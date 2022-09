Le cercueil de la REINE a été descendu dans la Voûte Royale après ses funérailles d’État.

Le 19 septembre 2022, le monde a fait ses adieux émouvants à la reine Elizabeth II qui, après des funérailles d’État spectaculaires, a été descendue dans la voûte royale de la chapelle St George à Windsor, mais que signifie «inhumé»?

Crédit : AFP

Que signifie inhumé dans le caveau royal ?

Le cercueil de la reine a été descendu dans la voûte royale de la chapelle commémorative du roi George VI après un service poignant à l’abbaye de Westminster devant 2 000 personnes en deuil.

Le service à la chapelle Saint-Georges s’est terminé par le retrait de la couronne, de l’orbe et du sceptre – symboles du pouvoir et de la gouvernance du monarque – du cercueil et placés sur l’autel.

Le Lord Chamberlain, le plus haut fonctionnaire de la maison royale, a alors cassé sa «baguette d’office», signifiant la fin de son service au souverain, et la place sur le cercueil.

Il a ensuite été abaissé ou «enterré» dans la voûte royale avant un enterrement privé ce soir-là.

La reine et Philip devraient être enterrés ensemble au cimetière royal du domaine Frogmore, près du château de Windsor.

Qu’est-ce que la Voûte Royale ?

La voûte royale a été achevée en 1810 sous la chapelle St George à Windsor, Berkshire.

Il a été créé pour George III, décédé en 1820 et enterré avec George IV et Guillaume IV.

Parmi les autres enterrés là-bas figurent l’épouse de George III, la reine Charlotte, et leur fille, la princesse Amelia, qui a été la première à être enterrée dans la tombe.

La fille de George IV, la princesse Charlotte, et le père de la reine Victoria, le duc de Kent, ont également été placés dans le coffre-fort.

La princesse Margaret, décédée en 2002, a été incinérée et ses cendres ont d’abord été placées dans la voûte royale, avant d’être transférées dans la chapelle commémorative George VI avec les cercueils de ses parents lorsque la reine mère est décédée quelques semaines plus tard.

Crédit : PA

Le Times explique qu’il est situé sous le cahier (où se trouvent le clergé et le chœur de l’église), près de l’autel, où se trouve une dalle de pierres en forme de losange noir et blanc.

Il est dit que cette dalle de sol “est retirée pour certains funérailles, exposant une ouverture avec un ascenseur (mécanique).

“Les cercueils sont lentement abaissés d’environ 15 ou 16 pieds, puis transportés le long d’un passage et à travers des portes en fer dans la voûte.”

À l’intérieur de la voûte se trouvent “des cercueils richement ornés de la famille royale, sur des étagères entre les colonnes gothiques en forme d’octogone”, ajoute le journal.

Combien de membres de la famille royale sont enterrés dans la voûte royale ?

La reine était le 26e membre de la famille royale à se reposer dans la voûte royale aux côtés de son défunt mari, le prince Philip.

Voici la liste complète des Royals reposant dans le coffre-fort :