Que signifie l’assaut du Capitole pour le décompte des voix électorales?

Des partisans pro-Trump sur le parquet de la salle du Sénat américain le 6 janvier | Gagnez McNamee / Getty Images

C’est une situation sans précédent.

Mettre à jour: Vers 17 h 40, heure de l’Est, le Capitole a été sécurisé. Le Congrès espère reprendre le décompte des voix ce soir.

Histoire originale: Les partisans du président Donald Trump ont pris d’assaut de force le Capitole américain mercredi, incitant le Congrès à interrompre son décompte des votes électoraux qui certifieront la victoire de Joe Biden jusqu’à ce que la menace sécuritaire soit sous contrôle.

C’est une situation stupéfiante, sans précédent dans la mémoire récente pour un pays qui a longtemps chéri sa tradition de transition pacifique du pouvoir. Alors qu’est-ce qui vient ensuite?

Tant que les membres du Congrès eux-mêmes restent physiquement en sécurité et sont en mesure de se réunir pour terminer le décompte des voix dans les deux prochaines semaines, ce chaos ne finira pas par retarder l’inauguration de Biden le 20 janvier.

Une possibilité est que l’application de la loi reprenne le contrôle du Capitole, que le Congrès s’y réunisse de nouveau et que le décompte des voix électorales se poursuive simplement comme prévu. Une autre possibilité est que le Congrès se réunisse dans un autre lieu et procède au dépouillement – mais il n’est pas tout à fait clair si cela serait légal, car la loi sur le décompte électoral semble spécifier que le décompte doit avoir lieu «dans la salle de la Chambre des représentants. . »

Donc, le pari le plus sûr serait de retourner au Capitole une fois l’ordre rétabli, et le représentant Hakeem Jeffries (D-NY) a déclaré cet après-midi que c’était le plan actuel, selon Matt Fuller du Huffington Post. Cela ne prendra peut-être pas longtemps – Fuller a rapporté peu avant 16 heures, heure de l’Est, que le sergent d’armes a déclaré que cela pourrait se produire dans une demi-heure – mais d’autres rapports le suggèrent pourrait prendre plus de temps.

Hakeem Jeffries dit que les membres prévoient de revenir et de certifier le collège électoral. Les membres des deux partis applaudissent. Mais d’abord, ils nettoient toujours le Capitole. – Matt Fuller (@MEPFuller) 6 janvier 2021

Jusqu’à présent, les efforts de Trump pour annuler la victoire de Biden se sont concentrés sur des mécanismes juridiques, tels que des poursuites judiciaires et un effort pour amener le Congrès à rejeter les résultats. Ces efforts juridiques ont été rejetés encore et encore, et l’effort en cours des partisans de Trump au Congrès pour contester les résultats était également certain d’échouer. Rien n’est arrivé pour changer cela. Les procédures juridiques sont toujours en bonne voie pour faire de Biden le président.

La prise d’assaut du Capitole par les partisans de Trump introduit un élément illégal dans la procédure – une tentative de perturber le fonctionnement du gouvernement par l’intimidation et la force. Mais tant que l’ordre est restauré, ce ne sera qu’un bref hoquet dans le processus de faire de Biden le prochain président.

Et si l’ordre n’est pas rétabli?

S’il s’avère impossible de rétablir l’ordre et d’achever le décompte des voix avant midi, heure de l’Est, le 20 janvier – lorsque les mandats de Trump et du vice-président Pence expirent et que Biden et Kamala Harris sont censés être assermentés – nous entrerions dans une situation juridique sans précédent. . La loi de succession présidentielle de 1947 stipule que la présidente de la Chambre (Nancy Pelosi) deviendrait présidente par intérim si la présidence et la vice-présidence devenaient vacantes. Mais on s’est demandé si cette loi était constitutionnelle.

Un autre risque est ce qui se passe si Trump tente d’aller plus loin sur la voie de l’illégalité – en tentant, par exemple, de déployer l’armée et d’ordonner une nouvelle élection, comme son allié Michael Flynn l’a suggéré. Cela provoquerait une crise constitutionnelle.

Mais il y aurait aussi des outils pour lutter contre Trump. Pence et une majorité de membres du Cabinet pourraient retirer immédiatement Trump de ses pouvoirs en invoquant la section 4 du 25e amendement. Alternativement, le Congrès pourrait procéder à une mise en accusation rapide du président et voter pour le démettre de ses fonctions, si une majorité de la Chambre et les deux tiers du Sénat sont d’accord. Ce serait un vrai test pour savoir si l’état de droit peut prévaloir sur un coup d’État.

Les signaux actuels de l’équipe de Trump sont qu’ils pensent que les choses sont allées trop loin. Mais la question est de savoir si le président lui-même est d’accord. Atout a appelé «Tout le monde au Capitole américain doit rester pacifique», et plus tard mercredi après-midi, il a déclaré qu’ils «dois rentrer à la maison maintenant»(Tout en réitérant qu’il pensait que l’élection lui avait été volée). Si la situation se résorbe, la transition pourrait se remettre sur les rails – bien que ce ne soit plus aussi pacifique.