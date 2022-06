Que signifie le deuxième amendement en 2022 ?

Il est difficile d’exagérer le pouvoir rhétorique des mots « deuxième amendement » dans le climat politique actuel. Malgré un certain nombre d’horribles fusillades de masse, une quasi-insurrection et la montée en visibilité des milices anti-gouvernementales – ainsi que le pouvoir indéniable de la National Rifle Association – ces deux mots sont toujours invoqués de couper court à la conversation sur le contrôle des armes à feu, en traitant toute réglementation de l’accès aux armes à feu comme une atteinte à la protection accordée par l’amendement.

À la suite d’horribles fusillades de masse à Buffalo, New York, Uvalde, Texas et Tulsa, Oklahoma, les appels à une législation fédérale sur le contrôle des armes à feu ont de nouveau rencontré des défenses de propriétaires d’armes à feu et de groupes de défense comme la National Rifle Association que le deuxième amendement , le droit constitutionnel de porter les armes, est inviolable.

Les plus fervents défenseurs des armes à feu, dont le sénateur du Texas Ted Cruz, le PDG de la NRA, Wayne LaPierre, et les participants à la convention annuelle de la NRA, qui s’est tenue à Houston, au Texas, quelques jours seulement après qu’un homme avec un fusil de style AR-15 a tué 19 enfants et deux enseignants à Robb Elementary School – ont blâmé les fusillades de masse sur tout, de la présence policière insuffisante dans les écoles, à la maladie mentale, en passant par le manque perçu d’influence chrétienne dans la vie quotidienne américaine.

« Si vous permettez à quelqu’un de se défendre de la manière dont notre deuxième amendement était prévu… vous arrêterez beaucoup de choses », a déclaré au Texas Tribune une participante à la conférence identifiée uniquement comme Anna. Un autre, Lyndon Boff, a blâmé le système éducatif pour les fusillades de masse, en disant : « … la première chose que vous avez est un président qui dit ‘nous devons faire quelque chose à ce sujet, parce que ce sont les armes à feu qui ont tué les gens.’ Non. Ce sont leurs programmes qui enseignent aux enfants à l’école que notre pays est un tas de merde. LaPierre, pour sa part, a déclaré que restreindre le « droit humain fondamental » des individus à se protéger et à protéger leurs biens afin d’empêcher les fusillades de masse « n’est pas la réponse ; il n’a jamais été » dans un discours adressé à la convention.

« Le pouvoir rhétorique du deuxième amendement ne doit pas être sous-estimé », a déclaré à Vox Eric Ruben, professeur à la Dedman School of Law de SMU et membre du Brennan Center for Justice. Ce pouvoir, a-t-il dit, était bien compris par feu le juge de la Cour suprême John Paul Stevens, qui a écrit dans un éditorial du New York Times de 2018 sur l’affaire de la Cour suprême de 2008 District de Columbia c.Heller« Cette décision – dont je reste convaincu qu’elle était erronée et certainement discutable – a fourni à la NRA une arme de propagande d’un immense pouvoir. »

Dans l’éditorial, Stevens a plaidé pour l’annulation du deuxième amendement, qui, a-t-il écrit, « serait simple et ferait plus pour affaiblir la capacité de la NRA à contrecarrer le débat législatif et à bloquer une législation constructive sur le contrôle des armes à feu que toute autre option disponible ». Les membres démocrates du Congrès ont appelé à un tel débat à la suite des récentes fusillades de masse et prévoient de recueillir les témoignages des victimes et des familles lors d’une prochaine audience. Mais les tentatives visant à promulguer une législation sur le contrôle des armes à feu au niveau fédéral risquent de se heurter à des obstacles cette fois-ci, comme elles l’ont fait après les fusillades de masse au cours des quinze dernières années.

District de Columbia c.Heller et constitutionnalisme populaire

Comme Ruben l’a dit à Vox, et comme Stevens l’a souligné dans son éditorial de 2018, Heller était le cas qui a réorienté la compréhension du deuxième amendement en termes judiciaires, pour donner expressément le pouvoir à l’individu de posséder des armes à feu pour sa propre protection. Affaires judiciaires antérieures, comme celles de 1939 États-Unis contre Miller, s’est tourné vers la première partie du deuxième amendement, qui place la possession d’armes dans le contexte d’une milice bien réglementée. Cette affaire a permis au Congrès d’adopter une législation contre les fusils à canon scié, car, comme l’a écrit Stevens, « cette arme n’avait aucun rapport raisonnable avec la préservation ou l’efficacité d’une » milice bien réglementée « . »

Mais, comme Ruben l’a dit à Vox, au moment où Heller a été décidé, de nombreux Américains ont convenu que le deuxième amendement accordait aux individus le droit de posséder des armes de poing pour leur propre défense – avant même que la décision ne soit rendue. Ruben a retracé ce changement de compréhension à partir du changement des raisons pour lesquelles les gens possédaient des armes à feu – alors que l’intérêt populaire pour la chasse et le sport diminuait au cours des dernières décennies, les gens achetaient de plus en plus d’armes à feu pour se protéger contre les crimes chez eux.

« Souvent, l’évolution de l’opinion publique sur le sens d’une disposition constitutionnelle donnée précède une modification de la compréhension judiciaire. Heller peut être compris comme un constitutionnalisme populaire, en ce sens.

Le constitutionnalisme populaire – essentiellement, l’interprétation du droit conforme aux valeurs et aux idées contemporaines, explique en partie la décision Heller, comme l’a écrit Reva Siegel, professeur à la Yale Law School et universitaire, dans la Harvard Law Review. Mais la décision Heller est intéressante, en ce sens que l’argument en faveur d’un jugement dans le sens du constitutionnalisme populaire dépend également de la compréhension moderne du deuxième amendement en tant que sens original de l’amendement – en d’autres termes, de nombreux partisans du deuxième amendement pensent que leur interprétation moderne est en fait l’intention initiale des rédacteurs.

«Ces pratiques de constitutionnalisme démocratique permettent aux citoyens mobilisés de contester et de façonner les croyances populaires sur le sens original de la Constitution et confèrent ainsi aux tribunaux le pouvoir de faire respecter les engagements fondamentaux de la nation de nouvelles manières», a écrit Siegel, retraçant l’activisme autour du mouvement des droits des armes à feu pendant le 20e siècle, et comment un tel activisme a façonné la compréhension américaine de la signification originaliste du deuxième amendement.

C’est un défi intéressant à la question de savoir si le public et la Cour considèrent la Constitution comme un document vivant, qui doit être interprété en fonction des valeurs et des besoins contemporains, ou s’il s’agit de quelque chose à juger uniquement sur son contenu juridique, sans le l’imposition de la politique moderne. Selon Siegel, la Heller décision brouille cette ligne.

Le contrôle des armes à feu peut fonctionner au niveau de l’État

« Le deuxième amendement est vraiment important, mais cela seul n’est pas le croque-mitaine », a déclaré Ruben à Vox. Alors que c’est vrai que Heller et en particulier McDonald c.Chicago, une affaire de 2010 dans laquelle Otis McDonald et d’autres ont contesté les restrictions sur les armes de poing de la ville de Chicago en 1982. La Cour a conclu que le droit d’un individu du deuxième amendement de détenir et de porter des armes pour se défendre est soutenu par la clause de procédure régulière du quatorzième amendement – incorporant ainsi le Heller décision contre les États.

La combinaison des décisions dans Heller et McDonald a ouvert la possibilité de contester la législation de l’État sur le contrôle des armes à feu tandis que les guerres culturelles et l’activisme pour les droits des armes à feu ont transformé la simple phrase en une phrase sonore toxique et mettant fin à la conversation, la législation sur le contrôle des armes à feu est toujours possible au niveau de l’État, a déclaré Rubin.

« La grande majorité des États ont leurs propres constitutions et leurs propres droits de détenir et de porter des armes, et beaucoup de ces droits constitutionnels des États de détenir et de porter des armes avaient déjà été interprétés, ou étaient explicites, qu’ils protégeaient un droit privé à avoir une arme à feu pour se défendre », a-t-il déclaré à Vox. Qui plus est, le Heller La décision n’enfreint pas le droit des États d’adopter des restrictions et des réglementations sur le contrôle des armes à feu sur une multitude d’armes, y compris des armes comme le M16, dont l’AR-15 est essentiellement la forme destinée à la vente aux civils.

Cela signifie, a déclaré Ruben, que dans environ 1 400 contestations des restrictions étatiques sur les armes à feu dans les années qui ont suivi la Heller décision, 90% de ces cas n’ont pas renversé la réglementation sur le contrôle des armes à feu, selon ses calculs.

Des lois significatives sur le contrôle des armes à feu ont même été adoptées à la suite des récentes fusillades de masse. Après que 17 personnes ont été tuées lors d’une fusillade de masse au lycée Marjory Stoneman Douglas à Parkland, en Floride, en 2018, le gouverneur de l’époque, Rick Scott, un républicain, a adopté un ensemble de lois sur le contrôle des armes à feu comprenant une mesure visant à relever l’âge minimum d’achat. une carabine ou un fusil de chasse de 18 à 21.

La législature de l’État de New York a adopté une mesure similaire après qu’un tireur de 18 ans avec un fusil de type AR-15 est entré dans une épicerie Tops à Buffalo, New York en mai et y a tué 10 personnes, toutes noires, dans un crime à motivation raciale. Les nouvelles lois de New York obligent les gens à passer une vérification des antécédents et à suivre un cours de sécurité des armes à feu afin d’obtenir un permis pour posséder un fusil semi-automatique, rapporte le New York Times.

Certes, il s’agit de mesures progressives adoptées uniquement après un préjudice irréparable aux familles et aux communautés, mais il est important de noter les endroits où et les moyens par lesquels le changement est possible – et de comprendre que le deuxième amendement, même tel qu’il est interprété dans Hellerpeut effectivement sauvegarder ces changements nécessaires, du moins pour le moment.

Cela ne veut pas dire que la majorité conservatrice de la Cour suprême ne publiera pas une interprétation plus extrême du deuxième amendement dans un proche avenir. Association des fusils et pistolets de l’État de New York contre Bruen, une affaire qui conteste une loi de New York exigeant que les personnes qui souhaitent porter une arme à feu en public obtiennent une licence, soient âgées de 21 ans avec une «bonne moralité» et aucun antécédent criminel – ainsi qu’à démontrer la nécessité de porter l’arme à feu en public – pourrait ouvrir un certain nombre de restrictions sur les armes à feu déjà inscrites dans les États à une contestation judiciaire, selon la décision prise, a déclaré Darrell Miller, un expert du deuxième amendement à la Duke Law School, dans une interview avec Andrew Cohen du Brennan Center.

« Les juges lors de la plaidoirie semblaient sincèrement préoccupés par le fait qu’une large décision sur le portage public les entraînerait dans toutes sortes de détails sur les endroits où les armes à feu peuvent être interdites – campus, métros, Times Square le soir du Nouvel An, etc. », a-t-il déclaré. expliquant à quel point il serait compliqué pour les juges des tribunaux de district fédéraux de surveiller et de décider où les armes à feu devraient être interdites dans leurs juridictions.

Mais, a déclaré Miller, le pouvoir de la politique conservatrice dans ce cas ne peut être exclu. « Cela dit, il y a une super-majorité conservatrice à la Cour qui est clairement prête à montrer ses muscles sur des questions dont les conservateurs se soucient depuis longtemps – des restrictions à l’avortement, au libre exercice, aux droits des armes à feu – donc je ne peux pas exclure un large et décision largement perturbatrice qui bouleverserait non seulement la réglementation de New York, mais remettrait en question la constitutionnalité de presque toutes les réglementations sur les armes à feu, dans chaque État, à tous les niveaux de gouvernement.