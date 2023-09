Que signifie le contrat de 170 millions de dollars sur cinq ans de Nick Bosa pour Micah Parsons ?

Nick Bosa conviendra pour le 49ers de San Francisco cette saison, après que les deux parties ont convenu d’une prolongation de contrat de 170 millions de dollars sur cinq ans, dont 122,5 millions de dollars garantis, faisant de la star de 25 ans le joueur défensif le mieux payé de l’histoire de la NFL.

Bosa, qui a été repêché deuxième au classement général en 2019, a remporté le titre de recrue défensive de l’année et a été élu joueur défensif de l’année dans la NFL la saison dernière lorsqu’il a mené la ligue avec 18,5 sacs. Son paiement annuel moyen de 34 millions de dollars dépasse le précédent record de 31,7 millions de dollars pour le plaqueur défensif des Rams de Los Angeles. Aaron Donald .

Bosa a été sélectionné pour trois Pro Bowls et a remporté les honneurs All-Pro en 2022. Ses 34 sacs au cours des deux dernières saisons depuis son retour d’une blessure au genou mettant fin à la saison en 2020 sont en tête de la NFL sur cette période.

Cela dit, que signifie l’accord de Bosa pour le secondeur des Cowboys de Dallas Micah Parsons ?

Parsons, 24 ans, a terminé avec 13,5 sacs la saison dernière ; il a réalisé 26,5 sacs au cours des deux dernières saisons et est devenu l’identité de la défense des Cowboys et le meilleur joueur de l’équipe.

Dans l’édition de jeudi de « Undisputed », Michael Irvin a fait valoir que les Cowboys allaient désormais déployer Parsons – dont la prolongation était éligible après cette saison – afin qu’il obtienne plus de sacs.

« Maintenant [Cowboys defensive coordinator] Dan Quinn le sait : « Je dois obtenir au moins 19 sacs pour mon pote et l’année prochaine, il sera le joueur défensif le mieux payé de l’histoire du jeu », a déclaré Irvin. « Nick Bosa l’a obtenu avec 18,5″. [sacks]. Micah Parsons en a 20 en lui. Cela lui rapportera son MVP et tout son argent. C’est ce qu’il va faire. »

Le co-animateur Keyshawn Johnson a fait valoir que Parsons obtiendrait inévitablement un sac record parce que l’histoire est du côté des joueurs vedettes des équipes des séries éliminatoires qui obtiennent leur argent.

« C’est le prochain gars à devenir une star qui joue pour les stars », a déclaré Johnson. « Il joue à Dallas, sur une grande scène, mais il est dominant. Quand vous êtes un joueur dominant, que vous jouez dans une bonne équipe et que vous êtes le prochain joueur, [you’re going to] récupérez votre argent. Si vous êtes bon et que votre équipe ne l’est pas, vous n’êtes pas payé de la même manière. Pensez à tous les meilleurs joueurs qui sont payés – qu’il s’agisse d’un [T.J.] Watt, que ce soit un Bosa, ils font partie de bonnes équipes en séries éliminatoires et ils sont bons. »

Passer sans baie a cependant affirmé que Parsons devait intensifier ses efforts et s’approprier davantage les Cowboys cette saison pour que cela se concrétise.

« Ce gamin a passé toute l’intersaison à faire tout ce qui était en son pouvoir pour trouver comment passer au niveau supérieur », a déclaré Bayless. « Ce gamin, comme je l’ai dit à Michael l’autre jour, doit devenir un homme cette année parce qu’il a été à la traîne l’année dernière. Il a réussi huit sacs au cours des sept premiers matchs, puis il n’en a eu que 5,5 au cours des 10 derniers, dont seulement 1,5 en les six derniers. Cela ne suffira pas. …

« Parfois, on grandit, et du jour au lendemain, on devient un homme. »

Les Cowboys ouvrent la saison régulière 2023 sur la route contre les Giants de New York dimanche (20 h 20 HE).

