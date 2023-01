Il y aura “beaucoup de risques au coin de la rue pour l’unité européenne et transatlantique”, a déclaré Nathalie Tocci, directrice de l’Institut des affaires internationales de Rome. Si l’Ukraine parvient à regagner même le territoire perdu depuis l’invasion de la Russie l’année dernière, dit-elle, alors il y aura des voix croissantes en Europe et à Washington disant : “Regardez les coûts en cours, civils et militaires – hé, compromis.”

Mais l’Ukraine voudra en retour des engagements solides en matière de sécurité, a-t-elle déclaré, et cela pourrait diviser l’Occident – ​​les pays d’Europe centrale et orientale exigeant l’adhésion de l’Ukraine à l’OTAN et les alliés d’Europe occidentale refusant.

Alors que l’OTAN et l’Union européenne ont promis l’adhésion de l’Ukraine, il n’y a pas de date limite et il n’est pas certain que ces promesses seront tenues. L’étreinte de l’Ukraine par l’Occident était l’une des raisons citées par le président russe Vladimir V. Poutine pour son invasion en premier lieu.

Tant que des différends territoriaux subsisteront, il est peu probable que même une Ukraine dans une sorte d’accord de cessez-le-feu avec la Russie obtienne le soutien unanime nécessaire pour rejoindre l’une ou l’autre institution.

La fin de la guerre sera cruciale, a déclaré Thomas Kleine-Brockhoff, qui a aidé à rédiger un article détaillant les problèmes épineux impliqués dans la reconstruction de l’Ukraine.