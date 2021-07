Que signifie le jour de la liberté ?

AUJOURD’HUI, le 19 juillet, surnommé le « jour de la liberté » de l’Angleterre ou « l’étape 4 » du gouvernement dans les plans de retour à la normalité, est la date à laquelle le gouvernement britannique met fin à toutes les restrictions juridiques, sociales et économiques imposées pour atténuer les effets de la pandémie de COVID-19 .

Après des mois de contraintes, le pays a enfin atteint la dernière étape de la feuille de route de déblocage du gouvernement – et voici tout ce que vous devez savoir sur la « journée de la liberté »

Les célébrations à travers le Royaume-Uni ont commencé hier soir, le 19 juillet, alors que la nation entrait dans le « Jour de la liberté » Crédit : AP

Que signifie la Journée de la liberté ?

« Jour de la liberté » est essentiellement le nom donné à la fin de toutes les restrictions du verrouillage de Covid-19 et à un retour à une vie « normale ».

Auparavant, le Royaume-Uni avait donné le 21 juin comme jour de grande réouverture ; Cependant, le nombre de nouveaux cas quotidiens confirmés de COVID et les taux de vaccination inférieurs à l’objectif ont contraint le gouvernement à reporter la date d’au moins 3 semaines.

Après des mois de contraintes liées à la pandémie, le pays s’est progressivement assoupli à travers les étapes de la feuille de route du gouvernement, qui a été établie en février.

Le pays a franchi les étapes un et deux plus tôt dans l’année et a terminé la troisième étape hier, le 18 juillet.

Boris Johnson a confirmé toute la levée du verrouillage lors d’une conférence de presse virtuelle le 12 juillet. Crédit : AFP

Bon nombre des restrictions imposées avaient déjà été assouplies, comme la réouverture des lieux d’accueil, mais certaines restrictions étaient toujours en place.

Maintenant, alors que nous entrons dans la quatrième et dernière étape du plan, toutes les limites légales aux contacts sociaux ont été levées, ainsi que la réouverture de tous les locaux restants tels que les discothèques et les événements plus importants.

Quand est le jour de la liberté ?

Aujourd’hui! 19 juillet !

Le Premier ministre Boris Johnson et son gouvernement ont hésité à maintenir les restrictions en place plus longtemps, à condition que les données le soutiennent.

Cela a inclus l’évaluation du succès du programme de vaccination du pays et l’impact des cas de COVID-19 sur le National Health Service (NHS).

Les gouvernements visent à avoir déployé une double dose de vaccin pour les deux tiers des adultes d’ici le 19 juillet dans le but de renforcer l’immunité nationale contre toutes les variantes de Covid-19 – la nation a donc reçu le feu vert pour entrer dans la prochaine étape de la feuille de route des gouvernements.

Pratiquement toutes les restrictions ont été levées à minuit, mais « Freedom Day » a rencontré un certain contrecoup. Crédit : AFP

Cependant, il y a eu un certain contrecoup vers le « Jour de la liberté », beaucoup estimant qu’il est trop tôt pour lever toutes les restrictions.

La Grande-Bretagne a le septième nombre de morts le plus élevé au monde et devrait bientôt avoir plus de nouvelles infections chaque jour qu’elle n’en avait au plus fort d’une deuxième vague de virus plus tôt cette année.

Quelles règles de verrouillage ont changé le jour de la liberté?

Depuis minuit hier soir, le 19 juillet, les lois en Angleterre exigeant le port de masques dans les magasins et autres lieux intérieurs, ainsi que les limites de capacité dans les bars et les restaurants, et les règles limitant le nombre de personnes pouvant socialiser ensemble ont TOUTES été levées.

Oui, cela signifie que toutes les limites de distanciation sociale sont dépassées, sans plus de restrictions « règle de six » ou « un mètre plus » – et des groupes de plus de six personnes de ménages différents pourront se mélanger à l’intérieur et à l’extérieur.

La règle de six n’est plus et des groupes de n’importe quel nombre de ménages différents sont autorisés à se mélanger Crédit : Alamy

Les masques doivent toujours être portés dans tous les transports publics à Londres et il est conseillé de les porter ailleurs Crédit : Alamy

D’autres commerces comme les boîtes de nuit peuvent également accueillir les fêtards très attendus sur les dancefloors.

Les limites légales de ceux qui assistent aux funérailles et ceux qui célèbrent les mariages ont également pris fin, ainsi que les bulles scolaires.

Essentiellement, « Freedom Day » signifie la suppression de toutes les directives de distanciation physique et le port du masque est facultatif, sauf dans les transports publics, où à Londres, il reste obligatoire et dans d’autres parties de l’Angleterre, reste conseillé.