Que signifie la couleur de vos crottes

Il n’existe pas de réponse unique quant à la fréquence à laquelle vous devez faire caca, mais lorsqu’il s’agit de la couleur de vos selles, le consensus des experts est beaucoup plus restreint. Et les écarts peuvent être préoccupants.

« La couleur la plus courante est le brun, avec des nuances de brun », a déclaré le Dr Mark Corkins, chef de division de gastroentérologie pédiatrique au Health Science Center de l’Université du Tennessee.

Le brun provient de la dégradation de la bilirubine, un pigment créé lorsque les vieilles cellules sanguines se décomposent dans le foie, et de la bile, qui est généralement brun foncé ou verte et est produite par le foie pour faciliter la digestion des graisses, selon le Bureau des études de l’Université McGill. Science et société. Lorsque la bilirubine et la bile sont sécrétées dans l’intestin grêle pendant la digestion, elles finissent par faire brunir les selles.

Ce processus physiologique est également la raison pour laquelle le vert est la deuxième couleur de caca la plus courante.

Les selles vertes peuvent signifier que la nourriture s’est déplacée rapidement dans le tractus gastro-intestinal, de sorte que la bile verte dans les selles est toujours dans sa forme originale et ne s’est pas transformée en marron, selon le Dr Rena Yadlapati, professeur de médecine à la division de gastro-entérologie de l’Université de Californie à San Diego.

« Nous constatons cela parfois avec de la diarrhée ou des infections », a ajouté Yadlapati. « Mais si les selles sont volumineuses et vertes, cela sera généralement attribué à davantage de facteurs alimentaires ou peut-être à la prise de fer (suppléments). »

Étant donné que la couleur des crottes est également influencée par ce que vous mangez et buvez, disent les experts, une bonne règle de base pour déterminer la cause de toute couleur inhabituelle des crottes est de se rappeler ce que vous avez mangé ou bu au cours des dernières 24 heures avant de paniquer et d’appeler votre médecin. . Manger beaucoup de jus de tomate, de betteraves ou de gélatine rouge ou boire beaucoup de boissons énergisantes contenant des colorants rouges pourrait rendre les crottes rouges, a déclaré Corkins.

Certains médicaments et suppléments peuvent affecter la couleur de vos selles comme effet secondaire. Mais si ce que vous avez consommé n’en est probablement pas la cause, voici ce que vous devez savoir – et quand consulter un médecin.

La signification des crottes jaunes ou oranges

Les selles jaunes ou orange peuvent signaler un excès de graisse, surtout si elles semblent également grasses ou huileuses, a déclaré Yadlapati.

« Certaines personnes remarqueront qu’elles sont également associées à une mauvaise odeur », a-t-elle ajouté. La couleur « pourrait indiquer qu’il y a une mauvaise absorption des graisses, et cela pourrait être dû à la maladie coeliaque, à des affections pancréatiques ou à certaines infections ».

La maladie cœliaque est un trouble immunitaire et digestif chronique dans lequel la consommation de gluten, une protéine présente dans le pain et les céréales, entraîne des lésions de l’intestin grêle.

Les jeunes enfants ont tendance à préférer les légumes orange et jaunes – comme les carottes – aux autres, donc leurs crottes pourraient être de ces couleurs pour cette raison, a déclaré Corkins. « Ce n’est pas dangereux », a-t-il ajouté. «La kératine est le pigment jaune-orange qui s’y trouve. Le bêta-carotène est un nutriment, mais il fait flipper tout le monde lorsque les selles deviennent jaunes ou orange.

Quand tes selles sont noires

Lorsque les patients déclarent avoir des crottes noires, « du point de vue du médecin, ce que nous recherchons toujours, c’est cet aspect noir et persistant, car c’est un signe d’avertissement », a déclaré Yadlapati. « Cela pourrait signifier qu’un patient souffre de méléna. »

La méléna est un symptôme d’hémorragie interne dans le tractus gastro-intestinal supérieur – l’œsophage, l’estomac et la première partie de l’intestin grêle.

« Lorsque vous perdez du sang à partir de là, alors que le sang circule le long du tube digestif, il devient noir », a déclaré Yadlapati. « Cela pourrait être dû à des choses comme des ulcères (ou) une inflammation qui entraînent des polypes hémorragiques. Ce que nous voyons moins, mais ce qui nous inquiète, c’est une sorte de cancer de l’estomac.

Les suppléments tels que le fer ou les médicaments contre la diarrhée contenant du sous-salicylate de bismuth peuvent également rendre les selles noires.

Selles blanches ou manque de couleur

Si vos selles sont blanches ou très pâles, il se peut qu’il n’y ait pas assez de bile atteignant votre tube digestif, a déclaré Yadlapati.

« Cela pourrait peut-être indiquer une cause plus grave, comme une sorte de problème au niveau du foie, des voies biliaires ou du pancréas », a-t-elle ajouté. « En même temps, certains médicaments comme, par exemple, le baryum – qui est le liquide crayeux que les patients boivent lorsqu’ils subissent certaines radiographies – peuvent également changer la couleur des selles en une couleur blanc pâle. »

Les crottes rouges peuvent être un signal d’alarme

Les crottes rouges sont une plus grande préoccupation car « il y a peut-être des saignements venant du bas, donc du côlon ou du rectum », a déclaré Yadlapati. Habituellement, les gastro-entérologues pensent que le sang dans les crottes provient du bas du côlon ou du rectum, car le rouge des crottes de sang indiquerait que le sang n’a pas encore eu le temps de changer de couleur.

« Cela peut parfois prendre la forme d’hémorroïdes, présentes avec du sang rouge vif dans le papier toilette ou du sang rouge vif dans la cuvette des toilettes, mais pas nécessairement mélangées aux selles », a-t-elle ajouté.

D’autres causes peuvent inclure des ulcères dans le tractus gastro-intestinal produits par des médicaments ou des affections telles que la colite ulcéreuse ou la maladie de Crohn, ou des polypes de malformation artério-veineuse (MAV), qui sont de petits vaisseaux sanguins qui ont tendance à saigner, a déclaré Yadlapati. Le cancer du côlon est une cause moins fréquente, mais il reste préoccupant.

« Si vous avez des selles rouges à cause du sang dans les selles, honnêtement, ce n’est généralement pas le seul symptôme que vous ressentez », a déclaré Corkins. Les crottes rouges non associées à tout ce que vous avez récemment consommé peuvent également entraîner des douleurs à l’estomac ou de la fatigue.

« Pour toutes ces raisons », a déclaré Yadlapati, « si vous voyez du rouge dans les selles et que ce n’est pas quelque chose qui est lié à quelque chose que vous venez de manger ou aux médicaments que vous avez pris, c’est une raison pour en parler au médecin. »



