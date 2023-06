Que signifie la catastrophe du Titan pour le tourisme en haute mer ? Les explorateurs pèsent

L’implosion catastrophique du submersible Titan près du site de l’épave du Titanic cette semaine pourrait servir de sombre leçon à toute entreprise visant à emmener des aventuriers amateurs à des profondeurs extrêmes sans tenir compte de l’expertise de l’industrie, ont averti des explorateurs sous-marins de longue date.

Détenu et exploité par la société américaine OceanGate, la sécurité du Titan est une source de préoccupation pour de nombreux membres de la communauté de l’exploration sous-marine depuis des années.

Le tourisme en haute mer n’est pas une industrie énorme. Il y a une poignée d’entreprises qui emmènent les clients payants au plus profond de l’océan. Mais OceanGate était une valeur aberrante en raison de la construction expérimentale du Titan – avec des dômes en titane, ce qui est courant dans les submersibles en eau profonde, et une coque en fibre de carbone, ce qui n’est pas le cas.

Le co-fondateur et PDG d’OceanGate, Stockton Rush, qui faisait partie des cinq victimes, a également refusé que le Titan soit classé par un groupe indépendant tel que le Bureau américain de la navigation ou Registre Lloyd’s comme répondant aux normes de l’industrie.

« Malgré toutes les mesures de sécurité, toute l’expérience des autres, tout le processus de certification, tout ce que nous savons sur la sécurité, il y a encore des gens qui prennent des risques inconsidérés », a déclaré l’explorateur suisse Bertrand Piccard.

Piccard et d’autres qui ont passé leur carrière à explorer le monde bien en dessous de la surface de l’océan ont déclaré que l’implosion du Titan était le premier accident majeur impliquant un sous-marin ou un submersible civil. Mais ils disent que c’était un désastre qui aurait pu être évité en donnant la priorité à la sécurité et aux normes plutôt qu’aux excursions expérimentales à but lucratif.

Regarder | Expliquant ce qui est arrivé au Titan et comment il a été détruit : L’enquête du BST sur la perte du submersible Titan « une entreprise majeure » Le Bureau de la sécurité des transports du Canada lance une enquête sur l’exploitation du submersible Titan par le navire de soutien Polar Prince battant pavillon canadien, qui a remorqué le submersible en mer avant l’incident mortel qui a coûté la vie aux cinq passagers du Titan. Marc-André Poisson, ancien directeur des enquêtes maritimes du BST, affirme qu’il s’agit d’une «entreprise majeure» qui examinera tout, de la façon dont le navire a été construit à l’opération de sauvetage elle-même.

Aller en profondeur

Le père de Piccard était un pionnier de l’exploration sous-marine. L’ingénieur et océanographe Jacques Piccard a voyagé au fond de la fosse des Mariannes, dans l’océan Pacifique, avec l’océanographe américain Don Walsh, en 1960. Ils ont été les premiers à plonger aussi profondément – à plus de 10 900 mètres sous la surface. L’aîné Piccard est décédé en 2008.

Le regretté ingénieur a également construit le tout premier sous-marin touristique, en 1964, qui, selon Piccard, pouvait plonger à une profondeur de 300 mètres pour un prix de 40 $ US par billet, soit un peu moins de 400 $ après ajustement pour l’inflation.

Le coût d’un voyage à l’épave du Titanic sur le Titan était de 250 000 $ US par personne, ce qui, selon Piccard, réserve les merveilles du monde sous-marin à quelques-uns.

« C’est une expérience formidable pour les riches, mais pour l’humanité, ce n’est pas intéressant », a-t-il déclaré dans une interview depuis son domicile à Lausanne, en Suisse.

Jacques Piccard, vu sur une photo non datée prise à Rome, s’adressant aux journalistes à côté du premier sous-marin construit pour le tourisme, le Mesoscaphe Auguste Piccard, du nom de son père physicien. (AFP/Getty Images)

L’évaluation des risques

L’attrait d’explorer les parties les plus profondes de nos océans est attrayant pour les explorateurs amateurs d’élite comme ceux à bord du Titan, a déclaré Paul Johnstone, membre du Smithsonian Scientific Diving Control Board, un institut de recherche basé aux États-Unis.

« Je pense que ce sont les gens riches qui peuvent se permettre de dire: » J’ai fait quelque chose d’unique que personne d’autre ne peut faire « », a déclaré Johnstone à CBC News cette semaine depuis Washington, DC, le décrivant comme une » marque de risque ou tourisme frontalier.

Malgré les dérogations que chaque passager devait signer, ils n’auraient probablement pas su à quel point un voyage sur le Titan pouvait être risqué, a déclaré le capitaine Alfred McLaren, ancien commandant de sous-marin et vétéran de l’exploration en haute mer.

ÉCOUTER | L’accident du Titan affectera-t-il l’exploration du Titanic : Le courant9:15La catastrophe du Titan pourrait-elle bloquer les futures recherches sur le Titanic ? L’historien du Titanic Craig Sopin était ami avec Paul-Henri Nargeolet, l’une des cinq personnes perdues à bord du submersible Titan. Il raconte à Matt Galloway à quoi ressemblait Nargeolet et ce que la catastrophe pourrait signifier pour l’exploration future de l’épave du Titanic.

McLaren a déclaré qu’il avait un total combiné de près de six ans passés sous l’eau, notamment en visitant le site du Titanic à deux reprises et en s’aventurant encore plus profondément dans l’épave du navire de guerre nazi le Bismark, qui se trouve à une profondeur de 4 572 mètres.

S’exprimant depuis son domicile à Chapel Hill, en Caroline du Nord, il a déclaré qu’il n’avait aucun problème avec le fait que des civils soient emmenés à de grandes profondeurs, tant que le véhicule qui les transporte est construit correctement, testé et classé, et qu’il ne connaît aucun autre opérateur qui ne l’a pas fait.

Dans un article de blog 2019 sur le site Web d’OceanGate, le PDG de la société a expliqué pourquoi le Titan n’était pas classé par les agences de l’industrie. Il a déclaré que faire appel à une entité extérieure pour l’évaluer était « un anathème pour l’innovation rapide » et entraverait les « tests dans le monde réel ».

Le fait qu’OceanGate ait effectué des tests sur le Titan, ainsi que de multiples missions au cours des trois dernières années, ne signifie pas qu’il était sûr, a déclaré McLaren.

Compte tenu de la pression extrême à la profondeur à laquelle se trouvait le Titan lorsqu’il a été perdu, a-t-il expliqué, il suffirait d’une fuite de la largeur d’un cheveu pour faire imploser le submersible.

Vendredi, le Bureau de la sécurité des transports du Canada a lancé une enquête sur l’exploitation du Titan par le navire de soutien Polar Prince au large de Terre-Neuve.

Explorer dans la « zone grise »

OceanGate n’a enfreint aucune règle ou réglementation en soi, mais il se trouvait dans une « zone grise », car le Titan opérait dans les eaux internationales, au-delà de la limite des 12 milles marins du Canada, selon Sal Mercogliano, historien maritime à l’Université Campbell à Buies. Ruisseau, Caroline du Nord

MONTRE | L’agence fédérale lance un investissement après la catastrophe du Titan : Le submersible touristique du Titanic détruit : comment c’est arrivé | À propos de ça L’épave du submersible Titan disparu a été retrouvée près du site du Titanic. Tous ceux qui étaient à bord sont perdus en mer. Andrew Chang explique ce qui s’est passé et comment le Titan a été détruit.

Il pense qu’il y aura des changements aux lois et aux normes pour les submersibles à la suite de la catastrophe et croit que le Canada devra réexaminer les lois qu’il a en vigueur pour les véhicules submersibles qui partent et reviennent aux ports canadiens.

Mais Mercogliano a confiance dans l’industrie. Il pense qu’il y aura un moment où les gens voyageront régulièrement à de grandes profondeurs dans l’océan « sans y penser », tout comme nous volons maintenant à des hauteurs extrêmes dans les avions.