Que signifie le Brexit pour ceux qui voyagent à destination et en provenance du Royaume-Uni?

Cela a été une période agitée de quatre ans et demi dans la politique britannique, mais le 31 décembre 2020, le Royaume-Uni a officiellement quitté l’Union européenne avec un accord commercial approuvé par les deux parties.

Les décisions prises auront un impact sur tous les aspects des relations de travail entre le Royaume-Uni et son voisin géographique le plus proche; mais comment cela affectera-t-il les voyages à destination et en provenance de l’île? *

Il y a un autre obstacle évident à voyager en ce moment: Covid-19. Après la découverte d’une nouvelle souche du virus dans le sud-est de l’Angleterre, le Royaume-Uni est actuellement strictement verrouillé. Cela interdit tout voyage sauf pour des raisons professionnelles, de santé ou familiales.

Mais une fois que le voyage est à nouveau autorisé, à quoi devez-vous penser avant de planifier un voyage? Nous vous couvrons sur toutes les informations actuellement disponibles.

De quels documents de voyage un ressortissant britannique a-t-il besoin pour se rendre dans l’UE?

Les ressortissants britanniques ont désormais besoin d’un visa s’ils souhaitent rester dans l’UE plus de 90 jours sur une période de 180 jours.

Le jour du voyage, les passeports britanniques doivent avoir au moins six mois et être âgés de moins de 10 ans.

De quels documents de voyage les citoyens de l’UE ont-ils besoin pour se rendre au Royaume-Uni?

Les citoyens de l’UE, les citoyens de l’EEE et les titulaires d’une carte d’identité nationale suisse peuvent se rendre au Royaume-Uni pour de courts voyages sans avoir besoin de visa. Vous pouvez traverser la frontière britannique tant que vous avez un passeport valide.

Vous ne pourrez pas utiliser une carte d’identité nationale de l’UE, de l’EEE ou de la Suisse pour entrer au Royaume-Uni après le 1er octobre 2021 à moins que vous ne disposiez d’un permis de règlement européen ou de droits de voyage, y compris le travail, les services et les soins de santé.

Un ressortissant britannique peut-il toujours bénéficier de soins de santé gratuits pendant son séjour dans l’UE?

Les cartes européennes d’assurance maladie (CEAM) resteront valables jusqu’à leur date d’expiration. Le gouvernement britannique a annoncé qu’elle serait remplacée par une carte d’assurance maladie mondiale du Royaume-Uni – tous les détails n’ont pas encore été publiés.

Les citoyens britanniques pourront toujours utiliser leur passeport pour obtenir des soins de santé d’urgence en Norvège.

Il existe des règles différentes pour d’autres pays tels que la Bulgarie, la Croatie, Chypre et la Roumanie. Consultez les sites Web nationaux de conseils aux voyageurs pour plus d’informations.

Les ressortissants britanniques peuvent-ils emmener leurs animaux de compagnie avec eux en vacances dans l’UE?

À partir de janvier 2021, les passeports pour animaux de compagnie ne seront plus valides.

Les animaux domestiques peuvent toujours entrer respectivement dans l’UE et au Royaume-Uni, mais les propriétaires devront obtenir un nouveau certificat de santé animale pour chaque voyage qu’ils effectuent.

Il est conseillé de prévoir un mois pour vous assurer que vous avez la bonne documentation et que les contrôles de santé pertinents sont terminés avant votre voyage.

Les ressortissants britanniques peuvent-ils se rendre dans l’UE pour affaires?

Voyager dans l’UE (y compris en Suisse, en Norvège, en Islande ou au Liechtenstein) pour travailler moins de 90 jours dans une fenêtre de 180 jours peut ne pas nécessiter de visa ou de permis de travail – par exemple, si vous assistez à une réunion ou à un événement d’affaires.

Vous pourriez avoir besoin d’un visa si votre travail implique: de rester dans l’UE pendant plus de 90 jours; si vous transférez dans une succursale de l’entreprise à l’étranger; si vous fournissez un service dans un pays où votre employeur n’est pas présent ou si vous êtes indépendant.

Y a-t-il eu des changements dans les aliments, les boissons, les plantes et les produits?

La viande, le lait et les produits en contenant ne peuvent pas être transportés dans les pays de l’UE.

Il existe des exceptions, notamment les préparations en poudre pour bébés, les aliments pour animaux de compagnie ou les produits requis pour des raisons médicales.

Vous aurez besoin d’une certification pour transporter certaines plantes et certains produits végétaux dans les pays de l’UE.

Les ressortissants britanniques peuvent-ils toujours amener leurs voitures dans l’UE?

Les propriétaires de voitures britanniques auront besoin d’une carte verte et d’un autocollant GB.

Les règles concernant les conducteurs de l’UE qui se rendent sur les routes du Royaume-Uni sont susceptibles de changer à l’avenir, mais pour l’instant, la configuration pré-Brexit reste en place.

Y a-t-il eu des changements dans le programme Erasmus?

Jusqu’au 30 juin 2021, tous les étudiants de l’UE qui étudient au Royaume-Uni ont le « droit de résider », ce qui signifie qu’ils peuvent rester au Royaume-Uni sans paperasse supplémentaire.

Après cette date, les étudiants devront peut-être postuler au programme d’établissement de l’UE. Cela permettra aux résidents de l’UE de continuer à travailler, étudier et vivre au Royaume-Uni.

Les stages qui commencent après le Brexit ne pourront pas prétendre aux prêts Student Finance England.

Pour les étudiants britanniques qui étudient dans l’UE, les changements varient selon les pays.

L’assurance voyage sera-t-elle toujours valide?

Les modifications apportées aux polices d’assurance dépendent du pays que vous visitez et de la société auprès de laquelle votre police appartient. Il est préférable de vérifier auprès de votre assureur.

De manière générale, les voyageurs devront s’assurer qu’ils ont une carte européenne d’assurance maladie (EHIC) ou une carte britannique d’assurance maladie mondiale (GHIC) une fois qu’ils sont lancés, ainsi qu’une assurance voyage avec couverture santé.

Les droits des consommateurs n’ont pas changé, donc si votre voyage est retardé ou annulé, ou si l’entreprise que vous avez réservée ferme, vous devriez pouvoir réclamer une indemnisation (encore une fois, en fonction de votre politique).

Les données téléphoniques britanniques fonctionneront-elles dans l’UE?

Cela dépend de l’opérateur téléphonique avec lequel vous êtes, il est donc préférable de le contacter directement. Il y a de fortes chances que de nouveaux frais soient impliqués.