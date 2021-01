Pour la troisième fois au cours de la dernière année, la MLS et l’Association des joueurs de la MLS (MLSPA) sont de retour à la table de négociation pour négocier une convention collective (CBA). La pandémie du COVID-19 faisant toujours rage, le MLS craint que les conditions économiques difficiles auxquelles il a été confronté en 2020 se poursuivent cette année.

La saison régulière 2021 devrait commencer à la mi-mars, bien que des sources indiquent à ESPN que la date pourrait être repoussée à mai en raison de la pandémie. Pour cette raison, il peut sembler qu’il y a suffisamment de temps pour aplanir un accord. Mais des sources autour de la ligue disent qu’un arrêt de travail est possible. Une source a déclaré à ESPN que la MLSPA avait demandé aux joueurs de se préparer à un tel scénario, ce qui serait un développement brutal pour une ligue qui a subi des pertes d’un milliard de dollars en 2020.

Le 5 janvier, MLS a soumis une offre à la MLSPA qui propose un gel de l’indemnisation jusqu’en 2022, tout en fixant également deux ans à l’ABC.

Alors, comment en sommes-nous arrivés là? Et comment se fait-il que les deux parties fassent cela pour la troisième fois?

Lorsque les deux parties se sont entendues en principe sur les conditions d’une nouvelle ABC en février dernier, la paix du travail a été réalisée pour les cinq prochaines années, semble-t-il. La MLSPA a sécurisé une agence gratuite élargie, avec des joueurs désormais éligibles à 24 ans et cinq ans de service, contre 28 ans et huit ans de service dans l’ancien accord. Le budget salarial de chaque équipe est passé de 8 490 000 $ en 2019 à 11 643 000 $ en 2024. Il y avait aussi la perspective de partager le nouvel accord sur les droits médiatiques de la ligue qui devrait débuter en 2023, bien que les détails de cet accord n’aient pas encore été négociés. (Le paquet de droits américain actuel avec ESPN, FOX Sports et Univision Deportes court jusqu’à la fin de 2022.)

Puis la pandémie a frappé et la ligue a fermé ses portes le 12 mars. Le fait qu’aucune des deux parties n’ait ratifié l’ABC a permis à la ligue de rouvrir les négociations. Avec un accord sur les droits de télévision nationaux qui rapporte à la ligue 90 millions de dollars par an – en comparaison, la LNH reçoit un total de 608 millions de dollars pour les droits de diffusion américains et canadiens, tandis que la Premier League récolte 4 milliards de dollars par saison – la MLS dépend fortement du jeu. revenus journaliers. Alors que la ligue saignait de l’argent, licenciait du personnel et obligeait les employés à accepter des réductions de salaire, la MLS a demandé aux joueurs d’assumer une partie du fardeau.

Les négociations ont été controversées. Initialement, la ligue a demandé une réduction de salaire de 50% sur les salaires complets des joueurs en 2020. En juin, la saison étant toujours suspendue, la ligue et la MLSPA ont convenu d’un accord dans lequel les joueurs ont réduit de 5% les salaires de 2020, ainsi que des réductions des bonus que la MLSPA prétend s’élevaient à 70% l’année dernière. Les termes de l’ABC ont été repoussés d’un an, prolongeant la date d’expiration après la saison 2025, entraînant un gel global de la rémunération de 2020 à 2021. Les termes d’un accord de partage des revenus basé sur le nouvel accord sur les droits des médias susmentionné ont été retardés par une année.

Selon la MLSPA, les joueurs ont renoncé à environ 150 millions de dollars de compensation actuelle et future. La saison a repris en juillet, la MLS jouant une campagne abrégée au cours de laquelle les équipes ont disputé entre 18 et 23 matchs de saison régulière.

Quelle a été la réaction des joueurs?

Les joueurs ont accepté l’accord, mais ne l’ont pas aimé, surtout lorsque la MLS a menacé de les verrouiller en juin dernier. Un joueur a déclaré que les relations avec la ligue avaient été ramenées aux «niveaux de 2015», lorsque les négociations sur une CBA étaient amères. Dans cet accord, la MLSPA a extrait une forme d’agence libre, mais a estimé qu’elle laissait de l’argent sur la table, seulement pour que la ligue implémente plus tard l’argent d’allocation ciblée, un mécanisme de budget salarial qui a profité à quelques joueurs sélectionnés dans le haut de la ligue échelle salariale.

Du côté positif pour les joueurs, leurs réductions de salaire de cinq pour cent étaient bien inférieures à ce qui avait été initialement proposé.

Les propriétaires de la MLS et le syndicat des joueurs négocient une nouvelle entente de libre-échange pour la troisième fois en moins d'un an.

Cela aurait donc dû être la fin, non?

À peine. Dans l’accord de juin, MLS a inséré – et les acteurs ont accepté – une clause de «force majeure» qui permet à chaque partie de rouvrir les négociations pendant 30 jours en cas de catastrophe économique, telle que la situation provoquée par une pandémie. Si un accord ne peut être conclu, l’ABC peut être annulée, bien que ce ne soit pas une exigence.

La ligue voulait la possibilité de rouvrir les négociations si leurs perspectives économiques se détérioraient; la MLSPA avait un point de vue différent. Le mois dernier, le directeur exécutif de la MLSPA, Bob Foose, a déclaré qu’invoquer la clause serait « une erreur », ajoutant: « Ce que nous ne pouvons pas faire, ce que nous ne pouvons pas permettre, c’est que la pandémie nous ramène plus loin qu’elle ne l’a déjà fait. . Et choisir de mettre fin à l’ABC une deuxième fois, et nous renvoyer tous dans une troisième grande négociation de travail dans un délai d’un an fera exactement cela. «

Une source a confirmé un rapport du Sports Business Journal selon lequel 725 millions de dollars de ces 1 milliard de dollars de pertes étaient dus à la pandémie. Le déploiement du vaccin COVID-19 progressant lentement, les fans ne reviendront pas dans les gradins – du moins en nombre significatif – de si tôt. Face à cette perspective, MLS a invoqué la clause le 29 décembre.

« L’action de la ligue la semaine dernière, bien qu’elle ne soit pas inattendue, a néanmoins été décevante dans ce qu’elle dit sur la façon dont la ligue considère sa relation avec les joueurs », a déclaré Foose.

Qu’y a-t-il dans la dernière offre de MLS?

Plutôt que de demander aux joueurs de porter un coup aux salaires maintenant, la proposition de la MLS demande à la MLSPA de prolonger l’accord actuel de deux ans jusqu’à la fin de 2027. Il y aurait également une année supplémentaire sans croissance des salaires et autres rémunérations grâce au Saison 2022. Au total, la ligue espère économiser entre 100 et 110 millions de dollars pendant la durée de vie de l’ABC.

Cela ne sonne pas si mal, n’est-ce pas?

Non, d’autant plus que le MLS s’attend à ce que les salaires soient considérablement réduits à court terme. Mais les concessions combinées des deux ACB renégociées – celle de juin dernier et celle d’aujourd’hui – s’élèveraient à plus de 250 millions de dollars. Tout cela est en avance sur la Coupe du monde 2026 aux États-Unis, au Canada et au Mexique, un événement qui devrait donner un énorme coup de pouce économique au sport en Amérique du Nord, tout comme la Coupe du monde 1994 l’a fait.

Et après?

La MLSPA examine l’offre de la ligue, qui a été présentée au comité de négociation de la ligue le 6 janvier. Mais une contre-offre ne devrait pas être livrée à la ligue avant la semaine prochaine.

Il convient de noter, cependant, que le calcul est un peu plus compliqué qu’il n’y paraît à première vue pour le syndicat. Parce que le MLS demande à la MLSPA de prolonger l’ABC de deux ans, cela signifie que le syndicat renoncerait à une nouvelle CBA au début de 2026. Puisque les termes d’une hypothétique CBA commençant alors sont difficiles à quantifier, il faut déterminer exactement ce que la MLSPA abandonnerait difficile. MLS insiste sur le fait qu’elle a hâte de commencer.

« Nous avons fait une proposition très juste pour que les joueurs paient 100% de leur salaire en 2021, en échange d’une prolongation de deux ans de l’ABC. Comme nous leur avons dit, nous sommes disponibles à tout moment et comme souvent autant que nécessaire pour se réunir pour aider à parvenir à un accord », a déclaré le président et commissaire adjoint du MLS, Mark Abbott.

Les joueurs ont-ils d’autres options?

Ils pourraient se mettre en grève, mais la MLSPA a déclaré qu’elle avait l’intention d’honorer l’accord qu’elle avait conclu en juin. Il existe également la possibilité pour les membres de voter pour retirer l’accréditation du syndicat, ce qui permettrait au MLS d’être poursuivi pour des motifs antitrust. MLS a été conçu comme une entreprise à entité unique pour éviter un tel scénario, il n’y a donc aucune garantie de succès. Selon une source syndicale, il n’est pas prévu de suivre la voie de la décertification.

La ligue pourrait-elle verrouiller les joueurs?

Telle est la préoccupation, et qui va au-delà des membres de la MLSPA. Une source au courant de la situation au sein de la ligue a qualifié les propos de lock-out de « follement spéculatifs », mais étant donné que la ligue a déjà fait la menace, cela reste une possibilité.

Les préparatifs de la MLSPA en vue d’un arrêt de travail n’iraient pas plus loin. Le dépôt le plus récent auprès du Conseil national des relations du travail fixe les actifs de la MLSPA à près de 13 millions de dollars. Un arrêt de travail prolongé signifierait que les joueurs perdraient leur salaire, bien que l’on ne sache pas ce qu’il adviendrait de leurs avantages pour la santé.

Le MLS pourrait-il utiliser l’expansion pour faire face à la pandémie?

C’est une tactique que la NBA envisage, d’autant plus qu’elle ne partage pas les frais d’expansion avec les joueurs. Mais une source connaissant la pensée de la MLS a déclaré qu’il n’y avait aucun plan pour que la ligue se développe davantage. Gardez à l’esprit que plusieurs équipes sont déjà prêtes à entrer dans la ligue: Austin FC commencera à jouer la saison prochaine, avec le Charlotte FC à partir de 2022. Sacramento Republic et St. Louis City SC rejoindront en 2023.

Quelles sont les chances qu’un accord soit conclu?

L’histoire a montré que, aussi litigieuses que les discussions aient parfois été entre le MLS et la MLSPA, les deux parties ont toujours réussi à parvenir à un accord et à éviter un arrêt de travail. Dans ce cas, il n’y a pas de date de début de saison confirmée. Alors que la ligue insiste sur le fait qu’elle vise toujours la mi-mars, des sources ont déclaré à ESPN que la MLS restait flexible et envisageait une date de début aussi tard que mai. Si cela se produit, la négociation pourrait être une tâche difficile. Mais les chances sont en faveur que les deux parties acceptent un accord.