Que signifie le nombre d’étoiles des hôtels ? Voici une ventilation

Avez-vous déjà remarqué qu’un seul hôtel peut être classé trois, quatre et même cinq étoiles ? C’est le cas de l’emblématique Marina Bay Sands de Singapour, qui est classée cinq étoiles sur Booking.com, quatre étoiles sur Forbes Travel Guide et Trois étoiles chez Frommer. En effet, le nombre d’étoiles n’est “pas réglementé de manière cohérente dans l’ensemble du secteur”, a déclaré Yngvar Stray, directeur général de Capella Singapore. Booking.com a déclaré que ses étoiles sont désignées par les hôtels eux-mêmes. Forbes Travel Guide, cependant, utilise des inspecteurs professionnels et anonymes qui accèdent à “900 stands d’objectifs”, selon son site Web. Et pour ajouter à la confusion, le site Web de Frommer indique que son nombre d’étoiles ne va que d’une (“recommandé”) à trois étoiles (“exceptionnel”).

Le grand nombre d’entreprises qui décernent des étoiles n’aide pas. Il y a des décennies, peu d’entreprises distribuaient des étoiles – ou des diamants, comme l’American Automobile Association appelle ses notes. Mais maintenant, d’innombrables magazines, guides et sites Web les publient. Et dans des endroits comme l’Australie, l’Inde et Dubaï, les hôtels sont classés par les gouvernements et les offices de tourisme.

Les étoiles peuvent-elles être alignées ?

Certaines organisations essaient certainement. L’organisation à but non lucratif Hotelstars Union utilise des critères communs pour unifier le nombre d’étoiles à travers l’Europe. Jusqu’à présent, 20 pays ont signé et plus de 22 000 hôtels ont été classés. Mais les pays les plus populaires d’Europe à visiter – la France, l’Espagne et l’Italie – ne font pas partie des pays membres. Chacun a ses propres systèmes de notation, qui sont gérés par les gouvernements nationaux ou régionaux.

Yngvar Stray, directeur général de Capella Singapour. Source : Capella Singapour

Au Royaume-Uni, l’association automobile AA et l’office du tourisme Visit England attribuent des étoiles selon les mêmes critères. Ils affichent également leurs évaluations sur un site Web (RatedTrips.com). Un projet appelé “Classement mondial des hôtels” était censé normaliser les classements des hôtels dans le monde. Mais c’était il y a plus de dix ans, et rien ne s’est encore concrétisé. World Hotel Rating n’a pas répondu aux demandes de commentaires de CNBC.

Les étoiles des hôtels comptent-elles encore ?

C’est le cas, selon Tim Hentschel, PDG de la société de technologie de voyage HotelPlanner. “Nous trouvons en fait que les classements par étoiles sont très précieux pour nos clients”, a-t-il déclaré. “Lorsque vous entrez pour choisir votre [hotel] dates… généralement, le premier ensemble de filtres est le nombre d’étoiles.”

Les suites du Langham London bénéficient d’un accès au Langham Club, qui offre des avantages tels que des enregistrements privés, des services de pressing et de la nourriture et des boissons toute la journée. Source : Le Langham de Londres

Le nombre d’étoiles est également utile pour définir les attentes des voyageurs concernant la qualité et le prix d’un hôtel, a déclaré Hentschel. “Quelqu’un doit définir quelles sont ces attentes”, a-t-il déclaré. “Ensuite, le rôle des clients dans tout cela est d’utiliser leur voix et leurs avis pour dire [whether hotels] répondent à ces attentes.” Dans un enquête mondiale sur plus de 23 000 utilisateurs de Tripadvisor, 86 % ont déclaré que les avis en ligne les avaient rendus plus confiants pour réserver. Les utilisateurs lisent en moyenne neuf avis avant de prendre une décision, affirmant que les avis récents comptent le plus pour eux. Bien qu’il ait été avancé que les avis en ligne ont remplacé les classements par étoiles à l’ère d’Internet, Hentschel a déclaré qu’ils se complétaient. “Les avis sont le pot d’or derrière le nombre d’étoiles, et chaque agence de voyage en ligne publie les deux”, a-t-il déclaré. Stray a ajouté que les voyageurs avisés se tournent également vers les récompenses du choix des lecteurs, comme celles publiées par Conde Nast Traveler ou Travel + Leisure. “Il existe aujourd’hui d’autres façons pour les gens de déterminer ce qui fait un grand hôtel”, a-t-il déclaré.

Que signifie le nombre d’étoiles ?

CNBC Travel a examiné de nombreux classements par étoiles et a constaté que beaucoup avaient des critères similaires à celui-ci :

Et qu’en est-il du Burj Al Arab de Dubaï – et d’autres hôtels qui ont été surnommés des hôtels “six étoiles” ou même “sept étoiles” ? C’est absurde, dit Hentschel. “Pour déplacer une étoile entière”, a-t-il dit, “il faudrait mettre une propriété sur la lune, il faudrait mettre une propriété sous l’eau, quelque chose qui n’a jamais vraiment été fait auparavant.”

Comment trouver un “vrai” hôtel cinq étoiles

Hentschel a déclaré que les hôtels cinq étoiles sont “rares” et “uniques à tous points de vue”, avec des équipements tels qu’une literie de luxe, des salles de bains en marbre surdimensionnées construites avec du granit et du marbre et des œuvres d’art originales. La plupart ont “un service de majordome, un parking avec voiturier, des restaurants gastronomiques, des spas somptueux, des clubs de santé à service complet et des entraîneurs personnels”, a-t-il déclaré. “Des piscines chauffées, ainsi que des terrains de golf ou des centres de tennis peuvent être ouverts [the] propriété.”

Les médias, et non les hôtels eux-mêmes, qualifient souvent les hôtels comme Burj Al Arab d’hôtels “six étoiles” ou “sept étoiles”. Attendre la lumière | moment | Getty Images

Stray, de Capella Singapore, a déclaré qu’un hôtel cinq étoiles se définit par trois caractéristiques distinctes. “Si vous voulez être un véritable hôtel cinq étoiles de luxe haut de gamme, votre produit physique doit être impeccable”, a-t-il déclaré. “Ce ne peut pas être un hôtel à l’emporte-pièce.” Mais ce n’est pas tout. “Vous ne gagnez pas par là”, a déclaré Stray. “Mais si vous ne l’avez pas, vous n’êtes pas en jeu.” Deuxièmement, un véritable hôtel cinq étoiles doit employer des personnes qui comprennent que “tout tourne autour du client”, a-t-il déclaré. “Ce n’est pas facile de travailler dans un hôtel de luxe. C’est beaucoup plus facile de travailler dans un hôtel plus simple parce que nous exigeons tellement plus”, a déclaré Stray. “Il s’agit du genre de code de l’ancien concierge, qui est” La réponse est oui “… tant que c’est légal et moralement correct.”

Capella Singapore est l’un des trois seuls hôtels de Singapour à avoir reçu cinq étoiles du Forbes Travel Guide. Source : Capella Singapour