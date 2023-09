Que signifie la nouvelle PWHL pour le hockey féminin ? Un guide pour ceux qui ne sont pas encore fans

Lundi s’annonce comme une journée historique dans le hockey canadien avec le premier repêchage de la toute nouvelle Ligue de hockey professionnel féminin.

La ligue a été formée au cours de l’été et les détails ont été annoncés le 29 août.

« Nous n’avons jamais vu autant d’enthousiasme et de demande pour les sports féminins, et grâce au lancement de cette ligue, les meilleures joueuses du monde auront l’occasion d’atteindre des sommets encore plus élevés », a déclaré Jayna Hefford, vice-présidente principale du hockey de la PWHL. opérations, à l’époque.

L’intérêt pour le football féminin est élevé.

L’année dernière, 2,7 millions de personnes au Canada ont regardé le match pour la médaille d’or olympique à Pékin entre les Canadiennes et les Américaines. Et L’Athletic a rapporté que le match a attiré en moyenne 3,54 millions de téléspectateurs aux États-Unis, soit plus que n’importe quel match de la LNH télévisé aux États-Unis au cours de la saison 2021-2022.

La médaille d’or remportée par l’équipe canadienne de hockey féminin a été un moment fort des Jeux d’hiver de Pékin, devant un public de plus de six millions de personnes au Canada et aux États-Unis. (Elsa/Getty Images)

Alors, comment en sommes-nous arrivés là ? Et qu’est-ce que cela pourrait signifier pour les équipes professionnelles féminines à l’avenir en termes de salaires, de stabilité et de couverture ?

Voici une introduction rapide pour vous mettre au courant, même si vous n’avez jamais touché la glace.

Qu’est-ce que le PWHL ?

La Ligue professionnelle de hockey féminin a été créée au cours de l’été, après le rachat en juillet de la Premier Hockey Federation, une autre ligue professionnelle de hockey féminin créée en 2015.

Les choses ont évolué relativement vite.

La nouvelle ligue était officiellement annoncé le 29 août après avoir ratifié une convention collective avec les propriétaires début juillet.

La ligue et ses six équipes appartiennent à Mark Walter, président des Dodgers de Los Angeles et propriétaire du groupe Mark Walter. La légende du tennis Billie Jean King siège au conseil d’administration.

« Avoir le soutien de gens comme ça, qui apportent de l’expérience, des ressources, des capitaux, qui s’engagent à bien faire les choses sur le terrain, cela fait la différence », a déclaré Hefford, également ancien de l’équipe nationale canadienne. joueur, dans une entrevue avec Devin Heroux de la CBC à la fin août.

Le propriétaire des Los Angeles Dodgers, Mark Walter, à gauche, et la championne de tennis Billie Jean King s’expriment lors d’une conférence de presse en 2018. (Alex Gallardo/Associated Press)

Brian Burke, dirigeant de longue date de la LNH, qui a également siégé au conseil d’administration de l’ancienne Ligue canadienne de hockey féminin (qui a fermé ses portes en 2019), dirige le syndicat des joueurs de la PWHL.

Quelles villes auront des équipes ?

Il y a six équipes, dont trois franchises canadiennes : Toronto, Montréal et Ottawa.

Les villes américaines de Boston, Minneapolis-St. Paul et la région de New York auront également des équipes lors de la saison inaugurale.

Les noms des équipes n’ont pas encore été annoncés.

REGARDER | Jayna Hefford sur les raisons pour lesquelles la PWHL est importante pour le sport féminin et la société : Jayna Hefford explique ce qui différenciera la PWHL des précédentes ligues professionnelles féminines Devin Heroux de CBC Sports s’entretient avec Jayna Hefford, vice-présidente principale des opérations hockey de la PWHL, après l’annonce des six franchises fondatrices.

Qui fait partie des équipes ?

Il y aura un total de 150 joueuses, pour la plupart d’anciennes membres de l’Association des joueuses professionnelles de hockey féminin et de la Premier Hockey Federation, ainsi que des joueuses européennes d’aucune des deux organisations.

Chaque franchise a déjà recruté trois joueuses, dont les joueuses de l’équipe nationale féminine Emily Clark et Brianne Jenner et Emerance Maschmeyer à Ottawa; Sarah Nurse, Blayre Turnbull et Renata Fast dans Toronto ; et Marie-Philip Poulin, Laura Stacey et Ann-Renée Desbiens dans Montréal .

Le premier repêchage général aura lieu le lundi 18 septembre au CBC Broadcast Centre à Toronto, au cours duquel 90 joueurs seront répartis parmi les six franchises au cours d’une période de sélection de 15 rondes.

Les joueurs non choisis au repêchage deviendront agents libres et pourront négocier un essai ou un contrat de joueur avec une équipe.

Le Minnesota a remporté le premier choix au classement général à la loterie.

Regarder | Hefford explique comment le projet fonctionnera : La Ligue professionnelle de hockey féminin se prépare pour le libre arbitre et le repêchage en septembre Jayna Hefford, vice-présidente principale des opérations hockey de la Ligue professionnelle de hockey féminin, s’est adressée aux médias alors que la PWHL a annoncé ses plans pour une première période d’agence libre commençant le 1er septembre et un repêchage le 18 septembre. La PWHL aura des équipes à Boston, Montréal, New York. York, Ottawa, Toronto et Minneapolis-St. Paul, et jouera un calendrier de 24 matchs en saison régulière.

Comment regarder le repêchage : La couverture en direct de l’événement débutera à 13 h HE sur CBCSports.ca, l’application CBC Sports et CBC Gem. La couverture sera également disponible sur radio-canada.ca/sports et sur l’application info de Radio-Canada, ainsi que sur les pages YouTube de CBC Sports et de Radio-Canada.

Hefford dit que dans le passé, les équipes féminines auraient pu être constituées en fonction du lieu de résidence d’une joueuse et de ce qui lui convenait, mais il s’agira ici de savoir où elles « s’intègrent le mieux dans un puzzle pour remporter un championnat ».

L’attaquant Marie-Philip Poulin est l’une des neuf joueuses à avoir signé avec des équipes canadiennes avant le repêchage. Elle jouera avec Montréal. (Nathan Denette/La Presse Canadienne)

Quand commence la saison ?

Le camp d’entraînement commence la semaine du 13 novembre et la saison inaugurale de 24 matchs débute en janvier.

Il y aura également une Coupe de Championnat à gagner. Pas encore de nom non plus.

Comment puis-je regarder ?

Des accords de diffusion et/ou de streaming sont encore en cours d’élaboration, mais la ligue affirme qu’elle vise à rendre tous les matchs disponibles.

REGARDER | Brian Burke s’engage envers les femmes de la PWHL : Brian Burke, directeur exécutif de l’Association des joueurs de la PWHL : « Journée la plus excitante de l’histoire du hockey féminin » L’ancien directeur général de la LNH, Brian Burke, s’est adressé aux médias après avoir été nommé directeur exécutif de l’Association des joueuses de la Ligue professionnelle de hockey féminin.

D’autres ligues de hockey féminin ont fermé leurs portes. Qu’est-ce qui est différent cette fois-ci ?

Hefford dit qu’elle espère que la nouvelle ligue « placera la barre ».

Elle dit que la PWHL se tourne vers la WNBA et la Ligue nationale de football féminin et apprend de leurs expériences ce qui a fonctionné et ce qui n’a pas fonctionné.

« Je pense vraiment que nous allons établir la norme », a-t-elle déclaré. « Nous avons un groupe derrière tout cela qui s’engage dans bien des choses au-delà du hockey féminin, mais autour de l’égalité et de l’égalité des chances. »

Cette fois-ci, dit-elle, la convention collective est la clé.

« Cela apporte une certitude aux athlètes. Cela apporte une certitude concernant les conditions de travail, la sécurité des joueurs, les repas, le logement. Pour le groupe de propriétaires, c’est la durabilité. Cela garantit que nous sommes sur la bonne voie pour réussir à long terme.«

REGARDER | Pourquoi les experts disent que cette ligue sera différente de celles qui l’ont précédée : La Ligue de hockey professionnel féminin sera lancée avec 3 équipes canadiennes Après des années d’échanges, la Ligue de hockey professionnel féminin a enfin été créée. Six équipes au total – dont trois dans des villes canadiennes – disputeront une saison de 24 matchs qui devrait débuter en novembre.

Les femmes sont-elles payées le même que les hommes de la LNH ?

Même pas proche.

Selon le Convention collective de la LNH , le salaire minimum d’un joueur pour la saison 2022-23 est de 750 000 $ US. Mais certains joueurs de la ligue gagnent des millions.

La PWHL a déclaré que les salaires de ses joueurs se situeraient entre 35 000 et 80 000 $ US et que six joueurs de chaque équipe gagneraient au moins 80 000 $.

Brianne Jenner, qui faisait partie du comité de négociation de l’Association des joueurs, a déclaré à la radio de CBC Matin d’Ottawa ils voulaient s’assurer qu’il y avait « une bonne parité » dans la ligue et « un plafond sur le nombre de joueurs pouvant être au minimum ».

ÉCOUTER | Pourquoi Brianne Jenner est optimiste quant à la ligue et au sport féminin en général : Matin d’Ottawa7h59Brianne Jenner à propos de son arrivée à l’équipe PWHL d’Ottawa L’olympienne canadienne partage ses espoirs pour la Ligue de hockey féminin professionnel et ce que signifie jouer pour l’équipe d’Ottawa.

Lorsqu’on lui a demandé ce que signifiait pour elle l’équité salariale, elle a admis que c’était une question difficile.

« Je pense que nous avons un long chemin à parcourir », a-t-elle déclaré. « Nous reconnaissons que nos joueurs consacrent beaucoup de temps, sacrifient autant que n’importe quel homologue masculin et mettent, vous savez, la sueur dans leur travail et le dévouement dans leur travail. Donc, pour voir notre sport avoir une opportunité où les joueurs peuvent gagner un salaire, un salaire équitable, c’est énorme. Et, vous savez, ce n’est que le début.

Elle a ajouté qu’il appartient désormais aux joueurs de « construire ces bases de fans, d’attirer ces fans et de continuer à enthousiasmer les investisseurs, à devenir une partie de notre sport ».

REGARDER | Pourquoi les femmes professionnelles gagnent toujours moins que leurs homologues masculins :