Note de l’éditeur: «Les enfants de la libéralisation» est une série News18 qui retrace les attentes du budget de l’Union des jeunes de 30 ans dans différents secteurs, du prisme de 30 ans de libéralisation économique en Inde.

La libéralisation et les réformes ont engendré des entrepreneurs prospères en Inde et les entreprises de première génération ont eu un impact considérable sur l’économie indienne. Les entreprises de première génération ont fait forte impression dans presque tous les secteurs de l’économie à savoir l’informatique, les infrastructures, l’automobile, l’immobilier, la transmission d’énergie, l’agroalimentaire, la technologie Ed-Tech, le commerce de détail, la mode, etc. Sous la direction de notre Premier ministre Shri Narendra Modi , de nombreuses initiatives ont été prises pour favoriser la croissance des startups comme Start-up India, qui stimulera l’esprit d’entreprise, la croissance économique et la croissance de l’emploi en Inde. Je crois que c’est l’âge d’or du parcours entrepreneurial de l’Inde, car les start-ups à potentiel perturbateur se développent rapidement. Après la libéralisation, l’écosystème entrepreneurial indien évolue régulièrement. Alors que l’économie a été témoin d’un énorme changement structurel du secteur manufacturier à forte intensité de capital vers les services à faibles actifs, un groupe de dirigeants d’entreprise éduqués et expérimentés avec peu de coussin financier et d’héritage commercial a franchi le pas. C’est un monde différent maintenant. Des centaines de cadres éduqués, jeunes et chevronnés, dont beaucoup viennent de sortir de l’université, se détournent d’une carrière en entreprise pour devenir entrepreneur.

La libéralisation a libéré beaucoup d’énergie au sein du système. Il a laissé libre cours à l’action au mérite. Avec l’arrivée des IDE en Inde, cela a également conduit à l’émergence d’entreprises privées du secteur privé. Le secteur des services a connu une croissance considérable et il y a un certain nombre de facteurs derrière cela. La libéralisation a permis la libre circulation des capitaux dans notre pays, permettant aux entreprises d’y accéder facilement auprès des investisseurs. Il a permis aux entreprises commerciales de se soustraire à un contrôle gouvernemental excessif et leur a donné la liberté de prendre leurs propres décisions concernant les services, les prix, le marketing, etc. a dû subir une requalification rigoureuse qui conduit parfois à la stagnation de la productivité.

L’année dernière, le gouvernement central a annoncé des allégements fiscaux pour les start-ups dans le cadre de ses efforts pour dynamiser l’écosystème du pays. C’était un geste libérateur de la part du gouvernement. Offrir une prolongation de trois ans pour augmenter l’admissibilité des start-up à réclamer la déduction est une aubaine pour les jeunes entreprises qui évoluent lentement vers la rentabilité. Pour le secteur des startups, des initiatives telles que «Make in India» ont contribué à placer les entreprises indiennes au premier plan et à accroître leur visibilité internationale.

2020 a été une année pleine de défis pour les moyens de subsistance et l’économie globale du pays, déclenchés par la pandémie COVID-19. Alors que le budget de l’Union approche à grands pas, chaque secteur, y compris l’écosystème de startups indien – le troisième plus grand écosystème de startups au monde – attend avec impatience le budget annuel, qui sera présenté par la ministre des Finances Nirmala Sitharaman le 1er février 2021. Alors que le secteur automobile a été impacté financièrement et économiquement en raison de la pandémie de coronavirus, mais le marché des voitures de luxe d’occasion a augmenté à un rythme inhabituel rapide. En ce qui concerne le ralentissement économique, la situation actuelle requiert l’attention du gouvernement pour augmenter la demande et les dépenses des consommateurs. Nous nous attendons à des réductions des taux de TPS sur les voitures d’occasion, à une rationalisation de la structure fiscale et à une réduction des droits d’importation afin que les clients et les propriétaires d’entreprise puissent en bénéficier dans leur ensemble. Le secteur automobile dans son ensemble est un contributeur crucial au PIB du pays et le gouvernement doit prendre des mesures pour faciliter la mise en œuvre des normes Bharat Stage VI qui peuvent réduire la demande jusqu’à ce que le public comprenne parfaitement les politiques.

Avec chaque budget, une première question est celle des prévisions de croissance nominale et réelle de l’économie. Sous réserve de certaines variations sectorielles, la reprise a été généralisée. À cet égard, ce budget est aussi important que celui de 1991 et doit être audacieux, risqué et presque désespéré pour apporter des changements radicaux. Dans le passé, les budgets de l’Inde ont traversé et même triomphé de crises gigantesques. Le premier budget de l’Inde après Covid doit être important, pour lever et montrer une feuille de route pour l’économie qui a été détruite par la pandémie. Il devrait façonner les dépenses publiques dans les infrastructures sociales et physiques, énoncer une politique budgétaire à moyen terme, détailler un environnement pour les investissements du secteur privé, introduire des réformes sur les marchés fonciers, du travail et des capitaux et intégrer la technologie pour améliorer la gouvernance. L’Inde a besoin à la fois d’une population en bonne santé – travaillant, étudiant et consommant librement – et de financeurs rétablis capables de soutenir le crédit tout en amortissant tout choc externe.

Les nouvelles vagues de coronavirus ont frappé toutes les industries, perturbant leur mode de fonctionnement. Ce n’est pas différent avec le marché des voitures d’occasion qui connaît actuellement un changement de paradigme.

La numérisation est un autre segment où les concessionnaires de voitures de luxe d’occasion évoluent en tant que propriétaires d’entreprise. Alors que certains ont introduit des fonctionnalités telles que les visites virtuelles et les livraisons de voitures à domicile, d’autres ont lancé des applications mobiles pour aider leurs clients à décider dans le confort de leur domicile. En outre, COVID-19 a eu un impact énorme sur le changement de comportement d’achat et sur leur vision des voitures de luxe d’occasion. Les revers économiques, les revers professionnels, les revenus ont contribué au marasme du secteur automobile, encore plus pour les véhicules de luxe.

L’auteur est le directeur général et co-fondateur de Luxury Ride.