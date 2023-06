Que signifie la mutinerie russe avortée pour la guerre en Ukraine ? | Nouvelles du monde

Un soulèvement soudain en Russie s’est terminé trop rapidement pour avoir un impact immédiat sur la guerre en Ukraine, mais il a révélé une fragilité à Moscou que Kiev cherchera à exploiter, ont déclaré des experts.

Ils ont noté que la rébellion elle-même, par le chef d’un groupe de mercenaires, était en fait un sous-produit de du président Vladimir Poutine décision ratée d’envahir en premier lieu – la conséquence involontaire ultime d’une opération qui visait à le rendre plus fort.

Dernière guerre entre l’Ukraine et la Russie : la mutinerie de Wagner « peut avoir été un événement orchestré »

Eu la mutinerie par Evgueni Prigojine et son armée privée wagnérienne a duré plus d’une journée, cela a peut-être même forcé Poutine à abandonner sa guerre en Ukraine pour combattre une insurrection chez lui, selon un haut député ukrainien.

Cependant, le coup d’État étant désormais terminé, « il n’y aura pas de grands changements sur le champ de bataille à très court terme », a déclaré Oleksiy Goncharenko.

Pourtant, il « montre encore combien fragile Russie est et à tout moment il pourrait s’effondrer, alors oui, je pense que cela nous rapproche de notre victoire ».

L’explosion de Prigozhin a été le point culminant d’une querelle de longue date avec Sergei Shoigu, le ministre russe de la Défense, et le général Valery Gerasimov, le chef des forces armées.

Le chef Wagner les a accusés d’incompétence face à l’effort de guerre et a affirmé que leurs soldats avaient tué ses hommes en Ukraine alors qu’ils étaient censés être du même côté.

Dans une série de messages audio et vidéo postés sur les réseaux sociaux, il est allé plus loin, attaquant implicitement Poutine pour la première fois, en accusant Moscou de mentir sur leur justification de l’ensemble Ukraine guerre.

Yuriy Sak, conseiller du ministre ukrainien de la Défense, a déclaré : « Nous avons toujours dit que la Russie, en tant qu’empire construit sur des mensonges, implosera tôt ou tard.

« Donc, quelque chose me dit que ce qui s’est passé hier n’est probablement que le début d’une plus grande autodestruction de cet empire du mal, et bien sûr ce qui affaiblit la Russie, nous rend plus forts et rapproche notre victoire. »

La vue de mercenaires de Wagner – dont beaucoup étaient des condamnés qui ont apporté le carnage en Ukraine – se retournant contre la propre armée de Poutine a été un remontant bienvenu pour le moral des forces ukrainiennes, selon le député.

Et bien que les combats internes n’aient peut-être pas affecté le rythme des opérations russes sur le terrain, ils ont mis en évidence des divisions au sein des rangs – et de nouvelles opportunités pour l’Ukraine.

« Je pense que l’Ukraine a maintenant une très bonne fenêtre d’opportunité pour faire quelque chose », a déclaré M. Goncharenko.

« Comment nous allons exploiter, avec quel succès, nous verrons dans les prochaines semaines », a-t-il déclaré.

Les analystes ont déclaré que les troubles en Russie devraient inciter les alliés occidentaux à augmenter les livraisons d’armes à l’Ukraine pour donner du président Volodymyr Zelensky force la meilleure chance de profiter de la situation.

Keir Giles, consultant senior au groupe de réflexion Chatham House, a déclaré que les malheurs intérieurs de Poutine devraient également faire taire toute discussion dans l’ouest de l’Ukraine nécessitant de parvenir à une sorte d’arrangement avec le Kremlin.

« La Russie peut être vaincue et la chose évidente à faire maintenant est d’augmenter le soutien à l’Ukraine et de donner à l’Ukraine ce dont elle a besoin pour provoquer cette défaite maintenant qu’il a été démontré à quel point la Russie est vraiment faible », a-t-il déclaré.

Quoi qu’il arrive ensuite en Russie, l’Ukraine doit continuer à se battre.

« Malheureusement, la victoire ukrainienne n’est possible que dans la situation où l’Ukraine fera ce travail », a déclaré Alina Frolova, ancienne vice-ministre ukrainienne de la Défense.

« Mais cela facilitera [the] destruction qui [has] commencé en Russie, et je pense que ça ira de plus en plus vite. »