“Peut-être qu’il veut éviter de pointer du doigt. Il ne veut pas se lier trop étroitement à la réouverture brutale, au cas où cela entraînerait des morts massives », a déclaré Huang.