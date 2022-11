Que signifie le budget d’automne pour les prix des logements ?

Pour recevoir gratuitement des alertes d’actualité en temps réel directement dans votre boîte de réception, inscrivez-vous à nos e-mails d’actualité Inscrivez-vous à nos e-mails gratuits d’actualité

Jeremy Hunt a annoncé que les réductions des droits de timbre ne dureront que jusqu’au 21 mars 2025 dans son budget d’automne jeudi.

Le nouveau délai ajoutera désormais “une urgence pour les personnes essayant de monter sur l’échelle ou de faire du commerce dans les prochaines années”, ont déclaré les agents immobiliers.

S’exprimant à la Chambre des communes, M. Hunt a déclaré: “L’OBR s’attend à ce que l’activité immobilière ralentisse au cours des deux prochaines années, de sorte que les réductions des droits de timbre annoncées dans le mini-budget resteront en place, mais seulement jusqu’au 21 mars 2025.”

L’expert immobilier de Rightmove, Tim Bannister, a déclaré que cela pourrait entraîner une augmentation du nombre de vendeurs “vers la fin de l’année prochaine et en 2024 pour s’assurer qu’ils peuvent déménager à temps”.

Cependant, il est peu probable que cela ait un grand effet en 2023, a ajouté M. Bannister.

“Ce sera probablement plus difficile pour les premiers acheteurs avec des dépôts plus petits, car nous savons qu’il leur faut actuellement en moyenne cinq ans pour économiser suffisamment pour un dépôt”, a-t-il déclaré.

Les prix des maisons semblent ralentir, la propriété moyenne coûtant 295 000 £ en septembre de cette année.

L’OBR prévoit également que les prix chuteront de 9% entre le quatrième trimestre de 2022 et le troisième trimestre de 2024. Cela sera “en grande partie dû à des taux hypothécaires nettement plus élevés ainsi qu’à un ralentissement économique plus large”, ont-ils prévu.

Selon les données de l’ONS, les prix des logements ont augmenté de 9,5 % au cours de la période de 12 mois se terminant en septembre. Il s’agit d’une baisse par rapport aux 13,1 % en août et 15,2 % en juillet.

Alors que les gens ont du mal à payer les taux hypothécaires plus élevés causés par le mini-budget désastreux de Liz Truss, le nombre de maisons vendues devrait diminuer pendant le reste de l’année, ont averti les agents immobiliers.

Jeremy Hunt a annoncé que les réductions des droits de timbre prendront fin au printemps 2025 (PENNSYLVANIE)

La déclaration d’automne de Jeremy Hunt a tenté de réparer les dommages causés par le plan économique de Mme Truss. Cependant, avec la hausse du coût de la vie, de nombreux facteurs contribuant à une baisse des prix de l’immobilier ne seront probablement pas affectés par la déclaration de M. Hunt.

Edward Heaton, fondateur des agents d’achat Heaton and Partners, a déclaré qu’il n’y avait rien dans les annonces de M. Hunt qui changeait les “fondamentaux du marché immobilier alors que nous nous dirigeons vers une récession”.

“Nous devons anticiper certaines douleurs dans l’année à venir”, a-t-il ajouté.

“Pour quiconque achète ou rembourse, le message est que les taux hypothécaires devraient continuer à baisser dans les mois à venir et que la stabilité des dernières semaines se poursuivra”, a déclaré Tom Bill, responsable de la recherche résidentielle au Royaume-Uni chez Knight Frank.

Il a poursuivi: «Cependant, la flambée des coûts d’emprunt qui a suivi le mini-budget de septembre a rappelé qu’une période de 13 ans de taux bas est terminée, ce qui devrait exercer une pression à la baisse sur les prix alors qu’ils retombent au niveau ils l’étaient l’été dernier.

Certains signes indiquent que les taux hypothécaires élevés diminueront au cours des prochains mois, mais ils continuent de causer des problèmes au marché actuel.

Lawrence Bowles, directeur de la recherche résidentielle de Savills, a déclaré: «Les données de la Banque d’Angleterre montrent que le taux moyen coté pour un correctif de 2 ans à 75% du rapport prêt-valeur est passé de 1,29% en octobre 2021 à 6,01% en octobre de cette année.

Les prix des maisons ralentissent alors que les pressions sur le coût de la vie frappent les futurs propriétaires (PENNSYLVANIE)

“Pour quelqu’un qui rembourse son hypothèque sur une équipe de 25 ans, cela se traduit par une augmentation des mensualités de 66%, mais nous avons commencé à voir les taux baisser, une tendance qui sera très attentivement surveillée au cours des prochains mois.”

M. Bowles prédit une chute des prix de l’immobilier, déclarant: «Avec l’accessibilité financière des prêts hypothécaires si tendue, nous verrons probablement les volumes de ventes sur le marché du logement traditionnel ralentir pendant le reste de l’année. Nous prévoyons une baisse moyenne des prix de -10% en 2023, avec une reprise des valeurs jusqu’en 2024 et au-delà à mesure que les taux hypothécaires retomberont à des niveaux plus abordables.

Il a ajouté que les maisons les plus chères du marché seraient probablement moins touchées par les baisses de prix, car bon nombre de leurs acheteurs n’ont pas besoin d’hypothèques.

Les économistes de Bloomberg ont prédit que les prix de l’immobilier au Royaume-Uni pourraient chuter jusqu’à 20 %. « Les écarts de valorisation peuvent persister pendant des années, mais l’histoire est ponctuée d’épisodes de stress aigu dans lesquels les prix plongent. Les dernières preuves suggèrent qu’une certaine forme de correction est probable », ont-ils déclaré dans un rapport récent.

Martin Beck, le conseiller économique en chef du prévisionniste EY Item Club, a déclaré que bien que les taux hypothécaires aient « reculé par rapport aux sommets observés juste après le mini-budget, ils sont toujours élevés par rapport au début et à la mi-septembre ».

Il a ajouté: “Les pressions du coût de la vie restent difficiles et risquent d’être exacerbées par les hausses d’impôts et la restriction des dépenses publiques dans la déclaration d’automne de novembre, et la confiance des consommateurs est particulièrement déprimée.”