Que signifie « gamin » ? Le dictionnaire choisit son mot de l’année

LONDRES –

Collins Dictionary a déclaré « brat » – le titre de l’album devenu un idéal de vie estivale – son mot de l’année 2024.

Le mot, utilisé par la chanteuse Charli XCX comme titre de son sixième album studio, a été défini comme « caractérisé par une attitude confiante, indépendante et hédoniste ».

Les lexicographes de Collins ont déclaré vendredi que l’expression « brat summer » était devenue « l’un des mots les plus parlés de 2024 ».

« Plus qu’un album au succès retentissant, ‘brat’ est un phénomène culturel qui a trouvé un écho auprès des gens du monde entier, et ‘brat summer’ s’est imposé comme une esthétique et un mode de vie », indique le dictionnaire.

Les experts de Collins surveillent leur base de données de 20 milliards de mots pour créer une liste annuelle de mots nouveaux et remarquables qui reflètent l’évolution constante de la langue anglaise.

D’autres mots nouveaux et remarquables pour 2024 incluent « ère », dans le sens de « une période de la vie ou de la carrière d’une personne présentant un caractère distinctif ». Il est inspiré de la tournée Eras de Taylor Swift, qui a conquis le monde.

Parmi les autres néologismes notables parmi les finalistes du mot de l’année du dictionnaire figurent le mouvement croissant contre le tourisme de masse, « l’anti-tourisme » ; « Delulu », signifiant complètement erroné ou irréaliste dans ses idées ou ses attentes ; et le « rawdogging », prendre un vol long-courrier sans appareils ni distractions.

« Avec de nombreux mots remarquables de cette année popularisés par les générations Z et Alpha, nous pouvons affirmer avec certitude qu’il s’agit de la liste des mots de l’année la plus ‘gamin’ de tous les temps », a déclaré Alex Beecroft, directeur général de Collins.

Le mot de l’année 2023 de Collin était « IA », abréviation d’intelligence artificielle.