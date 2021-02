IT’S A Sin a été surnommé un triomphe télévisé, car les téléspectateurs ont à la fois pleuré et ri de la série déchirante.

Mais certains fans se sont interrogés sur la signification du refrain « La », utilisé par les personnages principaux de la série.

Que signifie «La» dans It’s A Sin?

L’exclamation est utilisée par les colocataires du Palais Rose les uns envers les autres tout au long de la série.

Dans l’émission compagnon It’s a Sin: After Hours, Russell T. Davies a révélé que le dicton est une « blague ».

Il a dit: «Je l’ai mis parce que c’est ainsi que fonctionnent les groupes d’amis et je ne pense pas que vous le voyez assez souvent à la télévision et dans les films.

«Des groupes de personnes qui passent beaucoup de temps ensemble ont ces codes, ces blagues et ces blagues.

«Ils ont peut-être une drôle de façon de se dire merci, ou de petits surnoms les uns pour les autres, comme ce genre de féminisation des noms des autres, ce que nous faisions tous en tant que petits gosses homosexuels dans les années 1980.

«C’était un clin d’œil à ça, qu’ils ont une blague et ça se passe dans le reste des épisodes.

«Avec le temps, cela s’use, comme le font les blagues, et on les oublie un peu. Mais je voulais faire ça pour qu’ils se sentent un peu plus réels.

Et le réalisateur a dit que le dicton « La » en particulier venait de sa propre expérience.

Il a dit: « Moi et ma bande de copains, quand nous étions adolescents, tous appartenions au même théâtre pour jeunes, c’était une de nos blagues.

«Il y a des gens que je n’ai pas vus depuis des années qui pourraient regarder ça et dire: ‘J’avais l’habitude de faire ça, j’avais l’habitude de dire« La! »

«Comment ils expliquent cela à leurs femmes, j’aimerais bien le savoir.»

De quoi s’agit-il avec It’s A Sin?

Le spectacle révolutionnaire est centré sur Ritchie, Roscoe et Coli, qui se rencontrent tous à Londres en 1981.

Ritchie quitte l’île de Wight pour aller à l’université. Pendant ce temps, Roscoe Babatunde a quitté sa maison familiale après que son père a menacé de le ramener au Nigéria, et Colin Morris-Jones est arrivé dans la grande fumée du Pays de Galles pour travailler comme tailleur à Savile Row.

Ensemble, les trois garçons emménagent avec leurs amis Ash et Jill dans un appartement partagé, qu’ils appellent le « Pink Palace ».

Les garçons sont à la fin de l’adolescence et au début de la vingtaine, et doivent naviguer à Londres en 1981 – au milieu de la crise du sida.

Alors que la menace du VIH se rapproche de plus en plus, Ritchie, Roscoe et Coli sont obligés d’accepter la réalité du virus débilitant.

Quand puis-je regarder It’s A Sin?

It’s A Sin a commencé le 22 janvier sur Channel 4.

Il est diffusé à 21 heures le vendredi et les cinq épisodes sont maintenant disponibles pour être diffusés sur All4.

It’s A Sin – After Hours accompagne l’émission et se lance chaque semaine après la diffusion de l’émission principale sur Channel 4, avec un mélange d’acteurs et d’invités spéciaux.