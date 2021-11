Que signifie être réveillé ? Définition et sens expliqués – Le Soleil

LE terme « réveillé » a été utilisé pour décrire quelqu’un comme étant conscient, mais il est aussi parfois utilisé comme une insulte. Mais un chef d’établissement de premier plan a déclaré que les adultes ne devraient pas se moquer des jeunes en les qualifiant de « réveillés » pour avoir défendu des choses en lesquelles ils croient.

Que signifie « se réveiller » ?

Selon l’Oxford English Dictionary, « réveillé » est défini comme : « À l’origine : bien informé, à jour. Maintenant principalement : attentif à la discrimination et à l’injustice raciales ou sociales. » L’OED déclare : « Au milieu du 20e siècle, réveil avait été étendu au sens figuré pour désigner le fait d’être « conscient » ou « bien informé » dans un sens politique ou culturel. » L’Urban Dictionary ajoute : « Être éveillé, c’est être conscient… savoir ce qui se passe dans la communauté (lié au racisme et à l’injustice sociale). Pour résumer : éveillé signifie qu’une personne est consciemment éveillée. Le terme est d’origine afro-américaine et fait référence à la conscience perçue des questions concernant la justice sociale et raciale.

D’où vient le mot « réveillé » ?

Le mot est apparu pour la première fois dans les années 1800 alors qu’il signifiait simplement l’état de ne pas être endormi. Et il a commencé à émerger en anglais noir au moins dans les années 1940, selon Dictionary.com. Un article « Atlantique » de 1943 aurait cité un responsable noir des United Mine Workers de 1940 jouant avec réveillé dans une métaphore de la justice sociale : « Se réveiller est un spectacle sacrément meilleur que d’aller dormir, mais nous resterons éveillés plus longtemps. Dans les années 1960, le réveil était encore utilisé dans le contexte de la prise de conscience politique, en particulier en ce qui concerne le mouvement des droits civiques dans les années 1950-1960. Le terme a même donné lieu à un article du New York Times de 1962 commentant l’argot noir, intitulé « Si vous êtes réveillé, vous le creusez ». Et le 14 juin 1965, Martin Luther King Jr a prononcé un discours intitulé Remaining Awake Through a Great Revolution. à Oberlin College. Il a déclaré: « Il n’y a rien de plus tragique que de dormir pendant une révolution… Le vent du changement souffle, et nous voyons à notre époque et à notre époque un développement significatif. » Il a ajouté: « Le grand défi faire face à chaque individu diplômé aujourd’hui est de rester éveillé à travers cette révolution sociale.

Qu’est-ce qui a déclenché la tendance au « réveil » ces dernières années ?

En 2012, l’adolescent non armé Trayvon Martin a été abattu en Floride par le bénévole de surveillance de quartier George Zimmerman. La fusillade a déclenché le mouvement Black Lives Matter au milieu d’un tollé général contre l’acquittement controversé du tireur. De nombreux membres de la communauté noire ont lancé des appels à « rester éveillés » face à la discrimination et à l’injustice auxquelles les Noirs sont confrontés aux États-Unis, en particulier sous la forme de brutalités policières. Sous le hashtag « #staywoke » sur les réseaux sociaux, le terme a repris en 2014 après la tragique fusillade de deux autres jeunes hommes noirs non armés par des policiers. Plus récemment, Woke a été utilisé comme terme pour critiquer la politique identitaire ou pour faire référence aux attitudes du millénaire en « flocon de neige ». Le présentateur de GMB, Piers Morgan, a critiqué les « idiots réveillés » qui font campagne pour que le film de 1978 Grease soit interdit le 3 janvier 2021. À la lumière du mouvement #metoo, de Black Lives Matter et des droits et de la sensibilisation LGBTQIA, de nombreux téléspectateurs ont estimé que le film n’avait plus une place dans le programme télévisé d’aujourd’hui. Dans une scène en particulier, les personnages principaux Danny et Sandy assistent à un ciné-parc lorsque Danny fait une pièce indésirable pour son rendez-vous.

Pourquoi « être réveillé » est-il tendance ?

Récemment, Samantha Price, présidente de l’Association des écoles de filles, a exhorté les parents et les enseignants à ne pas se moquer des jeunes en les qualifiant de réveillés, et à plutôt suivre la jeune génération.

Le lundi 22 novembre, elle dira lors d’une conférence que les élèves sont véritablement préoccupés par le racisme, le sexisme et le changement climatique.

Ils veulent aborder ces problèmes avec le soutien d’adultes – pour ne pas être ridiculisés par eux. Samantha dit qu’elle est « lasse d’entendre l’ancienne génération dire ‘tu ne peux plus rien dire' ». Et elle ajoute : « Le fait est que les temps ont changé, et nous devons simplement les suivre. »

En janvier 2021, la ministre fantôme des Affaires étrangères Lisa Nandy a déclaré dans une interview avec The Guardian avant l’investiture de Joe Biden que le président Biden était un « garçon réveillé » et une inspiration pour le parti travailliste. Le député travailliste a déclaré au journal : « Joe Biden – c’est un gars éveillé, il a nommé un incroyablement fort femme de couleur qui est également pro-choix en tant que colistière, il a mentionné la communauté trans dans son discours de victoire, il a défendu les manifestants de Black Lives Matter, il a parlé de la police de ce mouvement, et il n’a jamais hésité défendre ses valeurs. Suite aux commentaires de Mme Nandy, le Premier ministre a été interrogé par un journaliste de Sky News le mercredi 20 janvier : « Pensez-vous, comme certains hauts responsables politiques britanniques semblent le penser, que le président Biden est réveillé ? Après une longue pause, M. Johnson a répondu « Je ne peux pas commenter cela. « Ce que je sais, c’est qu’il est un fervent partisan de l’alliance transatlantique et c’est une bonne chose. » Le Premier ministre a ajouté plus tard: « Il n’y a rien de mal à être réveillé … Je me place dans la catégorie des personnes qui pensent qu’il est important de défendre votre histoire, vos traditions et vos valeurs, les choses en lesquelles vous croyez. » Les commentaires du Premier ministre ont par la suite provoqué une tendance « être réveillé » sur Twitter alors que les gens partageaient les remarques de Boris Johnson.