Le genou du coureur est un terme utilisé pour décrire la douleur autour du genou ou de la rotule (rotule). Cette douleur survient lorsque le genou et l’os de la cuisse (fémur) se frottent l’un contre l’autre, blessant la muqueuse des tissus mous de la rotule. Certaines conditions qui peuvent être caractérisées comme le genou du coureur sont la chondromalacie rotulienne, le mauvais alignement fémoro-patellaire, le syndrome de la bande iliotibiale et le syndrome de la douleur au genou.

Les activités répétées et vigoureuses exercées par les genoux, les défauts structurels ou certaines façons de marcher causent souvent les genoux du coureur. Certains autres facteurs contributifs du genou du coureur sont:

Faiblesse des muscles de la cuisse

Mauvais maintien du pied

Pied plat

Fracture du genou

Arthrite

Mauvais alignement ou luxation de la rotule

Ischio-jambiers serrés

Syndrome de la plica ou syndrome de la plica synoviale (la muqueuse de l’articulation s’épaissit et s’enflamme)

Blessure

Le symptôme typique est, bien sûr, une douleur autour du genou. La douleur est généralement caractérisée comme une douleur sourde et douloureuse. Vous pouvez le ressentir en effectuant certaines activités comme s’asseoir, se lever, marcher, s’accroupir et monter ou descendre les escaliers.

Vous pouvez également ressentir un grincement, un frottement ou un clic de la rotule pendant les mouvements du genou. La zone du genou peut également être chaude et sensible.

Traitement du genou du coureur

La gestion du genou du coureur est personnalisée en fonction de quelques facteurs tels que l’âge, les blessures antérieures, les antécédents médicaux, l’état de santé et autres.

Cependant, dans la plupart des cas, le traitement commence par une intervention de base RICE.

Le repos est le moyen le plus efficace de guérir le genou d’un coureur car il permet d’éviter un stress inutile sur la rotule.

L’application d’un sac de glace sur la zone du genou réduit la douleur. Appliquez-le pendant 15 à 20 minutes à la fois, 2-3 fois par jour. N’appliquez pas de glace directement sur la peau car cela peut provoquer des engelures.

La compression fournit un soutien à l’articulation du genou, la maintenant stable pendant les mouvements. Enveloppez votre genou confortablement avec une bande orthopédique élastique. L’emballage ne doit pas être trop serré car cela peut provoquer un gonflement.

L’élévation se fait en plaçant le pied et le genou au-dessus du niveau du cœur. Cela empêche et réduit le gonflement. Placez vos pieds sur un oreiller pendant que vous dormez et gardez la jambe droite devant vous sur un oreiller lorsque vous êtes assis.

Si votre douleur devient intense et que le traitement par RICE ne vous aide pas, vous devriez consulter votre médecin.

Des analgésiques tels que les anti-inflammatoires non stéroïdiens (ibuprofène, naproxène et aspirine) peuvent être prescrits pour réduire la douleur et l’inflammation. D’autres analgésiques topiques peuvent également être appliqués pour soulager la douleur. Dans d’autres conditions comme l’arthrite, votre médecin peut vous prescrire des médicaments spécifiques pour la maladie. Bien que très rare, votre médecin peut recommander une intervention chirurgicale en cas de cartilage endommagé et de mauvais alignement du genou.

Soins personnels et prévention

Au fur et à mesure que la douleur s’atténue, vous pouvez pratiquer ce qui suit pour éviter d’autres douleurs.

Pratiquez des exercices d’étirement: commencez à faire des exercices d’étirement réguliers pour relâcher le muscle des jambes, en particulier les muscles des cuisses et des ischio-jambiers.

Maintenez un poids santé: si vous êtes en surpoids ou obèse, vous devez travailler pour perdre du poids supplémentaire et maintenir un poids corporel normal. Un poids supplémentaire met plus de pression sur les genoux.

Changez votre routine d’entraînement: ne commencez jamais brusquement par un entraînement vigoureux. N’oubliez pas de commencer par des exercices d’étirement et d’échauffement légers et de commencer progressivement à courir ou à vous entraîner avec des poids.

Portez les bonnes chaussures: obtenez une bonne paire de chaussures de course qui s’adaptent bien à vos pieds. La semelle doit être suffisamment souple pour absorber les chocs lors de la marche ou de la course. Utilisez des inserts de chaussures et des dispositifs de soutien si vous avez les pieds plats.

