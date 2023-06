Que signifie la confrontation de Poutine avec le groupe de mercenaires Wagner pour la Russie ?

La marche vers Moscou par la force de mercenaires russes Wagner, composée de milliers de personnes, s’est terminée de façon dramatique samedi, le président russe Vladimir Poutine ayant subi de graves bosses sur son armure qui ont dissipé son image indomptable, selon les critiques.

Yevgeny Prigozhin, le chef de Wagner, également connu sous le nom de « boucher de Poutine », serait venu à moins de 120 miles de Moscou avant d’accepter un accord pour s’exiler en Biélorussie qui a été négocié par le dirigeant autoritaire du pays, Alexandre Loukachenko.

Gary Kasparov, farouche opposant à la dictature de Poutine, tweeté à ses plus d’un million de followers: « La mafia est comme la mafia. Quel que soit l’accord conclu aujourd’hui, le sang a coulé et l’illusion d’invincibilité de Poutine a disparu. Lui et ses copains ont goûté à la vraie peur. Moscou était menacée. »

LE CHEF DE WAGNER ORDONNE AUX TROUPES DE FAIRE TOURNER DE MOSCOU « POUR ÉVITER L’EFFET DE SANG »

Rebekah Koffler, ancienne officier du renseignement de défense américain, a déclaré à Fox News Digital, « Poutine est perçu par l’Occident comme plus faible », suite à la menace de Wagner contre son pouvoir. Cependant, Koffler, dont l’expertise porte sur Poutine et la Russie, a déclaré : « Poutine est perçu par de nombreux Russes en Russie, en général, comme plus fort parce qu’il a chassé les traîtres de Wagner qui ont trahi le président et la nation, et ont sauvé le pays ».

Koffler a ajouté que la réalité est que « Poutine n’est ni plus fort ni plus faible. Son emprise sur le pouvoir reste la même qu’avant – forte. Il a pris plusieurs mesures pour resserrer son emprise sur le pouvoir. » Elle a déclaré que Poutine avait lancé une opération antiterroriste « qui renforce les mesures de sécurité en Russie. C’est une forme de loi martiale, un régime juridique qui permet un certain nombre de mesures et de restrictions temporaires ».

L’anxiété de Poutine à l’idée d’être renversé aurait conduit à une foule d’autres mesures pour empêcher les troubles en Russie.

Selon Koffler, « Poutine a toujours été préoccupé par les soulèvements populaires et a mis sur pied une branche spéciale du service Rosgvardia, la Garde nationale, 340 000 soldats dans le seul but de surveiller les signes clés d’un soulèvement et de l’écraser. Il a également mis sur pied le Centre national de State Defense, une structure de temps de guerre qui effectue une surveillance 24h/24 et 7j/7 des menaces internes et externes. »

Dans une interview avec « Fox and Friends Weekend », la représentante née en Ukraine Victoria Spartz, R-Ind., a fait écho à la critique de Kasparov, déclarant: « La Russie est un pays dirigé par des criminels ». Spartz a déclaré que les frictions entre Prigozhin et le ministre russe de la Défense jouaient déjà. En conséquence, « Poutine a peur, vous savez, qu’il pourrait ont ces gens [Wagner] allumez-le. »

BIDEN ADMIN, LES OFFICIELS ÉTRANGERS RÉAGISSENT ALORS QUE LE GROUPE WAGNER FAIT UNE «MARCHE POUR LA JUSTICE» VERS MOSCOU

S’exprimant lors de l’émission « This Week » d’ABC, le secrétaire d’État Antony Blinken a déclaré : « Lorsque vous êtes mis au défi de l’intérieur, comme Poutine l’a été ces derniers jours, cela soulève également de profondes questions. Mais nous avons vu, je pense, beaucoup de fissures différentes sont apparues dans la conduite de cette agression, parce que tout ce que Poutine a essayé d’accomplir, c’est le contraire qui s’est produit. La Russie est plus faible économiquement, elle est plus faible militairement. Sa position dans le monde s’est effondrée.

GROUPE WAGNER : CE QU’IL FAUT SAVOIR SUR LE GROUPE MERCENAIRE RUSSE EN UKRAINE

L’Institut américain pour l’étude de la guerre a publié une série de tweets analysant la volatilité de la Russie, notant: « Le Kremlin est maintenant confronté à un équilibre profondément instable. L’accord négocié par Loukachenko est une solution à court terme, pas une solution à long terme, et la rébellion de Prigozhin a révélé de graves faiblesses au Kremlin et au ministère de la Défense russe. [Ministry of Defense]. »

La Russie restera dans un état de flux, selon certains experts vétérans de la Russie.

Alex Grinberg, qui est né à Moscou et travaille comme expert en politique étrangère pour l’Institut de sécurité et de stratégie de Jérusalem, a déclaré à Fox News Digital : « Personne ne sait ce qui se passera demain ou après-demain car personne au sein des autorités russes n’avait prévu une telle situation. Ce n’était pas une révolte mais une sorte de mutinerie. La Russie est gouvernée par une mafia.

Il a ajouté : « Ces gens n’agissent pas comme des politiciens. Ils ne planifient jamais ou n’ont pas de plan d’urgence. En conséquence, ce qui est clair, c’est que l’autorité de Poutine a été sérieusement ébranlée. »

Fox News Digital a envoyé de nombreuses demandes de presse aux autorités russes pour commentaires.