Que signifie la mobilisation militaire partielle de Poutine pour la Russie et l’Ukraine ?

Le président russe Vladimir Poutine a annoncé une “mobilisation partielle” des réservistes alors que son pays fait face à des revers dans son invasion de l’Ukraine. Cette décision, annoncée mercredi dans un discours adressé à son pays, marque la première mobilisation militaire de la Russie depuis la Seconde Guerre mondiale. L’ordre a été rapidement condamné par les responsables américains et européens et intervient alors que le Kremlin est confronté à un important problème de main-d’œuvre et à des revers majeurs dans le cadre de ce qu’il appelle son «opération militaire spéciale», au milieu d’une contre-offensive ukrainienne réussie autour de Kharkiv. Voici ce qu’il faut savoir sur l’ordre de Poutine et ce que cela signifie pour la Russie et la guerre en Ukraine.

Que signifie mobilisation partielle ?

La mobilisation partielle est un terme désignant le moment où des groupes spécifiques de personnes seront appelés à servir dans les forces armées russes. C’est différent d’une mobilisation générale, qui consiste à recruter dans la population générale, à recentrer l’ensemble de l’économie et à mettre essentiellement tout le pays sur un sentier de guerre, en faisant une pause dans la normalité.

Le président russe Vladimir Poutine a ordonné le 21 septembre une mobilisation militaire partielle, alors que les troupes de Moscou combattent une contre-offensive ukrainienne. (Vidéo : Reuters)

Combien de réservistes russes seront appelés par Poutine ?

Le ministre russe de la Défense, Sergueï Choïgou, a déclaré mercredi après le discours de Poutine que la Russie appellerait jusqu’à 300 000 réservistes au service militaire. Les Russes auraient déjà commencé à recevoir des citations à comparaître pour le service militaire.

Choïgou a déclaré que « la ressource de mobilisation du pays s’élève à 25 millions de personnes et un peu plus de 1 % de ce nombre relève de la mobilisation partielle » ordonnée par Poutine.

Si c’est vrai, il s’agit d’une augmentation significative : la Russie aurait envahi l’Ukraine avec environ 150 000 soldats fin février – donc 300 000 autres, c’est plus du double. Bien que l’on ne sache pas exactement comment les réservistes seraient déployés, la décision de Poutine intervient après des informations faisant état de lourdes pertes de troupes en Ukraine. Ce serait la première mobilisation militaire de l’histoire de la Russie moderne.

Les estimations extérieures du nombre de réservistes disponibles pour les chefs militaires russes varient. L’Institut pour l’étude de la guerre, un groupe de réflexion basé aux États-Unis qui suit de près la guerre, a précédemment déclaré que la Russie comptait plus de 2 millions de réservistes, y compris d’anciens conscrits et des soldats sous contrat. Cependant, “peu sont activement entraînés ou préparés pour la guerre”, a déclaré l’ISW. Seulement 10% d’entre eux reçoivent une formation continue après avoir terminé leur service militaire de base, a-t-il ajouté.

Sous la «mobilisation partielle» de Poutine, plusieurs groupes de personnes ont le droit d’éviter d’être appelés: étudiants, parents de quatre enfants en bas âge ou plus, personnes essentielles aux opérations cruciales de l’industrie et soignants, entre autres.

Quelle est l’importance de la mobilisation partielle de Poutine ?

Rob Lee, chercheur principal du programme Eurasie du Foreign Policy Research Institute, caractérisé L’annonce de mercredi comme “l’une des décisions politiques les plus importantes/les plus risquées que Poutine ait jamais prises”.

À court terme, a écrit Lee sur Twitter, la mobilisation partielle des réservistes et de nouvelles mesures pour prolonger de force les contrats des volontaires actuellement en service en Ukraine « pourraient suffire à empêcher un effondrement des forces russes. Sinon, les problèmes de main-d’œuvre de la Russie auraient pu devenir catastrophiques cet hiver, alors que de nombreux volontaires à court terme ne signeraient probablement pas un autre contrat.

“Mais la guerre sera désormais de plus en plus menée du côté russe par des gens qui ne veulent pas être là”, a ajouté Lee, alimentant probablement un manque de moral et de cohésion d’unité parmi les forces russes.

Les réserves sont des composantes essentielles des efforts de guerre de nombreux pays. Par exemple, près de la moitié des militaires américains déployés en Afghanistan et en Irak au cours des 20 dernières années seraient issus de la Garde nationale et des réserves et auraient subi environ 18 % des pertes.

Pourquoi la Russie aurait-elle besoin d’une mobilisation partielle ?

Moscou est confrontée à un important problème de main-d’œuvre, malgré les récents efforts de recrutement, notamment l’enrôlement de prisonniers et l’envoi de volontaires en première ligne avec peu de formation, ont déclaré des analystes. “[Vladimir] Poutine espère probablement améliorer les capacités de génération de forces russes en appelant le peuple russe à se porter volontaire pour une guerre afin de “défendre” le territoire russe nouvellement revendiqué”, a déclaré l’Institute for the Study of War, un groupe de réflexion américain qui suit de près le conflit. les plans d’annexion.

Choïgou a déclaré mercredi que Moscou avait perdu 5 937 soldats dans la guerre en Ukraine – le premier chiffre officiel sur les pertes subies que la Russie a donné depuis fin mars, lorsque son ministère de la Défense a affirmé que 1 351 soldats étaient morts. Le discours de Choïgou, faisant suite à la « mobilisation partielle » des troupes russes par le président russe Vladimir Poutine, met en lumière une apparente contradiction entre le nombre relativement faible de victimes revendiqué par le Kremlin et ses mesures pour appeler des réservistes.

Les services de renseignement occidentaux estiment que le nombre de morts en Russie est bien plus élevé. “Il n’y a pas de nombre parfait”, a déclaré le directeur de la CIA, William J. Burns, au Forum sur la sécurité d’Aspen en juillet. “Je pense que les dernières estimations de la communauté du renseignement américain seraient … quelque chose aux alentours de 15 000 tués et peut-être trois fois plus de blessés, donc un ensemble de pertes assez important.”

Colin Kahl, sous-secrétaire américain à la Défense pour la politique, a déclaré le mois dernier que “les Russes ont probablement fait 70 ou 80 000 victimes en moins de six mois”, un nombre qui inclut les soldats tués et blessés au combat. “Ce chiffre est peut-être un peu plus bas, un peu plus haut, mais je pense que c’est un peu dans le stade approximatif, ce qui est assez remarquable étant donné que les Russes n’ont atteint aucun des objectifs de Vladimir Poutine au début de la guerre”, a déclaré Kahl.

Qui en Russie sera appelé à servir ?

Selon Poutine et Choïgou, la mobilisation affectera les Russes qui ont servi dans l’armée et sont désormais répertoriés comme réservistes ainsi que ceux qui ont des professions militaires, qui pourraient inclure des travailleurs médicaux et divers spécialistes techniques. “Seuls les citoyens qui sont actuellement dans la réserve et, surtout, ceux qui ont servi dans les forces armées, ont certaines spécialités militaires et une expérience pertinente, seront soumis à la conscription pour le service militaire”, a déclaré Poutine mercredi, ajoutant qu’ils recevront ” formation militaire supplémentaire.

Les experts en droit russe notent que le plafond de 300 000 personnes annoncé par Choïgou peut être révisé si nécessaire car le décret publié par le Kremlin est large – probablement à dessein, pour permettre une réinterprétation.

Poutine recrute jusqu’à 300 000 réservistes et soutient l’annexion au milieu des pertes de guerre

Dans un mouvement susceptible d’attiser les tensions au sein de la société russe, le chef de la commission de la défense du parlement russe, Andrei Kartapolov, a déclaré que la répartition géographique des réservistes serait basée sur la taille de la population, ce qui signifie que les régions les plus peuplées du pays, y compris la capitale, Moscou , devrait envoyer le plus grand nombre de soldats. “Chaque [region] de la Fédération de Russie reçoit un ordre de distribution basé sur ses capacités », a déclaré Kartapolov mercredi.

Combien de temps les soldats devront-ils servir en mobilisation partielle ?

Le Kremlin n’a pas précisé mercredi combien de temps les réservistes appelés dans le cadre de la nouvelle mobilisation partielle devraient servir – et le décret présidentiel est léger sur les détails. “Le décret ne donne aucun détail sur la mobilisation et est formulé de manière aussi large que possible, de sorte que le président le laisse à la discrétion du ministre de la Défense”, a écrit Pavel Chikov, un avocat qui dirige l’Agora International Human Rights Group, sur Telegram.

Le décret de Poutine prolonge également automatiquement les contrats des soldats existants « jusqu’à la fin de la période de mobilisation », les empêchant de quitter les lignes de front indéfiniment. Cela affecterait potentiellement des milliers d’hommes qui ont déjà signé des contrats à court terme dans le cadre d’une campagne de recrutement à l’échelle nationale largement considérée comme une «mobilisation de l’ombre» qui visait à reconstituer les pertes de l’été sans reconnaître officiellement que l’opération nécessite un effort plus large.

Les lettres laissées par des soldats russes démoralisés alors qu’ils fuyaient

Comment fonctionnera la mobilisation partielle ?

Chikov, l’avocat des droits de l’homme, a déclaré que le processus commencerait avec les réservistes recevant leurs ordres de mobilisation. Selon les personnes sur le terrain, cela a déjà commencé à se produire : quatre personnes dans différentes villes russes ont déclaré au Washington Post qu’elles avaient soit reçu la convocation, soit vu des agents la remettre à leurs collègues ou à leurs proches. Ils ont demandé l’anonymat pour s’exprimer librement.

“Ce sont des hommes qui ont servi dans l’armée et qui ont signé un contrat pour rester dans la réserve”, a déclaré Chikov, ajoutant que la prochaine vague d’ordres affectera les réservistes classés en trois catégories en fonction de leur âge et de leur rang.

La perte rapide de territoire en Ukraine révèle l’usure de l’armée russe

Selon Chikov, le ministère de la Défense établira des quotas de mobilisation pour chacune des 85 régions de Russie et les fonctionnaires y seront responsables de la mise en œuvre des quotas. La semaine dernière, plusieurs régions ont soutenu une proposition du chef de la République tchétchène, Ramzan Kadyrov, de “s’auto-mobiliser” en s’engageant à envoyer des unités de volontaires avec 1 000 soldats à la guerre.

Comment les Russes ont-ils réagi à l’annonce de la mobilisation partielle ?

Les rumeurs d’une mobilisation militaire se sont répandues pour la première fois en Russie en février et mars – au début de ce que le Kremlin continue d’appeler son « opération militaire spéciale » en Ukraine – et ont conduit à un exode massif de Russes, qui ont fui vers la Turquie voisine, la Géorgie. et l’Arménie.

Suite au discours de Poutine mercredi, les agrégateurs de billets d’avion russes ont rapporté que tous les vols directs de Moscou vers les quelques destinations sans visa encore disponibles pour les Russes s’étaient vendus en quelques minutes. Une grande partie de la discussion sur les médias sociaux russes a tourné autour des moyens possibles de fuir le pays.

Certains Russes qui cherchent à éviter d’être appelés se verront fermer les frontières d’autres pays : mercredi, le ministre des Affaires étrangères de la Lettonie, membre de l’Union européenne qui partage une frontière terrestre avec la Russie, a déclaré que son pays “n’émettra pas d’émissions humanitaires ou d’autres types de visas aux citoyens russes qui évitent la mobilisation », invoquant des problèmes de sécurité.

Le ministre des Affaires étrangères, Edgars Rinkevics, a également déclaré que la Lettonie poursuivrait les restrictions sur les passages frontaliers pour la plupart des ressortissants russes avec des visas Schengen, ce que le pays a annoncé plus tôt ce mois-ci avec les autres pays baltes, l’Estonie et la Lituanie.

L’Union européenne a déjà interdit les vols russes dans l’espace aérien de l’UE et a récemment accepté de suspendre un accord de facilitation des visas avec la Russie, ce qui rend plus difficile et plus coûteux l’obtention de visas pour les touristes russes.

Interdire les touristes russes ? L’UE est divisée sur les restrictions de visa.

Il n’est pas immédiatement clair si la propre frontière de la Russie sera fermée à tous les Russes potentiellement éligibles ou seulement à ceux qui ont déjà reçu une convocation. Mercredi après-midi, le Kremlin a refusé de commenter cela, disant seulement que “des clarifications seront disponibles plus tard”.

Emily Rauhala, Beatriz Ríos et Rachel Pannett ont contribué à ce rapport.