Que signifie la décision de la CIJ sur l’offensive militaire israélienne à Rafah ?

D’une certaine manière, le débat est une distraction. Il existe un consensus substantiel parmi les experts juridiques sur le fait qu’Israël ne peut pas poursuivre son offensive actuelle à Rafah sans violer l’ordonnance du tribunal. Cinq éminents juristes que j’ai contactés ont déclaré que l’ordonnance était claire sur ce point, et d’autres ont déclaré : le même dans entretiens et réseaux sociaux des postes en ligne. (« L’offensive actuelle telle qu’elle est actuellement planifiée et exécutée est interdite sous quelque forme que ce soit. » a écrit Adil Haque, expert en droit international à l’Université Rutgers. « Cette phrase signifie qu’Israël doit mettre un terme à son offensive militaire actuelle à Rafah. » a écrit Janina Dill, codirectrice de l’Oxford Institute for Ethics, Law, and Armed Conflict.)

Un paragraphe précédent de l’ordonnance offrait un contexte vital, ont souligné ces experts, et expliquait clairement l’urgence de l’intervention du tribunal :

« Sur la base des informations dont elle dispose, la Cour n’est pas convaincue que les efforts d’évacuation et les mesures connexes qu’Israël affirme avoir entrepris pour renforcer la sécurité des civils dans la bande de Gaza, et en particulier de ceux récemment déplacés du gouvernorat de Rafah, sont suffisants pour atténuer l’immense risque auquel la population palestinienne est exposée du fait de l’offensive militaire à Rafah.

C’est là, a poursuivi le tribunal, la raison de la nouvelle ordonnance. Notez l’utilisation du mot « actuel » ici : « La Cour estime que la situation actuelle découlant de l’offensive militaire israélienne à Rafah entraîne un risque supplémentaire » pour les droits des Palestiniens à Gaza, indique l’ordonnance.

Là est un éventail plus large de désaccords sur ce qu’Israël pourrait légalement faire à la place. Mais cela n’est pas pertinent dans l’immédiat, car tout indique qu’Israël poursuit l’offensive actuelle malgré les instructions de la Cour d’y mettre un terme.

Comment est-ce qu’on est arrivés ici?

Pour récapituler : l’ordonnance de vendredi était une décision provisoire dans une affaire déposée par l’Afrique du Sud en décembre, alléguant que les actions militaires israéliennes à Gaza violaient la Convention sur le génocide de 1948. La Cour ne peut se prononcer que sur le comportement d’Israël, pas sur celui du Hamas, car le Hamas n’est ni un État ni une partie à la convention sur le génocide. Israël a catégoriquement nié avoir commis un génocide.