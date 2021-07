Que signifie le droit de réparer ?

Plus tôt cette année, le gouvernement a annoncé une législation visant à réduire les déchets, à conserver l’énergie et à augmenter la longévité des appareils ménagers et autres appareils électriques.

La législation est entrée en vigueur début juillet 2021. L’un des aspects des nouvelles lois est de limiter la quantité d’énergie que les appareils peuvent consommer. Mais l’accent a été mis sur le fait que les fabricants doivent rendre les pièces de rechange disponibles même après l’expiration de la période de garantie, afin que les gens puissent réparer leurs produits à domicile.

L’objectif est d’aider le Royaume-Uni à atteindre ses objectifs énergétiques en prolongeant la durée de vie des appareils et en les rendant plus efficaces. À l’heure actuelle, le Royaume-Uni jette 1,5 million de tonnes de produits électriques par an dans des décharges, souvent inutilement.

Désormais, les pièces de rechange doivent être disponibles dans les deux ans suivant la mise en vente d’un produit et doivent rester disponibles pendant 7 ou 10 ans après l’arrêt de l’appareil, selon le type de pièce. Les fabricants devront également s’assurer que les réparations peuvent être effectuées à l’aide d’outils ordinaires et doivent inclure un manuel de réparation avec les produits.

Le gouvernement estime que ces lois prolongeront la durée de vie des appareils jusqu’à une décennie. Mais en réalité, ces réglementations peuvent ne pas encore vous aider – et voici pourquoi.

Les règles ne s’appliquent qu’aux appareils achetés le 1er juillet ou après

C’est exact. Si vous avez acheté votre nouvelle machine à laver le 30 juin, en février ou l’année dernière et que le joint de la porte est endommagé en cours d’utilisation, le fabricant n’est pas légalement obligé de vous en fournir une nouvelle que vous pourrez acheter et installer chez vous.

S’ils ne peuvent pas fournir de pièces de rechange et que votre période de garantie est terminée, vous n’aurez peut-être toujours pas d’autre choix que d’acheter une machine de remplacement.







Les nouvelles règles ne s’appliquent qu’à certains appareils électriques

Vous aurez désormais le droit de réparer :

Lave-vaisselle

Machines à laver et lave-linge séchants

Réfrigérateurs et congélateurs

Téléviseurs et autres écrans électroniques

Certains appareils spécialisés pour les magasins et les entreprises sont également couverts.

Mais ces produits ne sont pas couverts :

Cuisinières

Plaques de cuisson

Sèche-linge

Micro-ondes

Petits appareils tels que bouilloires, mixeurs et grille-pain

Aspirateurs

Ordinateurs portables et téléphones portables

Les fabricants ont un délai de grâce de deux ans avant de devoir se conformer

Même si vous achetez un nouvel appareil maintenant, les règles ne sont pas encore applicables. Les fabricants disposent d’un délai de deux ans avant de devoir mettre à disposition des pièces de rechange de remplacement.

Cela signifie que les pièces de rechange pour un appareil que vous achetez maintenant pourraient ne pas être disponibles avant 2023.

Les règles ne s’appliquent qu’aux réparations « simples et sûres »

Si le moteur de votre lave-linge cesse de fonctionner, le fabricant n’aura pas à vous fournir un remplacement à acheter. Le remplacement d’un moteur est considéré comme un travail spécialisé et la loi est conçue pour empêcher les personnes sans connaissances spécialisées d’endommager leurs machines ou de les réparer de manière dangereuse.

C’est pourquoi la nouvelle législation ne s’appliquera qu’aux pièces détachées telles que charnières, joints, paniers et plateaux, pas aux moteurs, éléments chauffants ou autres pièces spécialisées.







D’autres parties seront seul être à la disposition des réparateurs spécialisés

Si une partie de votre appareil, comme un moteur ou un élément tombe en panne, elle sera disponible pour les réparateurs spécialisés, mais pas pour que vous puissiez l’acheter.

Cela signifie que vous pourrez faire appel à un réparateur ou faire réparer votre appareil, mais cela ne garantit pas que cela sera plus rentable pour vous que d’acheter un nouvel appareil.

Cela ne signifie pas non plus que les appareils seront construits de manière à ce que des réparateurs spécialisés puissent facilement les réparer.

Disponible ne veut pas dire bon marché

La législation ne couvre pas le montant que les fabricants peuvent facturer pour les pièces de rechange. À l’heure actuelle, il existe des options de réparation pour toutes sortes d’appareils électroménagers, mais les gens ne les choisissent souvent pas car les pièces peuvent être chères et une fois la main-d’œuvre ajoutée, c’est moins rentable que de consacrer cet argent à un appareil de remplacement. Nous ne savons pas dans quelle mesure la nouvelle législation changera cela.

Appareils intelligents

Si vous achetez une appliance avec des fonctionnalités intelligentes, le fabricant n’est toujours pas obligé de continuer à fournir des mises à jour logicielles pendant toute la durée de vie de l’appliance. Cependant, de nombreuses marques ont déclaré qu’elles continueraient à fournir des mises à jour de sécurité critiques pendant une décennie. Attention cependant : ce n’est pas une garantie.

Les nouvelles lois vont-elles assez loin ?

Certains estiment que la nouvelle législation ne va pas assez loin pour aider les consommateurs à économiser de l’argent, à moins gaspiller ou à changer leurs habitudes d’achat. Donc, pour le moment, il y a des mesures que vous pouvez prendre pour protéger vos appareils et éviter des dépenses inutiles.

Comment bien acheter et conserver ses électroménagers plus longtemps

Recherchez des appareils avec des périodes de garantie plus longues. Si vous achetez un appareil avec une période de garantie de deux ans maintenant, à la fin de la garantie, les fabricants devront mettre à disposition des pièces de rechange pour les réparations.

Choisissez les appareils des fabricants avec des politiques sur la longévité des appareils. Miele, par exemple, a déjà publié une déclaration en faveur du droit à la réparation en Europe et au Royaume-Uni et affirme qu’elle « tient un stock accessible de pièces de rechange essentielles pour bon nombre de ses appareils jusqu’à 15 ans ».

Choisissez des appareils plus petits qui annoncent la réparation. Les aspirateurs ne sont pas encore couverts par la législation, mais si vous achetez un aspirateur de fabrication indépendante tel que le Halo Capsule Cordless ou le Lupe Pure, vous pouvez l’envoyer pour un entretien et le rafraîchir au lieu de l’envoyer à la pointe.







Enregistrez vos appareils. Si vous enregistrez vos appareils lorsque vous les achetez, vous serez informé de tout problème de sécurité ou de tout rappel de produit dès qu’il se produira. Vous pouvez le faire maintenant sur un site Web soutenu par le gouvernement.

Vérifiez la cote énergétique avant d’acheter. Le système de cotes énergétiques a changé en mars. Voici ce que vous devez savoir.

Lisez le manuel. Une fois que vous avez votre nouvel appareil à la maison, la première chose à faire est d’ouvrir le manuel et de suivre les conseils qu’il contient. Oui, les manuels sont souvent mal écrits ou mal traduits mais les informations qu’ils contiennent valent la peine d’être lus.

Si votre lave-linge a un cycle éco recommandé ou un volume ou un détergent recommandé à utiliser, essayez-le. S’il existe des réglages de température recommandés pour votre réfrigérateur et votre congélateur, commencez par ceux-ci. Les appareils électroménagers varient énormément d’une marque à l’autre et si vous n’avez pas mis à jour vos machines depuis un certain temps, la façon la plus efficace de les faire fonctionner a très probablement changé.

Entretenez vos appareils. Nettoyez-les régulièrement. Aérez votre machine à laver. En fait, si vous disposez de 10 minutes maintenant, faire ces choses simples pourrait augmenter la durée de vie de vos appareils les plus importants. Nous avons également des conseils spécifiques sur l’entretien de votre lave-vaisselle et de votre lave-linge.